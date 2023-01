Terme Merano, nel 2022 oltre 344mila ingressi alle piscine e 188mila alle saune

Le Terme Merano, a distanza di 17 anni dall’apertura, rappresentano ancora l’attrazione di riferimento per il turismo della località di soggiorno. Un richiamo per quanti cercano benessere, salute, natura che si traduce in preziosa risorsa per le aziende partner del territorio. Una tradizione di ospitalità che viene da lontano, con radici ben intessute nella storia, ma allo stesso tempo una realtà che guarda sempre oltre, pronta a migliorarsi continuamente per offrire un’esperienza di assoluta qualità ai propri ospiti

L'esterno delle Terme Merano

Per questo, soddisfatte e rinfrancate dal bilancio positivo dell’anno appena concluso, le Terme Merano stanno già mettendo in cantiere le prossime interessanti innovazioni per il 2023. Nel corso del 2022 si sono registrati oltre 344mila ingressi alle piscine e oltre 188mila alle saune. Ospiti locali e turisti sono più o meno ugualmente distribuiti. La novità più importante dell’area sauna è stata svelata a fine anno con il nuovo bagno di vapore al miele altoatesino. Un ambiente originalissimo che richiama il favo delle api, nell’architettura a celle esagonali, nei colori scelti e nell’illuminazione, nel profumo fruttato e nella musica di sottofondo che riporta il ronzio delle api.

Una ventata di innovazione che si accompagna ai “grandi classici” che contraddistinguono le Terme Merano. Dall’ampia sauna finlandese esterna alla sauna al fieno biologico dell’Alto Adige, fino alla particolare Stanza della neve, per citarne qualcuna. L’ambiente più scelto dai frequentatori delle Terme Merano è senza dubbio la sala bagnanti. Il cubo di vetro custodisce una vasta tipologia di vasche: da quella fitness all’idromassaggio, con acqua salina, calda, fredda o termale.

Oltre 11.000 inalazioni con acqua termale

L’acqua di Terme Merano è particolarmente indicata nelle affezioni croniche, anche su base allergica, delle vie respiratorie, nei disturbi reumatici e articolari e nei disturbi circolatori degli arti inferiori. Ecco perché, oltre a bagni e idromassaggi in vasca singola, il trattamento d’eccellenza è quello delle inalazioni. Nel 2022 sono state effettuate ben 11.057 inalazioni con l'acqua termale. Rimane questa sicuramente la terapia medica più richiesta, anche se non è l’unica.

Con l’apertura della Medical Area si sono moltiplicate le possibilità per gli ospiti di essere seguiti a 360° dal punto di vista della salute. Otorinolaringoiatria, ortopedia, medicina estetica, medicina dello sport, fisioterapia: sono le cinque aree specialistiche che compongono l’offerta medica, affidate a uno staff competente e qualificato, che lavora in sinergia costruendo un percorso completo e personalizzato sulle esigenze dell’utente. Anche in questo settore l’innovazione non si ferma mai, anzi ogni anno vengono approfonditi nuovi ambiti di ricerca attraverso studi scientifici per scoprire nuove proprietà e terapie legate a questo bene prezioso che è l’acqua termale

Prodotti altoatesini nella MySpa

Sono davvero tanti i trattamenti benessere a disposizione nella MySpa, ma possiamo dire con certezza che i più richiesti dagli ospiti sono quelli che utilizzano i prodotti del territorio, nel 2022 oltre 12mila. Mela, uva, stella alpina, olivello spinoso, marmo, tutti esclusivamente provenienti dall’Alto Adige, da produttori di fiducia che garantiscono materie di primissima qualità. Sono gli stessi prodotti che si ritrovano anche nella linea cosmetica di Terme Merano, arricchita con acqua termale. Di ogni elemento della natura si sfruttano le proprietà, così la mela viene usata per il suo effetto idratante, l’uva per l’azione anti aging. E ancora l’olivello spinolo per la capacità di lenire e proteggere anche le pelli più sensibili. Il potere nutriente della stella alpina e quello detox della polvere di marmo vengono spesso combinate insieme per un risultato al top.

Fitness Center sempre più tecnologico

Molte novità hanno interessato nell’ultimo periodo anche il Fitness Center di Terme Merano che a fine anno contava 1.047 iscritti. Oltre alle lezioni di allenamento e ai corsi di gruppo, sia indoor che outdoor, le Terme hanno messo a disposizione, prime in Alto Adige, una Skill Bike. Una proposta all’avanguardia che regala un’esperienza assolutamente realistica e personalizzata, con la possibilità di gareggiare con gli altri ciclisti, ricevere istruzioni dal trainer, visualizzare dati di allenamento direttamente sul maxischermo in tempo real.

Il Fitness Center delle Terme Merano

La tecnologia entra anche nell’app Mywellness, ideale per programmare il proprio allenamento, caricare immagini e video relativi agli esercizi da eseguire, ricevere un report sui risultati ottenuti alla fine dell’esercizio e sulle calorie bruciate, organizzare piccole competizioni tra amici con tanto di classifica finale. L’app funge anche da scheda di allenamento, comunica tramite wifi con gli attrezzi e, nel caso in cui sia stato caricato uno specifico programma di training, guida l’utente nei vari esercizi, per un allenamento davvero personalizzato e su misura.

Destinazione di turismo e benessere

Anche il 2023 sarà all’insegna di importanti investimenti che punteranno a migliorare ulteriormente la qualità offerta ai propri ospiti. Per fare della vacanza alle Terme Merano, un’esperienza sempre più speciale e indimenticabile, strettamente legata al territorio. Merano, da sempre nota stazione di cura, è divenuta nel tempo, anche grazie alle Terme, destinazione di turismo all’insegna del benessere, e per questo meta scelta lungo tutto l’anno. Le Terme svolgono un compito importante anche per le strutture ricettive partner di Merano e dintorni, oltre 150, che grazie alle Terme possono offrire una preziosa offerta all’insegna della salute.

Terme Merano

Piazza Terme, 9, 39012 Merano (Bz)

Tel. 0473252000