Alagna Mountain Resort & Spa, un sogno ai piedi del Monte Rosa

Nel cuore delle Alpi piemontesi – e non solo per una questione puramente geografica – Alagna Mountain Resort & SPA è il luogo perfetto in cui concedersi una vacanza all’insegna dello sport e del wellness, immergendosi in una dimensione autentica che custodisce la tradizione Walser e gode dell’abbraccio suggestivo del Monte Rosa. Una piscina che esce letteralmente allo scoperto sembra voler affermare plasticamente la tensione della sofisticata struttura firmata Mira Hotels & Resorts all’integrazione estetica e materica con l’ambiente circostante, in una fusione di pietra e legno che suona come un inno a una natura capace di offrire indimenticabili occasioni di relax e svago, tanto d’estate quanto d’inverno.

Il Mira Hotels Alagna Mountain Resort Spa

L’Alagna Mountain Resort & Spa

Ad appena 300 metri da impianti di risalita che aprono le porte di un universo di piste da sci e di sentieri, il resort è pensato in uno stile che coniuga passato e presente incarnano una filosofia declinata sul piano dell’ospitalità in 50 camere di svariate dimensioni e in un centro benessere accessibile in forma Spa Day anche a chi non soggiorna in hotel. Nel silenzio assoluto di uno spazio che abbatte i confini tra interno ed esterno, la salute di corpo e mente diventa una regola da rispettare attraverso l’utilizzo di prodotti ottenuti con formulazioni naturali, come i cosmetici per la pelle della linea Ishi Biocomsetics e quelli per capelli della linea Ethé di Emisbeth Cosmetics. Il rituale garantito da un tempio del wellness come Acqua Bianca si estende in cucina, dove alla ricca colazione a buffet si aggiunge il richiamo alla tradizione piemontese rappresentato dalla tipica Merenda Sinoira, sontuoso break-time (pane, marmellata, burro della latteria, pizza e focacce, formaggi e salumi del territorio, deliziosi dolci vi aspettano, due piatti caldi, zuppe e ricette tipiche della tradizione) per concludere degnamente una giornata passata all'aria aperta. Al tuffo nei profumi e nei sapori di una cultura enogastronomica che non teme confronti si aggiunge la calda esperienza del Pub Im Land Bierstube, tipico locale di montagna in cui trascorrere piacevoli serate in compagnia.

Colazione (dalle 7.30 alle 10), pranzo, Merenda Sinoira e cena al ristorante Corno Bianco sono aperti anche agli esterni (previa prenotazione e disponibilità).

In un’oasi che dialoga continuamente con la natura, le possibilità per vivere pienamente le Alpi sono pressoché infinite. Quando la neve riveste pascoli e prati, il comprensorio Monterosa Ski offre miriadi di opportunità per chi assapora per la prima volta il brivido della discesa ma anche per gli esperti della materia, che nel secondo massiccio più alto d’Europa trovano più di 135 km di piste e molteplici occasioni per lanciarsi nel freeride. Se la sponda sinistra del Sesia è un paradiso per gli amanti del fondo, i percorsi dedicati a chi vuole semplicemente camminare sulle ciaspole si snodano tra boschi incantati disseminati di segreti e sorprese.

L’Alagna Mountain Resort & Spa è bello anche in estate

In estate, con i colori che riemergono trionfalmente dal bianco, il territorio rivela forme entusiasmanti e una straordinaria ricchezza di sfumature da esplorare in mountain bike su itinerari per ogni livello, dalla tranquilla pedalata in famiglia all’adrenalinica discesa in freeride. I più audaci degli audaci possono provare l’ebbrezza di penzolare nel vuoto con il Pend'Olen o cavalcare le onde in rafting e surfare sull’acqua in hydrospeed. Naturalmente, basta anche solo la voglia di camminare per immergersi in un panorama che restituisce antiche frazioni, ruscelli, foreste, vigne e laghi alpini, cartoline di un territorio raccontato nel Museo Walser e simboleggiato in un certo senso dal Sacro Monte di Varallo, Patrimonio UNESCO, nonché montagna più antica e importante dei Sacri Monti piemontesi e lombardi.

L’offerta Voglia di Montagna offre lo sconto fino al 20% prenotando 5 pernottamenti, per tutta la stagione invernale. Prezzi a partire da 200 euro a notte, per 1 adulto in B&B con pernottamento, ricca colazione a buffet e Merenda Sinoira.

MIRA Alagna Mountain Resort & SPA

Via Martiri della Libertà, 1, 13021 Alagna Valsesia VC

Tel 016391350