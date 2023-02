Nasce Baja Way, The Holidays Concept

«Siamo sardi al 100% a livello imprenditoriale. E siamo artigiani che applicano una cura febbrile per la clientela. per far vivere il prodotto come un’esperienza». Così l’imprenditore Marco Bongiovanni presentando Baja Way, The Holidays Concept che racchiude la catena alberghiera Baja Hotels, l’attività di Dmc (Destination mangement company) incoming Sardinia 360, il tour operator Gastaldi Holidays e il ristorante stellato Somu all’interno del Club Hotel di Baja Sardinia (Ss).

Il complesso di Is Arenas nell'area di Oristano

«Abbiamo messo ordine e dato nuova forma al nostro gruppo che si presenta oggi con un nuovo assetto aziendale, una nuova organizzazione che abbiamo voluto rappresentare con l’idea di Baja Way - The Holidays Concept – ha sottolineato Bongiovanni - Abbiamo razionalizzato le funzioni aziendali e dato nuova linfa alla programmazione. Siamo nati per fare dell’ospitalità un’esperienza di vita, mettendoci in continuo dialogo con il territorio, rispettando le tradizioni e divenendone noi stessi i custodi».

Is Arenas, mare, pineta e golf

Nel dettaglio, Baja Hotels si conferma primo player a Baja Sardinia con il Club Hotel e l’hotel La Bisaccia nel segmento 4 stelle superior e con il Grand Relais dei Nuraghi nell’alto di gamma 5 stelle lusso. Da quest’anno amplia il raggio d’azione anche nella costa occidentale della Sardegna con l’ingresso nella catena alberghiera di Is Arenas Resort, 5 stelle nell’area di Oristano a Narbolia, immerso in una vasta pineta e affacciato su una lunga spiaggia. La struttura, adiacente all’omonimo campo da golf, è in una posizione unica, integrata con la natura e organizzata secondo criteri di sostenibilità ambientale.

Marco Bongiovanni e Luca Battifora

Sardinia 360, il tour operator nato nel 2013 per commercializzare hotel, resort, appartamenti e ville in Sardegna, si evolve divenendo una Dmc Incoming specializzata sulla destinazione Sardegna. Propone oltre 90 alberghi contrattualizzati da poter abbinare a escursioni, eventi, programmi personalizzati, transfer privati, noleggio barche, aerei privati e ville private.

Le linee di Gastaldi: World e Sardinia

Dopo l’acquisizione a inizio 2022 della maggioranza di Gastaldi Holidays scaturita dalla joint venture con Gastaldi Holding, si è deciso di sviluppare tutta l’attività di tour operating di Baja Way in Italia sotto il marchio Gastaldi Holidays ampliando la programmazione, non solo alle destinazioni lungo raggio, ma anche all’Italia, inglobando la commercializzazione di tutti i prodotti di Sardinia 360. Gastaldi Holidays si presenta quindi oggi al mercato con le linee di prodotto Gastaldi World e Gastaldi Sardinia.

Gastaldi World continuerà a sviluppare e proporre una programmazione lungo raggio che vede massima specializzazione per le destinazioni del Nord e Sud America, Canada, Emirati Arabi, Messico, Caraibi, Hawaii, Polinesia, Australia e novità da quest’anno Oman, Giordania e Maldive.

Torre Salinas sulla spiaggia di Muravera, costa sud orientale

Le strutture in esclusiva

Gastaldi Sardinia proporrà tutte le strutture del gruppo alberghiero Baja Hotels: Club Hotel, La Bisaccia, Grand Relais de Nuraghi e la novità Is Arenas Resort. A queste si aggiungono le strutture esclusiva Sardinia 360 Sentido Orosei Beach, struttura raccolta nel golfo di Orosei, l’Hotel Cormorano nel cuore di Baja Sardinia, il Club Hotel Marina Seada, un all inclusive dedicato alle famiglie nell’area di Budoni (Ss) e la novità 2023, il Torre Salinas di Muravera, nel sud dell’isola, un hotel 4 stelle direttamente sulla spiaggia di Muravera.

«Sardinia 360, che assume definitivamente il ruolo di Dmc globale, fornirà a Gastaldi Holidays ogni prodotto e servizio per la destinazione Sardegna e ne seguirà la gestione operativa in loco. Un gioco di squadra dove ognuno interpreta un ruolo determinante per il nostro Gruppo», ha puntualizzato Luca Battifora, ad e managing director Bhtm–Gastaldi Holidays.

Club Hotel Marina Seada nell'area di Budoni (Ss)

Somu, il ristorante stellato

Baja Way è anche Somu, il ristorante 1 stella Michelin, all’interno del Club Hotel di Baja Sardinia, Affacciato sul mare, aperto anche agli ospiti esterni, propone la cucina raffinata di Salvatore Camedda. Nel 2023 l’attività si espande. Nasce nel centro di Cagliari Somu Lounge, la prima proposta “urban” del brand Somu, un format dinamico, orientato alla clientela dei centri urbani. Per il 2023 l’obiettivo del Gruppo è raggiungere i 33 milioni di euro di fatturato.

