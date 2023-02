 Nuove stelle per i Luxury Bike Hotels

Villa Appiani Planetaria Hotel di Trezzo sull’Adda (Mi) e Maison d’Enri di Gallipoli (Le) sono le new entry in Luxury Bike Hotels, l’esclusiva collezione di strutture ricettive d’alta gamma in Italia che si distinguono per la capacità di offrire servizi d’eccellenza e su misura di chi ama esplorare i territori in sella a una bicicletta. Ideata da Ludovica Casellati con Silvia Livoni, Luxury Bike Hotels continua, costante, la sua espansione, accogliendo nella collezione alberghi noti e affermati - tra questi castelli, dimore storiche wine resort, wellness Spa, ville, borghi e relais - che hanno deciso di affiancarsi ad altre strutture ricettive e investire sui cicloturisti e sul valore aggiunto che essi portano, anche fuori stagione.

Due new entry per Luxury Bike Hotels

La collezione sfiora, a oggi, il numero di 50 strutture di lusso, accuratamente selezionate nelle regioni e nei territori chiave del cicloturismo italiano e consigliate a chi cerca esperienze uniche, a diretto contatto con la natura, la tradizione e il territorio, senza rinunciare a comfort e qualità.Tanti e diversi i servizi riservati a ciclisti e cicloturisti nei Luxury Bike Hotels: ricovero sicuro per le bici, ciclo-officina, ricarica per le e-bike, noleggio bici, guide/accompagnatori esperti, indicazioni sui percorsi e itinerari culturali ed enogastronomici della zona, tracce GPX, lavanderia per l’abbigliamento sportivo, snack pomeridiano post uscita in bici, massaggio sportivo, organizzazione transfer da e per aeroporto e delle bici al seguito, menù sportivi ed energetici, possibilità di portare le bici in camera, ecc.

Villa Appiani Planetaria Hotel - Trezzo sull’Adda (Mi)

Immerso nella campagna lombarda a metà strada tra Milano e Bergamo, Villa Appiani - del gruppo alberghiero Planetaria Hotels - è una dimora storica di grande fascino all’interno di una palazzina di fine Settecento, incastonata tra le mura del piccolo borgo medievale di Trezzo sull’Adda: una personalità unica grazie all’intrigante fusione tra passato e presente.

Cicloturisti e amanti delle due ruote di ogni livello trovano a Villa Appiani numerose attenzioni e servizi dedicati: le Bike Rooms posizionate a piano terra con affaccio diretto sul giardino per consentire un ingresso comodo e veloce in camera con la propria bicicletta, il servizio di lavanderia rapida per l’abbigliamento tecnico, la ricarica delle e-bike direttamente in camera e la prima colazione Slow Breakfast, che guarda al gusto, al territorio e all’ambiente proponendo un concentrato di energia e benessere per un perfetto apporto calorico e nutrizionale prima di affrontare l’attività sportiva o le escursioni in bicicletta alla scoperta del territorio.

L’hotel è in posizione strategica per accedere ad alcuni dei suggestivi percorsi ciclabili della regione, come la pista ciclabile del Naviglio della Martesana che collega Trezzo a Milano, la Ciclovia dell’Adda (percorribile da Trezzo verso Lecco o verso Cassano d’Adda), la Ciclopedonale dei Colli di Bergamo, le piste ciclabili della Val Seriana e della Val Brembana; ma anche per visitare le bellezze del territorio, come il castello visconteo di Trezzo, le mura di Bergamo alta e l’affascinante sito Unesco del Villaggio Crespi d’Adda, nato attorno allo storico cotonificio.

Nell’accogliente atmosfera del Ristorante La Cantina lo chef di Villa Appiani (appartenente all’Alleanza dei Cuochi Slow Food), propone una rivisitazione del gusto e della tradizione della cucina bergamasca e lombarda, con menu che rispettano le stagionalità delle materie prime e prodotti biologici e a km 0. Dopo l’estate è inoltre prevista l’apertura della Spa, per regalare agli ospiti di Villa Appiani momenti di relax, benessere e rigenerazione fisica, che saranno sicuramente apprezzati anche dai cicloturisti.

Maison d’Enri - Gallipoli (Le)

Nel cuore del Salento, circondato da tre ettari di parco con pini, palme e ulivi, Maison d’Enri è un boutique hotel alle porte di Gallipoli, ricavato dalla sapiente ristrutturazione di una villa di famiglia, dove un tocco di contemporaneità ha lasciato inalterata l’anima e la storia di questa seducente dimora. La natura è la vera padrona di casa: le quindici camere, alcune con terrazze private, sono tutte affacciate sul verde e arredate con toni e tessuti che richiamano i colori iconici della campagna salentina. Concepita come luogo di ristoro per la mente e lo spirito, Maison d’Enri regala momenti di relax e remise en forme nel centro benessere Nature House - che offre anche massaggi sportivi - mentre l’offerta culinaria valorizza gli autentici sapori pugliesi, l’uso di materie prime di stagione provenienti dall’orto, dal frutteto e dal pollaio della tenuta e da piccoli fornitori locali, biologici e sostenibili: sono previsti anche menu per sportivi e snack ciclisti al rientro dalle escursioni.

Tra gli altri servizi dedicati ai cicloturisti: ciclofficina per manutenzione e ricarica, noleggio biciclette, bici in camera, laundry service per abbigliamento tecnico, transfer da/per aeroporto e stazione con bici, tracce gpx e materiale informativo sugli itinerari e un prezioso servizio di baby sitting. Maison d’Enri è punto di partenza ideale per escursioni e tour in bicicletta (anche organizzati dalla struttura, con la possibilità di accompagnatore esperto) lungo i più coinvolgenti percorsi del Salento: da Gallipoli lungo la litoranea verso Finis Terrae, la luminosa Santa Maria di Leuca, o verso nord fino a Campomarino, attraversando le campagne profumate di sole con le vecchie masserie o raggiungendo la riserva naturale del Parco di Porto Selvaggio, con la pineta che arriva sulle rocce e il mare reso a tratti gelido e ancora più limpido dalle sorgive sotterranee.

Oppure ancora, l’itinerario ad anello del Salento, un coast to coast fra Ionio e Adriatico che tocca le città più belle e ricche di tradizioni - il barocco a Nardò, i pasticciotti e la taranta a Galatina, la cattedrale romanica e il racconto dei “turchi” a Otranto, le terme di S. Cesarea, ecc - senza scordare i tratti più meridionali della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese. In base alle proprie gambe si possono scoprire località preziose con l’opportunità, se non si teme troppo il caldo, di pedalare tutto l’anno. Particolarità di Maison d’Enri è anche l’ampio ventaglio di esperienze messe a disposizione degli ospiti per un soggiorno ricco di emozioni: il percorso aromatico con le erbe officinali locali, degustazioni di vini, yoga, workshop artistici (intreccio cesti di ulivo e giungo; cartapesta; ecc.), corsi di cucina, tour sulla lavorazione dei latticini e molto altro. La struttura è pet friendly, con accoglienza gratuita e dog kit all’arrivo.