A San Valentino l’amore è nell’aria a Palazzo di Varignana

Nella magica cornice dei colli bolognesi Palazzo di Varignana propone per il 14 febbraio il pacchetto: “Fuga per due a San Valentino”: una collezione di esperienze di coppia per ritrovarsi in comunità con i sensi e compiacere i propri desideri.

La proposta di Palazzo di Varignana prevede un uno speciale trattamento benessere presso Varsana SPA, il luogo perfetto per regalare attimi di relax e complicità alla coppia. A completare l’offerta una cena al ristorante “Il Grifone”, la location ideale per una serata dedicata all’amore: un viaggio nel tempo e nello spazio in una dimora storica del ‘700 bolognese, un paesaggio emotivo di stucchi, decori, dettagli artistici e di alto antiquariato che fanno da cornice all’esperienza dei sensi portata in tavola dall’Head Chef de “Il Grifone” Francesco Manograsso.

Momento romantico in una stanza di Palazzo di Varignana

Love Therapy Ritual: i sensi dell’amore a Palazzo di Varignana

L’esperienza inizia a Varsana SPA, oasi di relax di 4000 mq. Qui gli innamorati potranno sperimentare lo speciale “Love Therapy Ritual”: un viaggio di 80 minuti, volto a toccare i cinque sensi. Gli ospiti vengono accolti dalle Spa Therapist con uno speciale infuso al profumo di cioccolato e, una volta fatti accomodare sul lettino, l’olfatto viene stimolato con l’olio essenziale di rosa. Un aroma che rilassa e attiva la disposizione alla tenerezza, equilibrando le emozioni negative provocate da collera, gelosia e stress.

Il rituale prosegue con una delicata e profonda pulizia della pelle tramite uno speciale scrub con miele di Palazzo di Varignana e continua con un massaggio corpo con l’olio dalla forte azione nutriente della linea cosmetica di Varsana SPA, realizzata con i prodotti dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana.

A conclusione, lo speciale trattamento ai bulbi di rosa rossa. Al termine dell’esperienza benessere agli ospiti verrà offerta la speciale Tisana alle foglie di olivo di Palazzo di Varignana, dalle molteplici proprietà benefiche: abbassa la pressione sanguigna e il colesterolo, disintossica l’organismo eliminando le tossine.

La Tavola dell’amore

Dopo il relax è il momento di gustare una cena gourmet all’interno del ristorante fine dining “Il Grifone” che regala una scenografica esperienza gastronomica ai suoi ospiti. Per celebrare questa speciale occasione l’Head Chef de “Il Grifone” Francesco Manograsso hanno pensato ad un menù il cui fil rouge è la ricercatezza degli ingredienti.

Romantico pranzo a Palazzo di Varignana

La proposta gastronomica de “Il Grifone” parte infatti dall’incontro tra culture contigue ma distinte, unite dalla storia ma divise dalla geografia degli uomini. In tavola le troviamo ridisegnate in un percorso inaspettato: tra carne e pesce, dolcezza e sapidità, profumi di mare e consistenze terracquee, in un mix di sensazioni palatali e olfattive, che si propone come la chiave di interpretazione di una cucina altrettanto eclettica quanto lo spazio che la ospita.

Si inizia con una Battuta di mazzancolle; seguono l’antipasto Quaglia al Tartufo Nero, e Carciofo al Barbecue. Le portate principali prevedono Ravioli alle cime di rapa, Risotto mandorle e zafferano e Seppioline Scottate. Per concludere Litchi e Champagne.

Palazzo di Varignana

Via Ca' Masino, 611A, 40024 Castel San Pietro Terme BO

Tel. 05119938300