Inverno da favola in Valle Aurina all’Hotel Alpenpalace

D’inverno nella Valle Aurina la vacanza diventa una favola: si può godere di una natura incontaminata con splendidi paesaggi. Siamo nel cuore del Parco Naturale delle Vedrette di Ries-Aurina che offre l’opportunità di trascorrere una vacanza all'aria aperta, d'inverno come d’estate. E il luogo ideale per godersi il soggiorno in questa splendida valle è l’Hotel Alpenpalace

L'Hotel Alpenpalace (foto Daniel Zangerl)

La Valle Aurina, perla dell’Alto Adige

Ricca di imponenti vette oltre i tremila metri e malghe curate, la Valle Aurina è la terra ideale di tutti gli escursionisti e di tutti gli scialpinisti: slittino, escursioni sulla neve grazie al comprensorio Ski world Ahrntal con le aree sciistiche Speikboden e Klausberg che vantano ben 74 km di piste. Per chi ama sciare o divertirsi a scivolare nella neve fresca con lo slittino questa zona è ideale a tutti, dai bambini agli adulti. Non basta con una passeggiata con le ciaspole si può andare alla scoperta della cava di rame, che ha dato il nome a questa valle. La Valle Aurina ha visto il suo maggiore sviluppo nel ‘500 grazie alla scoperta di una vena di rame nel comune di Predoi?(Prettau). L’estrazione di questo minerale si perde nel tempo, tanto che nell’Ottocento un minatore ha trovato un'ascia celtica all'interno di una grotta. Dopo varie vicissitudini, la miniera ha chiuso definitivamente nella seconda metà del Novecento: i costi erano troppo alti e poco competitivi. La Valle Aurina offre ai turisti la possibilità di dormire in un igloo nell’area sciistica dello Speikboden/Monte Spicco, vicino alla stazione a monte. Sempre più coppie di innamorati sono alla ricerca di avventure romantiche particolari, ma passare una notte in una casa di neve può essere l’ideale. Quando la temperatura scende sotto lo zero, la temperatura all'interno di un igloo non è gelida, ma piacevole. Gli ospiti sono accolti da un drink di benvenuto e poi se si desidera si può fare una breve escursione con le racchette da neve. Nella tariffa è inclusa la sauna di montagna, un caldo bagno nella vasca di legno altoatesina, una cena con specialità altoatesina e la colazione panoramica presso il ristorante di montagna. A disposizione igloo per due persone oppure familiari, per 3/5 persone. Muniti di coperte morbide e sacco a pelo, sotto la cupola di neve si passa una notte stupenda. (www.mountainigloo.it , info@mountainigloo.it, www.kreaktiv.it ). In Valle Aurina l’utilizzo delle erbe spontanee in cucina, con le loro proprietà depurative, digestive e antinfiammatorie, è una tradizione consolidata da secoli. Le erbe alpine che crescono in questa zona sono un vero e proprio tesoro. Al Ristorante delle erbe Arcana del Moosmair Farmhotel: rafano, ortiche e cerfoglio selvatico sono solo alcune delle erbe spontanee utilizzate per creare pietanze gustose. Qui, l’esperta di erbe Anneres Ebenkofler seleziona quelle migliori e più adatte da portare in tavola ai propri ospiti, per svelare la ricchezza di ogni pianta spontanea.

Impreziosito da abeti rossi, larici e pini, il sentiero “Annaweg” è un tracciato agevole da percorrere grazie ai suoi gradini torniti, molto facile da individuare grazie ai pannelli in legno che ne indicano la direzione. È una zona che offre la possibilità percorrere strade immerse nella natura, adatto a tutti, da esplorare lentamente in ogni periodo dell’anno anche in inverno con la neve.

Hotel Alpenpalace, un'eccellenza di ospistalità

L’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat, hotel a 5 stelle in località San Giovanni, gestito dalla famiglia Mairhofer, rappresenta l’eccellenza dell’ospitalità in Valle Aurina. L’Hotel di proprietà della Famiglia Mairhofer accoglie gli ospiti con servizi esclusivi: gite in carrozza, accompagnati da una quadriglia di cavalli e un cocchiere in livrea, il te caldo alle 5 del pomeriggio in stile British, piste da sci, sentieri immersivi nei boschi e percorsi benessere. La gita di gruppo in carrozza è in programma tutto l’anno, ma se qualcuno desiderasse farla privatamente, è possibile organizzarla con un preavviso di qualche ora. Sabrina Innerhofer è la guida che accompagna i clienti nelle attività outdoor, come passeggiate o ciaspolate oppure lezioni di yoga. Con lei puoi andare a scoprire a 2000 metri il mountain igloo o meravigliosi angoli della valle. L’hotel offre camere ampie, un giardino di 30mila mq. per un soggiorno in tutto relax. L’hotel è tra i Best Alpine Wellness Hotels, gruppo di strutture alberghiere contraddistinte dalla grande passione nell’offrire una vacanza di profondo benessere. Appena si entra sei accolto da un piacevole profumo di cannella e da una calda tazza di tè accompagnata da dei buoni biscotti. Qui la cortesia e la gentilezza sono di casa, perché l’ospite è sacro. Armonia e stile dominano ogni ambiente di questa location esclusiva: dall’elegante bar che vanta una vasta collezione di gin al salone con camino al lounge Cigars & Spirits, dalla terrazza solarium panoramica all’area Wellness & Spa. Cinquanta camere evidenziano l’attenta ricerca del dettaglio: tra queste ne troviamo sei con legno originale proveniente da antiche malghe, altre con legno cirmolo dal profumo avvolgente e dagli effetti positivi sullo spirito. Prossimamente l’hotel sarà ampliato con l’aggiunta di ulteriori 20 stanze, piscine e una cucina a vista. Legni pregiati, materiali caldi e una stufa in maiolica accolgono gli ospiti all’ingresso; nelle camere si possono trovare a scelta una TV nel bagno in marmo, vasche idromassaggio o suite con spa privata. Alle cinque del pomeriggio si apre la sala e inizia il piacevole rito del te: la lista delle miscele è tra le più selezionate, dai classici, ai fruttati, fino a quelli più esclusivi prodotti in esclusiva per l’occasione. Per accompagnare questo momento l’ospite ha a disposizione la piccola pasticceria e dolci realizzati dai maestri pasticceri e panettieri della cucina.

La piscina dell'Hotel Alpenpalace (foto Daniel Zangerl) 1/3 Momento aperitivo all'Hotel Alpenpalace (foto Daniel Zangerl) 2/3 Piscina esterna (foto Daniel Zangerl) 3/3 Previous Next

I servizi dell’ Alpenplace

Inoltre, l’Alpenpalace propone servizi di alto prestigio che soddisfano anche gli ospiti più esigenti: limousine e transfer, transfer sci VIP, piattaforma per atterraggio elicottero e voli sui panorami dolomitici, ski safari e una guida alpina. slittino. Per consentire agli ospiti di godersi la montagna, l’hotel offre anche pacchetti speciali, redendo il soggiorno piacevole. L’Alpenpalace è ideale per una vacanza, qui si può alternare l’attività sportiva con una nuotata nella splendida piscina: nella sua Spa Alpin di 3.000 m² si può godere delle acque con piscina all’aperto e vasca idromassaggio riscaldate, piscina avventura coperta con idromassaggio, lettini per massaggi, cascata, massaggio riflessogeno e impianto per nuoto controcorrente, la stubensauna tirolese panoramica, bagno turco e bagno turco salino, sauna alle erbe, laconium(tipo di sauna finlandese più leggera), la SPA salina con vasca d’acqua salina e parete di gradazione salina. Nella parte “massaggi”, una proposta di trattamenti esclusivi per il viso e per il corpo: il personale è disponibile tutti i giorni e soprattutto è piacevole affidarsi alle loro mani. Ideale per l’inverno il Deluxe trattamento anti-aging viso e occhi, un percorso che tratta la pelle in profondità e la nutre donando un piacevole effetto lifting. Da provare il massaggio con olio caldo, il bagno di fieno con effetto detossinante oppure lo scrub con sale marino: la scelta è ampia. Per lui Men ultra trattamento intensivo viso, efficace per le pelli secche e stanche. Stimola la microcircolazione, la pelle viene idratata intensamente per un effetto relax. Il trattamento elimina i segni di stanchezza e le piccole rughe, lasciando la pelle liscia e piena di vitalità.

Girare in slitta in Valle Aurina (foto Hansi Heckmair) 1/3 Slittino in Valle Aurina 2/3 Panorama della Valle Aurina (foto Filippo Galluzzi) 3/3 Previous Next

Per pranzare o cenare non c’è che l’imbarazzo della scelta: la clientela ha a disposizione la Stube tirolese, La Brasserie, ristorante aperto tutto il giorno con menu internazionale e componenti regionali: dal Club Sandwich, al Cesar Salad e infine il ristorante Gourmet Aurea Vallis, vincitore di cappelli della prestigiosa guida Gault&Millau.

Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa

Retreatvia Gisse 32 - 39030 Valle Aurina (Bz)

Tel 0474 670230