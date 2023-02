Go-kart, bowling, parco acquatico e cinema: il divertimento per i piccoli al Quellenhof

Un hotel 5 stelle dove trascorrere indimenticabili e divertenti vacanze in famiglia, il Quellenhof Luxury Resort Passeier, a San Martino (Bz), non lontano da Merano, è l’indirizzo giusto per fare contenti genitori e bambini. Incastonato come un gioiello in uno degli angoli più incantevoli dell’Alto Adige, l’hotel è il luogo ideale dove mamma e papà possono rilassarsi in totale tranquillità mentre i bambini si scatenano nell’area a loro dedicata tra piscine, scivoli, giochi interattivi, la nuova pista go-kart e tanto altro ancora.

La pista di go-kart al Quellenhof Luxury Resort Passeier

Nuovo pista go-kart, bowling e cinema 3D

Imperdibili la nuova pista go-kart, quella di bocce e il cinema 3D: con i suoi 300 metri circa di lunghezza interamente al coperto, la pista go-kart assicura l’ebbrezza di essere campioni di Formula 1 durante tutto il percorso, una curva dopo l’altra; il bowling, con 4 piste a 10 birilli ciascuna, regala sfide divertenti a colpi di bocce e, infine, il cinema 3D offre una programmazione completamente gratuita di film, sempre varia e disponibile tutti i giorni della settimana.

Le piste da bowling al Quellenhof Luxury Resort Passeier

Nuovo Action Park interattivo: la novità tutta da scoprire

Pensato per regalare momenti di pura adrenalina, il nuovo Action Park, inaugurato nel 2022, permette di dare sfogo al proprio lato acrobatico: con il ValoJump, un trampolino dotato di un moderno sistema interattivo con touch screen, i piccoli ospiti possono trasformarsi in personaggi da videogame e inventare mille storie e missioni, saltare allegramente sui tappeti elastici in un mix perfetto di competizione e divertimento; la ValoClimb dotata di touch screen permette, invece, di mettersi alla prova nell’arrampicata e con la MultiBall Pro, una piattaforma di gioco e sport in realtà mista, si sperimenta l’interazione tra attività fisica e gioco digitale.

Acqua Family Parc e palestra per l'arrampicata

L’enorme parco acquatico, unico nel suo genere in questa regione: qui, i bambini possono tuffarsi nella piscina riscaldata e giocare sulla nave dei pirati, attrezzata con scivolo e pistola ad acqua. Inoltre, il parco acquatico dispone di altri due scivoli: uno con gommoni, lungo più di 100 metri e arricchito con effetti di luci e suoni, un vero e proprio sogno per ogni bambino, l’altro invece, con partenza a caduta libera, regala emozioni da togliere il fiato. Il divertimento prosegue con la nuova palestra per l’arrampicata che vanta quattro pareti e diversi gradi di difficoltà: dal punto di vista tecnico l’area è dotata di un sistema di auto assicurazione di ultima generazione che, anche grazie all’utilizzo corretto dell’imbracatura e del moschettone, consente agli ospiti di godersi tranquillamente l’arrampicata in totale sicurezza.





Al Quellenhof Luxury Resort Passeier vi sono anche sale gioco spaziose e ben illuminate dalla luce naturale del sole, ideali per leggere, giocare, colorare o semplicemente godersi un po’ di pace e spensieratezza. L’animazione per i piccoli ospiti del Junior Club, inoltre, è rivolta a tutti coloro che abbiano compiuto il terzo anno di età mentre, nel Mini Club, grazie alla presenza di personale qualificato, sono ben accetti anche i bambini a partire dai due anni che possono godere, oltre che dell’intrattenimento tutti i giorni anche del pranzo in gruppo, il tutto gratuitamente.

Quellenhof Luxury Resort Passeier

Via Passiria 47 - 39010 San Martino in Passiria (Bz)

Tel 0473645474