La magia del Carnevale allo Splendid di Venezia

Il Carnevale di Venezia ha ufficialmente preso il via il 4 febbraio e proseguirà fino al 21. Si tratta di un momento unico in cui vivere la città lagunare, che lo festeggia da quasi mille anni. L'edizione 2023 si ispira ai segni delle costellazioni, invitando tutti a partecipare ad un grande e fantastico “Zodiaco” di originalità ed estro. Per godersi al meglio un momento così magico serve scegliere anche l'albergo giusto. Tra questi c'è sicuramente lo Splendid Venice.

Affacciato sui canali, a pochi passi dal Ponte di Rialto, lo Splendid Venice è un hotel di lusso con 165 tra camere e suite, alcune delle quali con una vista impagabile sul campanile di San Marco. Un luogo perfetto, insomma, in cui respirare l'aria del Carnevale di Venezia, ancora di più se la struttura, per l'occasione, ha organizzato alcuni appuntamenti ad hoc.

Il 16 febbraio sarà, infatti, il momento del Glamour Aperitif, accompagnato dalla musica di Dj Jot T Vanelli. Il 19 e il 21, invece, sarà tempo di Dancing Chocolate, una festosa lezione di balli d'epoca accompagnata da cioccolata calda e dolcetti tradizionali, come ai tempi di Goldoni.

Mercerie 760 - 30124 Venezia

Tel 0415200755