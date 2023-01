Dalla camera alla pista: tre hotel per sciare a Villach

Attraversata dal fiume Drava, nel cuore della Carinzia, sorge Villach. La cittadina austriaca in inverno attira turisti, famiglie e coppie appassionati di sci. Punto forte della località è sicuramente l’offerta di una grande varietà di esperienze sulla neve e di discipline sciistiche per tutti i livelli.

Gli appassionati dello sci possono contare sui comprensori dell’Alpe Gerlitzen, in cui sono a disposizione 32 piste di diversi livelli (per un totale di 52 chilometri), oltre a 15 km di itinerari in neve fresca. Qui ci si può sbizzarrire con lo sci alpinismo, lo sci di fondo e lo sci fuori pista.

Per chi ama soggiornare nella natura per godersi pace, magnifici panorami e comodità a 360 gradi, Villach è una meta da non perdere, in particolare per la presenza di hotel di alto livello posizionati all’interno del comprensorio sciistico. Chi vi soggiorna ha la possibilità di dimenticarsi per qualche giorno del traffico cittadino, per godersi una vacanza in cui l’unico mezzo di spostamento sono gli sci, dalle porte di ingresso dell’hotel alle piste.

Ecco allora per voi tre strutture da non perdere.

Sciare a Villach (foto Michael Stabentheiner)

Mountain Resort Feuerberg a Villach

Posizionato all’interno del comprensorio sciistico dell’Alpe Gerlitzen, nei pressi dello skilift che dà accesso, assieme a 20 funivie e impianti di risalita, a 52 km di piste. Dall’hotel, a 1.769 di altezza, si può godere di una vista spettacolare sul lago Ossiacher See e sulle vette più alte dei monti della Carinzia. Dotato di 60 camere, oltre a 14 chalet, il rientro al resort è tanto atteso dopo aver trascorso un’intera giornata sulla neve, perché ci si può riposare e immergere nella sua area benessere, di ben 4.500 metri quadrati e che comprende saune, sale relax e una piscina a sfioro lunga 25 metri, che lascia a bocca aperta per la sua vista mozzafiato. Non mancano le tentazioni culinarie offerte dalla cucina gourmet a 4 stelle superior, incentrata soprattutto sui prodotti della regione.

Il Mountain Resort Feueberg (foto Michael Stabentheiner)

Mountain Resort Feuerberg | Gerlitzenstraße 87 - 9551 Bodensdorf, Austria | Tel +4342482880

Alpinhotel Pacheiner, direttamente sulle piste

Situato a pochi passi dalla vetta dell’Alpe Gerlitzen, a un’altitudine di 1.900 metri, è la meta preferita degli amanti dello sci e dello snowboard, i quali, visto l’ingresso diretto agli impianti sciistici, possono essere tutti i giorni i primi e gli ultimi a entrare e uscire dalle piste. L’Hotel a 4 stelle dispone di 31 camere, suite e appartamenti, tutti caratteristici e arredati con materiali naturali, come il legno, oltre alla zona Spa e una piscina all’aperto. La particolarità che lo rende unico è la presenza di un osservatorio all’interno della struttura, in cui gli ospiti hanno la possibilità di utilizzare uno dei più grandi telescopi accessibili al pubblico in Austria per ammirare la natura di giorno e il cielo stellato di notte.

L'Alpinhotel Pacheiner (foto Franz Gerdl

Alpinhotel Pacheiner | Pölling 20, 9521 Treffen am Ossiacher See, Austria | Tel +4342482888

Bergresort die Kanzlerin, location rinnovata per godersi la neve

La struttura si trova all’interno del comprensorio dell’Alpe Gerlitzen a 1.500 metri di altezza e ha riaperto al pubblico a dicembre, indossando nuove vesti, grazie agli interventi di ristrutturazione recentemente eseguiti. Chi desidera soggiornare nella location perfetta per dedicarsi agli sport sulla neve e godere del massimo comfort, non può non fare tappa qui! Le camere, ognuna con una superficie compresa tra i 55 e i 75 metri quadrati, internamente ristrutturate, sono dotate di qualsiasi elemento e accessorio moderno. Colpiscono i diversi programmi giornalieri proposti agli adulti, dalle escursioni guidate sulla neve, alle sessioni di yoga, ma anche ai piccini dai 3 ai 14 anni, che sono continuamente seguiti, a seconda dell’età, da tate e/o animatori. Non manca la zona Spa, dotata di piscina coperta.

Il Bergresort die Kanzlerin (foto Adrian Hipp)

Bergresort die Kanzlerin | Kanzelhöhe 8, 9521 Treffen am Ossiacher See, Austria | Tel +43502384