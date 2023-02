Stupisci, sorprendi o incanta: il San Valentino che vuoi al Musa Lago di Como

In occasione del 14 febbraio Musa, il prestigioso boutique hotel a Sala Comacina (Co), sulle rive dal Lario, propone un format esclusivo: tre pacchetti riservati a 12 coppie, così come il numero di camere, per vivere un’esperienza unica.

Tre pacchetti per gli innamorati

Stupisci, Sorprendi e Incanta le tre proposte, che prevedono tutti gli elementi per dare vita a due giorni romantici, piccanti e divertenti dove ogni dettaglio è studiato alla perfezione.



Ogni formula comprende pernottamento (in camera Superior, Deluxe o Premium a seconda del pacchetto selezionato), welcome bubble all’arrivo, aperitivo seguito da cena con spettacolo di tango argentino, massaggio di coppia e colazione. Inoltre, con il pacchetto Incanta previsto anche un suggestivo tour privato in barca sul Lago di Como.

Il menu ad hoc

Il menu degustazione, studiato appositamente per l’occasione dagli executive chef Matteo Corridori e Robert Moretti prevede:



Welcome amuse bouche

Perla d’ostrica

Sfera di Crema d’Ostrica, Olive Nere



Riso e salmone

Riso all’Orientale con Salmone Marinato, Glassa Ponzu



Fusillone, estratto di barbabietola

Fusillone “Felicetti”, Estratto di Barbabietola, Burro Bianco



Orzotto acetosella e agnello brasato

Orzotto all’Acetosella, Parmigiano 36 Mesi, Agnello Brasato



Wellington di faraona

Wellington di Faraona, Tartufo Bianco, Puntarelle, Cime di Rapa



Lecca-mi

Cioccolato Intenso, Zafferano, Pistacchio, Yuzu, Peperoncino



Un dolce ben… dato

Blind Taste In Un Cucchiaio



Piccola pasticceria



I posti sono limitati, per ulteriori informazioni clicca qui.

Al Musa esperienza esclusiva e di classe

Musa è il nuovo brand nato sulle sponde del Lago di Como pensato per creare un’esperienza esclusiva e di classe. La prestigiosa offerta, unica nel suo genere, comprende: un luxury boutique hotel 5 stelle, un fine dining restaurant, un cocktail bar e una villa privata. Il brand si caratterizza per valori forti quali eccellenza culinaria, sofisticata ma accogliente ospitalità, integrità, rispetto ed etica, un team internazionale giovane e preparato e una grande attenzione a sostenibilità e ambiente.



Musa Lago di Como

Via Vincenzo Puricelli 4 - 22010 Sala Comacina (Co)

Tel 0344 56260