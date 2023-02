Nordelaia, benessere ed evasione tra le colline del Monferrato

Cinque ettari coltivati a vite in un anfiteatro naturale che si affaccia sulle colline dell’Alto Monferrato, patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, una casa colonica ottocentesca trasformata in boutique hotel, aperto tutto l’anno. Siamo a Cremolino, un borgo medioevale in provincia di Alessandria dominato dal castello dei Malaspina, in una zona con la più alta densità di dimore storiche esistenti per chilometro quadrato in Europa, circa 28 castelli, a pochi chilometri Ovada, vicino il mar ligure a solo un’ora di distanza Milano e Torino.

Aperto nel luglio dello scorso anno, Nordelaia, un nome di fantasia che nasce dall’unione di Nord (siamo nel Nord Italia) e aia (elemento attiguo alla casa colonica), il casale è stato interamente ricostruito nel rispetto della struttura originaria dallo studio di design britannico These White Walls insieme all’architetto Valerio Tunesi di Tunesi Studio Genova.

Nordelaia visto dall'alto

Nordelaia a Cremolino: benessere ed evasione

Una struttura a tre livelli con 12 tra camere e suite, ognuna con un proprio carattere. Benessere ed avasione: il filo conduttore del luogo. Al primo piano e piano terra le camere Garden, alcune delle quali con accesso diretto al giardino all’italiana. Sono tutte pet friendly, i loro nomi: Fiordaliso quella più piccola accessibile per le persone con disabilità; Semi di zucca; Semi di Girasole e Semi di lino. Dal piano terra si accede direttamente anche alla Spa, un’area benessere di 450 metri quadrati, hamman, sauna, percorso Kneipp ed una stanza delle erbe sensoriali. Non mancano sala yoga e palestra con attrezzi dell’azienda tedesca NOHrD, non solo esteticamente belli, sembrano delle opere d’arte piuttosto che macchine per il fitness, ma anche sostenibili, fabbricati in legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile negli Usa e in Germania. Ampia piscina esterna a sfioro riscaldata che offre una vista spettacolare sulla valle.

Al secondo piano le quattro stanze Legacy parlano delle stagioni e dispongono di balcone e due di un ulteriore terrazzo di 30 mq. Nella parte più alta le suite mansardate, La Foresta e la Mare. Completano l’offerta altri due appartamenti, White and Black, dall’atmosfera di residenza esclusiva grazie all’arredamento creato su misura da artigiani locali ed accessori di importanti designer italiani. Caratteristica comune a tutte le stanze la mancanza di apparecchi televisivi per permettere agli ospiti di godere dell’armonia della natura.

La proprietà dispone di un sistema geotermico che permette di essere più autosufficiente possibile in termini di riscaldamento e raffreddamento. Una fonte d’acqua naturale all’interno della tenuta rifornisce l’acqua per l’intera struttura.

La suite Foresta 1/3 L'Infinity Pool di Nordelaia 2/3 La stanza Semi di Girasole 3/3 Previous Next

La tradizione che si evolve nel piatto

Il legame con il territorio si ritrova anche a tavola con due concetti di ristorazione. La proposta della cucina è curata dallo chef Andrea Ribaldone, che cura anche altri centri di eccellenza come Borgo Ignazia in Puglia e che ha ottenuto una nuova stella Michelin al ristorante Lino di Pavia, e dal resident chef Charles Pearce, britannico di nascita, in Italia da anni con numerose esperienze. È una cucina che rivisita la tradizione culinaria regionale utilizzando ingredienti di provenienza locale e si evolve seguendo il ritmo delle stagioni attingendo all’orto di proprietà. Al piano terra della struttura vetrata attigua al corpo centrale dell’hotel si trova il Bistrot che propone un menu tradizionale e stagionale con una carta che cambia nel corso dell’anno, con alcuni must come il Vitello tonnato. Al primo piano il ristorante gastronomico, L’orto, dove il menu si caratterizza per una notevole assenza di carne con due possibilità di scelta: Acqua ispirato al mare per ricordare la vicinanza alla Liguria e Terra basato sulle verdure. Uno dei piatti iconici di Charles è Cavolo alla brace con composta di pera e doppio sugo di pollo. In entrambe le cucine viene seguito l’approccio no waste, perchè si vanno ad utilizzare parti degli ingredienti che normalmente verrebbero scartati per creare condimenti. In abbinamento ai piatti, un’accurata selezione di etichette di piccole cantine firmata dal restaurant manager Devis Chiodi e dal sommelier Davide Canina che spaziano dalle bollicine ai vini dolci, in gran parte un omaggio al Piemonte e in particolare all’Ovadese, tra cui il vino da loro prodotto, il Calligram, creato dall’enologo Donato Lanati. Centro benessere e i ristoranti non sono riservati solo ai clienti dell’hotel ma aperti a tutta la cittadinanza. Inoltre, il piano inferiore dispone poi di uno spazio eventi dedicato e personalizzabile pronto per ospitare eventi privati e aziendali.

Charles Pearce

In bici alla scoperta del territorio

Tra i servizi offerti anche delle biciclette elettriche per andare a scoprire il territorio e dei tour, guidati e non, facilmente raggiungibili dal resort. Oltre l’incantevole borgo di Cremolino, merita una visita il santuario della Bruceta che secondo gli storici risalirebbe al secolo IX e al periodo delle incursioni saracene. Cremolino ha una antica tradizione legata al gioco del tamburello antenato della palla a pugno dei quali i cremolinesi furono grandi maestri. In tutta la zona si possono vedere molti castelli uniti in un percorso: Castello di Tagliolo Monferrato, Rocca Grimalda famoso per le sue tradizioni carnevalesche; Tassarolo dove vengono prodotti interessanti vini. Ed ancora le sorgenti termali e sulfuree. Facilmente raggiungibile anche la Liguria. Per chi ama lo shopping nelle vicinanze il Serravalle Outlet e per esperienze enogastronomiche: cooking class, degustazioni di vino, grappa, vermouth e visite a caseifici o fabbriche di cioccolato.

Nordelaia

Via Piazze 14, 16 - 15010 Cremolino AL

Tel 0143038045