Vacanza d'amore al Bad Moos: tra argilla e fieno come in luna di miele

L'inverno è entrato nel vivo e, per chi ama la montagna, il Bad Moos di Sesto (Bz) è sicuramente uno dei luoghi perfetti per viverlo. Nel cuore della Val Fiscalina, a pochi passi dagli impianti di risalita, lo Spa Resort è ideale per lo sci, ma non solo. All'orizzonte c'è infatti San Valentino e l'hotel ha pensato a una serie di proposte ad hoc per gli innamorati, soprattutto all'interno della Spa Termesana, l'area del Bad Moos dedicata al benessere.

Il Bad Moos immerso nella neve

Al Bad Moos, come stare in luna di miele

La proposta è valida per tutta la stagione invernale, non solo in febbraio. Vivere una seconda luna di miele al Bad Moos – Dolomites Spa Resort: un sogno romantico da regalarsi in coppia. Nel pacchetto “Bad Moos Honeymoon” si pensa a ogni dettaglio, a cominciare dal pernottamento in una delle nuove suite di design, con caminetto e balcone con vista sulla Val Fiscalina innevata. In camera a dare il benvenuto agli innamorati 1 bottiglia di spumante e fragole al cioccolato. L’offerta continua a tavola, con ricco buffet di prima colazione, merenda altoatesina nel pomeriggio con un piatto caldo, salumi, formaggi e dessert, e infine cena con menu a scelta e serate speciali. Romanticismo anche nella Spa Termesana con benessere per lei e per lui nella Private Spa Suite con caminetto. Ispirata alla tradizione alpina, la suggestiva Spa Suite rappresenta la location ideale per dedicarsi trattamenti e coccole. Si inizia con un bagno romantico per due a lume di candela, avvolti dal profumo delle preziose essenze, assaporando un buon bicchiere di prosecco. Segue un rilassante massaggio per due.

La Sauna del Bad Moos

Benessere di coppia tra argilla e fieno

Un altro ambiente perfetto per condividere coccole di benessere è l’esclusiva Grotta Vulcania. Qui ci si può concedere il trattamento Vulcania Stimolating da vivere in coppia. Tre argille per le diverse parti del corpo stimolano la pelle alla rinascita. I segni del tempo lasciano il posto alla freschezza e vitalità dell’acqua di zolfo.

Un grande classico della Spa Termesana è il Bagno tradizionale di fieno che si può vivere anche in coppia. Oltre a rappresentare una coccola di benessere, è una vera e propria cura ideale per eliminare tossine e rafforzare il sistema immunitario. Il segreto sta nella miscela di erbe officinali che, opportunamente scaldata e inumidita, rilascia preziosi principi attivi. La forte sudorazione indotta dal calore, assieme al rapido assorbimento delle sostanze rilasciate, determina l’effetto disintossicante, anti-infiammatorio e decontratturante.

Bagno di fieno al Bad Moos

A San Valentino una giornata di coccole

Una giornata di coccole per la coppia. Se non avete ancora scelto il regalo per San Valentino, potete approfittare dei pacchetti Day Spa del Bad Moos – Dolomites Spa Resort. Un’esperienza romantica da condividere con il partner, tempo da trascorrere insieme in un luogo d’incanto, momenti che rimarranno scolpiti nel cuore.

Il pacchetto base comprende il libero utilizzo della Spa Termesana con area sauna, sale relax e zona fitness, tisane e succhi sempre a disposizione, set con accappatoio, ciabatte e asciugamani e la partecipazione alle attività Move & Balance. Al pacchetto base si possono aggiungere diverse esperienze per la coppia. Tra gli abbinamenti possibili ad esempio Termesana + Grotta Solfata per vivere in esclusiva questo speciale ambiente e beneficiare insieme degli effetti positivi sulla pelle e sulle vie respiratorie del vapore a base di zolfo e sali minerali.

Foto di Hannes Niederkofler

Bad Moos

Via Val Fiscalina 27 - 39030 Moso, Sesto BZ

Tel 0474713100