Dall’Alto Adige alla Campania, quattro resort di sogno e relax

Riempirsi gli occhi di bellezza senza nemmeno doversi affacciare al terrazzo. In questa selezione di quattro hotel, situati in Alto Adige e in Campania, basta scostare la tenda per godere di un panorama da cartolina: che sia mare o montagna, lago o borgo, la vacanza è anche solo guardare, stando comodamente sdraiati a letto nell’intimità della propria suite.

Letto con vista ai Laghi Nabi

I Glass cube degli Skyview Chalets del Camping Toblacher See

Si parte dal Nord, sogno d’inverno dei Glass cube degli Skyview Chalets del Camping Toblacher See sul Lago di Dobbiaco (BZ). In queste strutture futuribili ma perfettamente integrate con l’ambiente circostante, le pareti e il soffitto che scompare fanno entrare i colori di cielo e alberi, con il plus notturno del tetto stellato, davvero magnifico per l’assenza d’inquinamento luminoso. Irrinunciabile la colazione in camera, per poter rimanere a letto e gustare appieno lo show della natura, che dà il meglio di sé in ogni stagione.

Chalets Tobblacher See | Toblacher See, 3, 39034 Dobbiaco BZ | Tel. 0474973138

Gli Skyview Chalets del Camping Toblacher See

Il Romantik Hotel Cappella di Colfosco

Si resta in vetta, anzi direttamente sulle piste da sci, affacciati alle immense vetrate delle suite del Romantik Hotel Cappella di Colfosco (BZ), checatturano la maestosità del Gruppo del Sella o gli incantevoli paesini di Colfosco e Corvara. Lo spettacolo dei monti pallidi fa battere il cuore nell’incantevole area relax “Sky Room”, il cui nome mantiene la promessa di far toccare il cielo con un dito. Tra ambienti di design completamente rinnovati, la vista è splendida tutto l’anno, ma con una spolverata di neve la magia è servita.

Il Romantik Hotel Cappella di Colfosco (Bz)

Hotel Cappella Colfosco | Str. Pecëi, 17, 39033 Colfosco BZ | Tel. 0471836183

Excelsior Dolomites Life Resort: design extra lusso e tanta natura

Dolomiti luogo del cuore all'Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe (BZ), che con un progetto di redesign extra lusso ha annullato le barriere tra “fuori” e “dentro” facendo entrare le montagne nel resort grazie alle favolose coperture in vetro. Si può godere di un risveglio slow e rimanere incantati dal panorama alpino dal king size di una suite, e addirittura raddoppiare il piacere dal rooftop, dove l’infinity pool regala il riflesso delle vette sull’acqua.

L'Excelsior Dolomites Life Resort (foto Nicho De Blasio)

Excelsior Dolomites Life Resort: Hotel San Vigilio di Marebbe | Str. Valiares, 44, 39030 S. Vigilio BZ | Tel. 0474501036

I lodge sospesi sull'acqua ai Laghi Nabi in Campania

Lodge sospesi sull’acqua, tende galleggianti o a bordo lago: di fronte, con una vetrata a separare dall’esterno, l’armonica visione che sa pacificare lo sguardo della prima Oasi Naturale della Campania (CE). È la sintesi della vista senza pari ai Laghi Nabi, progetto di bioarchitettura nato dalla rigenerazione di 50 ettari di ex cave di sabbia. Un suggerimento: approfittare del room service per una cena a lume di candela servita “in tenda”, con luna e stelle che si riflettono ai vostri piedi.

Foto panoramica dei Laghi Nabi (foto Cannavale)

Laghi Nabi – Oasi naturale del benessere | Via Occidentale, 81030 Castel Volturno CE | Tel. 08118658108