Seehof, in Alto Adige benessere per il corpo e per la mente

Seehof Nature Retreat di Naz-Sciaves, vicino a Bressanone in Alto Adige, è l’indirizzo ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del massimo relax. Qui, circondati dalla bellezza della natura e coccolati come in un bozzolo in un’incantevole oasi - al limitare di un bosco e affacciata su un lago provato - si possono trascorrere giornate all’insegna del benessere.

Seehof Nature Retreat

Benessere per il corpo...

Tra le diverse proposte wellness della luminosa “La PrimaVera Spa”, molto indicata per snellire gambe e punti critici è Perfect body, programma anticellulite innovativo. Questa tecnica di massaggio è unica: campane sonore e coppettazione in combinazione con prodotti naturali efficaci aiutano ad alleviare gli inestetismi della cellulite in modo efficiente, duraturo e visibile. Le caratteristiche di questo massaggio sono un pediluvio riattivante, un peeling corpo, un trattamento stimolante con coppettazione, e un massaggio modulato anticellulite con campane sonore. Il costo è di 81 euro per 50 minuti, e l’ideale è godersene quotidianamente uno durante il proprio soggiorno. In abbinamento, per una sferzata di energia è vitalità, si può scegliere il Bagno riattivante alle erbe officinali con rosmarino. Questo bagno riattivante alle erbe officinali e rosmarino regala energia e gioia di vivere, ed è ideale per raggiungere l‘equilibrio interiore e provare profondo benessere. Ha una durata di 30 minuti ed è proposto a 45 euro.

... e per il volto

E per il viso? Un aspetto curato è in grado di togliere senz’altro qualche anno al nostro aspetto! Ecco allora la Cura di bellezza ad effetto profondo, a base di principi funzionali meravigliosamente naturali. Dopo una diagnosi approfondita della pelle, viene elaborata la combinazione di principi attivi ideale per voi.

A richiesta vengono modellate le sopracciglia, mentre il siero intensivo con fitocomplessi selezionati favorisce il naturale equilibrio della pelle. In combinazione con un massaggio viso modulato e una maschera intensiva, le sostanze attive altamente concentrate trattano la pelle in profondità. Per un aspetto radiante, sano e… più giovane!

La struttura

Seehof Nature Retreat offre 40 camere, tra suite e matrimoniali, ed è un resort adults only. Gli ospiti sono accolti in raffinate camere di design con vista sul lago e sul giardino, e ogni ambiente comune è pensato per garantire il massimo della privacy e della serenità. La formula di soggiorno è all inclusive - con prima colazione, pranzo con un piatto caldo e buffet di antipasti, cena gourmet a 4 portate - su richiesta è possibile fruire della mezza pensione.

Seehof Nature Retreat

via Flötscher 2 - 39040, Bressanone (Bz)

Tel +39 0472 412120