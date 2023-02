Soggiorno a Borgotufi per scoprire l’Appennino con le ciaspole ai piedi

I passi scricchiolano sopra il candore della neve fresca nel silenzio dei boschi degli abeti soprani che dipingono le vette dell’Appennino molisano-abruzzese. Sono orme nuove che si delineano su rotte quasi inesplorate quelle lasciate dalle ciaspole degli amanti della neve, che approfittano delle vacanze in montagna per percorrere itinerari sorprendenti nella natura immacolata dell’Alto Molise. Partono da Borgotufi, albergo diffuso di Castel del Giudice (IS), a seguito delle guide escursionistiche di Attraverso il Molise, per vivere esperienze che vanno oltre lo sci, praticato nelle vicine piste di Roccaraso.

Alla scoperta di Borgotufi, accogliente borgo in pietra

Ogni giorno, da Borgotufi, accogliente borgo in pietra nato dal recupero di stalle e fienili in disuso circondato dalle montagne innevate, si parte per ciaspolate sulle montagne di Capracotta, dove brilla il pianoro di Prato Gentile, meta apprezzata anche da coloro che amano lo sci di fondo, e la splendida cima di Monte Campo. Oppure per passeggiate con le ciaspole tra le luci del tramonto tra i maestosi abeti soprani di Pescopennataro, giganti verdi che si stagliano verso l’alto, mentre il cielo si accende di colori, o anche per avventurose escursioni a bordo di una motoslitta.

Tante ed originali le avventure sulla neve, con brindisi in vetta a base di vin brulé e ciaspolate panoramiche nella magnifica natura dell’Alto Molise. E al ritorno, ad accogliere gli esploratori c’è il calore della piscina riscaldata del centro benessere di Borgotufi con vista sulle cime imbiancate, per momenti di rigenerante relax, e i sapori autentici dei due ristoranti dell’albergo diffuso: il Ristorante del Borgo e MIA per degustazioni gourmet.

Le proposte per un soggiorno a Borgotufi

Con il pacchetto “Avventura sulla Neve”, 2 notti in una delle camere e suite di Borgotufi, colazione con prodotti locali e artigianali molisani, una ciaspolata o un trekking guidato tra le più belle località del Molise, compreso di ciaspole e attrezzature, sono a partire da 239 euro per 2 persone. Il pacchetto “Avventura sulla Neve” va prenotato con un anticipo minimo di 3 giorni.

