Nuova vita per il Quark Hotel Milano

Un progetto che guarda al futuro di Milano, alla sua vocazione di capitale degli affari, della moda e del design, ma al contempo di metropoli perfetta per un weekend di piacere: questo è Quark Hotel Milano, retreat urbano (4 stelle) che sorge sulle fondamenta dell’omonimo albergo e punta a essere qualcosa di completamente diverso: un hub extra-confortevole per la clientela business, una soluzione accogliente e dinamica per studenti e long-stayer, un’alternativa fuori dagli schemi per i turisti che non vogliono stare in centro città, ma vogliono comunque raggiungerlo rapidamente. La struttura alberghiera è pronta ad aprire i battenti il 1° aprile 2023.

Sala ricevimento del Quark Hotel Milano

La posizione di Quark Hotel Milano, fuori dai soliti schemi

In via Lampedusa, nel cuore del quartiere Vigentino, a due passi dalle sedi dell’Università Bocconi e della IULM, e a pochi minuti dalla Fondazione Prada: Quark Hotel Milano scommette sul futuro e apre in un’area che sarà protagonista di un’importante riqualificazione, con progetti che spaziano da nuove unità residenziali a grandi complessi per uffici e servizi. Il centro? Il Duomo è meno di 4 km, mentre l’Aeroporto di Linate, la Stazione Centrale e quella di Rogoredo sono tutte nel raggio di 15-20 minuti di auto.

Il restyling di Quark Hotel Milano

Camere dal design contemporaneo, ampie e confortevoli (283 in totale, tra cui 16 camere Superior di 30 mq, 128 Junior Suite di 40 mq, 12 Apartment Family Suite da 70 mq, 60 Family Suite da oltre 45 mq e 52 camere dello Studios’ Floor al 5° piano, destinate a soggiorni ibridi e long stay). Aree comuni e ristoranti completamente ripensati per andare incontro alle esigenze di una clientela giovane, che ama la condivisione degli spazi e le occasioni di incontro. Firmato dallo studio di architettura CaberlonCaroppi, con sede a Milano.

Quark Hotel Milano - Stanza superior
Quark Hotel Milano, camera deluxe

La proposta gastronomica di Quark Hotel Milano

Un ristorante casual dining (Morbido), un salone per eventi, un lobby bar e un Grab&Go. L’intera offerta gastronomica di Quark Hotel Milano sarà firmata dal cuoco stellato Andrea Ribaldone - nuovo sigillo di una solida collaborazione con il gruppo Aries. E sarà all’insegna di italianità e stagionalità.

Nelle cucine del Quark Hotel Milano c‘è Andrea Ribaldone

Una location ideale per il business

Un centro congressi su tre livelli, con una superficie complessiva di 6.200 metri quadrati, con 42 sale meeting di cui 2 plenarie da 800 e 1.450 metri quadrati, quest’ultima in grado di ospitare oltre 1.500 persone: a Milano non esiste nulla di più grande.

Presenti anche un parcheggio esterno da 700 posti auto e un garage con 200 posti auto.

Quark Hotel Milano, la hall con il bar
Quark Hotel Milano, spazio comune
Quark Hotel Milano, area ristorante

La proprietà

Quark Hotel Milano è una delle proprietà di Colliers Global Investors Italy, società di gestione del risparmio indipendente focalizzata sulla istituzione e gestione di fondi comuni di investimento alternativi immobiliari. Colliers Global Investors Italy fa parte della piattaforma internazionale Colliers, una delle società leader nel settore dei servizi professionali e nella gestione degli investimenti in ambito immobiliare, con operazioni in 63 Paesi e oltre 92 miliardi di dollari di asset in gestione.

Il gruppo

Aries Group è una società di gestione alberghiera italiana specializzata nella conduzione di hotel, resort e residence nelle principali destinazioni italiane.

Guidato da solidi valori e impegnato nello sviluppo di un progetto di ospitalità alberghiera made in Italy fondato sulla centralità del cliente, la gastronomia italiana, la piattaforma organizzativa e il team di lavoro, il gruppo è in grado di enfatizzare il valore degli immobili agendo sulle diverse leve di redditività dell’azienda.

Il portfolio attuale è costituito da Hotel Villa Pamphili Roma, Living Place Hotel Bologna, Ripamonti Residence & Hotel Milano e Quark Hotel Milano, per un totale di 1.640 camere.

Quark Hotel Milano

Via Lampedusa 11/a - Milano (MI),

T +39 02 847391