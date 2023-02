Nei resort caraibici di Belmond ci si dimentica dell'inverno

L'inverno si è fatto attendere, ma è ufficialmente arrivato e ha portato con sé il freddo. Cosa fare? Una soluzione è sicuramente quella di affidarsi alle sapienti mani di Belmond e scegliere due resort caraibici in grado di far dimenticare cieli grigi e pioggia grazie a una fuga di lusso a piedi nudi in riva al mare. Stiamo parlando di Cap Juluca sull'isola di Anguilla e de La Samanna di St Martin.

I Caraibi, perfetti per una fuga dall'inverno

Cap Juluca, relax e lusso ad Anguilla

Cap Juluca, A Belmond Hotel, Anguilla è la destinazione definitiva per un raffinato soggiorno “a piedi nudi” sulle tranquille coste di Anguilla. Affacciato su Maundays Bay, ritenuta una delle più belle spiagge del mondo, avvolto dalle incontaminate sabbie bianche di una baia a mezzaluna, Cap Juluca è stato concepito per offrire il massimo benessere nella valorizzazione di uno straordinario contesto naturale. Un mondo di glamour senza tempo e lusso rilassato attende gli ospiti in spazi dal design in armonia con il paesaggio, il mare e il patrimonio anguillano, mescolando il fascino del vecchio mondo con il comfort contemporaneo.

Cap Juluca

Le spaziose camere e suite con vista sull'oceano, accesso diretto alla spiaggia e servizio di accoglienza personalizzato 24 ore su 24 sono affiancate da strutture d’eccellenza tra cui: una piscina a sfioro con vista sul mare, una spa Arawak mozzafiato, un centro fitness e uno scenografico padiglione per eventi, il tutto progettato per celebrare la spettacolare vista della baia e fondersi con la caratteristica architettura greco-moresca del resort. Per il massimo della privacy poi, le Ville con piscina privata da tre a cinque camere da letto offrono una riservatezza ottimale per le famiglie e i gruppi di amici.

Camere con vista a Cap Juluca

Il 2023 del resort Belmond: gusto ed esperienze

La stagione 2023 di Cap Juluca, A Belmond Hotel, Anguilla combina tutto il lusso di indulgere in una località marina mozzafiato con il meglio delle esperienze possibili, tra talenti culinari in arrivo da tutto il mondo e percorsi di benessere innovativi. Ospiti di appuntamenti speciali che fondono la tradizione anguillana con influenze internazionali lo chef due stelle Michelin Josiah Citrin da Los Angeles, lo “chef del mare” dalla Spagna, il tristellato Angel León e da Rio De Janeiro lo chef due stelle Alberto Landgraf. il relax totale potrà essere alternato da momenti dedicati al fitness, la novità di quest’anno il cardio barre by Kalon Movement un regime di fitness rivoluzionato ideato dai ballerini dei cabaret più acclamati del mondo, tra cui The Lido Show di Parigi, Moulin Rouge e Crazy Horse. Questi appuntamenti per la stagione si aggiungono al ricco portfolio di esperienze di Cap Juluca come le spedizioni di pesca tradizionale accompagnati dal pescatore di terza generazione Shawn Romney dove apprendere l'importanza della pesca e la venerazione per il mare della comunità locale o l'esplorazione delle 33 spiagge dell'isola a bordo del furgone Volkswagen vintage color blu mare del resort con pic nic in spiaggia al tramonto.

A cavallo sulle spiagge caraibiche

Tra le acque dei Caraibi

Cap Juluca è una vera cornucopia di attività acquatiche: gli ospiti possono avventurarsi al largo verso la piccola catena di isole disabitate di Prickly Pear Cays, acquisire una certificazione per le immersioni in acque libere e praticare windsurf, sci nautico o snorkeling al largo della costa. Al sorgere del sole, gli appassionati di birdwatching possono unirsi all'ambientalista locale Jackie Cestero in una passeggiata mattutina intorno a Cove Pond, un habitat per la nidificazione di oltre quaranta specie di uccelli tropicali. Gli ospiti in cerca di un po' di relax possono trascorrere il pomeriggio presso la villa Arawak Spa, a soli 30 passi dal bagnasciuga, e dotata di piscina privata, centro fitness, tre ville per trattamenti all-suite e terrazze relax private che si affacciano sul Mar dei Caraibi. I trattamenti comprendono ingredienti locali e biologici, tra cui sale di Anguilla, cespuglio di balsamo, argilla e persino un tocco di rum Mount Gay.

Cap Juluca, A Belmond Hotel | Maundays Bay - 2640, Anguilla | Tel +12644976666

La Samanna, tra spiagge e giardini tropicali

Adagiato accanto all’incontaminata spiaggia di Baie Lounge, una delle più spettacolari delle Indie occidentali francesi e circondato da più di 22 ettari di giardini tropicali, La Samanna, A Belmond Hotel, St Martin è l’isolato gioiello di St. Martin, abbagliante come le acque cristalline che ne lambiscono la sabbia. Una grande residenza caraibica dove immergersi in sontuose suite, dagli ampi soggiorni e balconi privati, progettate per riflettere le forme e i colori ipnotici della vita marina, cenare al fresco sotto le stelle, indulgere bordo piscina e scoprire l‘art de vivre delle antille francesi. Accanto alla struttura principale le ville private sulla scogliera, con piscine a sfioro su due livelli, rappresentano la quintessenza del lusso privato. In questa nuova stagione, il resort presenta un ampio palinsesto di scenografiche esperienze culinarie, sorprese festive e rigeneranti proposte benessere.

La Samanna a St Martin

Esperienze culinarie da non perdere

La Samanna ha dato il via a dicembre ai festeggiamenti per il suo 50° anniversario che dureranno tutta la stagione con cinque giorni di festival di alta gastronomia francese ospitando quattro chef stellati Michelin. Lo chef Xavier Mathieu porterà il suo stile provenzale a Baie Longue, seguito dallo chef Marcel Ravin (il primo chef caraibico a ricevere una stella Michelin), lo chef tre stelle Michelin, originario della Valle della Loira, Gilles Goujon, e lo chef e gastronomo molecolare tre stelle Michelin Marc Veyrat. La riapertura stagionale avrà anche un tocco di leggerezza italiana con il format serale “La Spiaggia”, un ideale set per le cene informali in riva al mare.

Il benessere della Medicina Energetica

Energetic Re-Mastery, è l ‘ultima novità della La Samanna Spa, progettata per supportare in modo olistico la salute generale adottando un approccio sfaccettato al benessere. Guidato dalla guaritrice energetica residente ed esperta di benessere Christine Caruso, con vent'anni di ricerca in Medicina Energetica e un fedele seguito di clienti in tutto il mondo, ogni corso è su misura per soddisfare le esigenze individuali. Sullo sfondo della spiaggia di Baie Longue, aiuta i clienti a sfruttare il loro potenziale liberato attraverso la consapevolezza e le tecniche di guarigione. Gli ospiti possono scegliere tra diverse sessioni guidate, come la meditazione Kundalini per risvegliare l'energia interiore, la meditazione del punto di origine per coinvolgere

nuovamente la scintilla divina e l'attivazione della pietra sacra, un'antica tradizione peruviana di pratica meditativa. La Samanna Spa è una tranquilla oasi in collina immersa in un giardino di ispirazione mediterranea che offre sale per trattamenti all'aperto ognuna con un giardino Zen privato e doccia esterna. Per gli ospiti sono disponibili anche esperienze private in villa per rilassarsi nel comfort della propria camera, inclusi lezioni di yoga all'alba, il reiki e la meditazione serale.

Camera con vista a La Samanna

Un'isola da esplorare

Per coloro che desiderano esplorare più lontano, è possibile prenotare imperdibili escursioni fuori proprietà. Tra queste una fuga a Tintamarre, un emozionante giro in barca prima dell'alba verso un'isola disabitata dove fare snorkeling con un ambientalista marino e condividere una ricca colazione energizzante sulla spiaggia prima di tornare a St Martin. Gli ospiti possono anche noleggiare una delle barche charter del resort per navigare nelle acque tranquille tra St. Barts o Anguilla, godendosi il meglio delle calette appartate di St Martin lungo il tragitto. Di ritorno a terra, Hiking With The Arawaks è un'escursione guidata da moderata a impegnativa fino al Paradise Peak in compagnia di una guida naturalistica. A seguire in serata una discussione con un archeologo locale offre uno sguardo approfondito sulla storia degli abitanti originari di St Martin, gli Arawak.

La Samanna, A Belmond Hotel | Baie Longue Terres Basses Saint Martin - 97064, Saint Martin | Tel +590590876400