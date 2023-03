Luce, relax e colore: la primavera a Palazzo BelVedere

Un’ospitalità fluida, che si adatta al succedersi delle stagioni: è questa la filosofia che ispira e rende speciale Palazzo BelVedere, spa & city retreat inaugurato nel giugno 2022 a Montecatini Terme (Pt). Qui ogni dettaglio segue il ritmo del tempo, plasmandosi e trasformandosi ogni tre mesi: dalle esperienze ai trattamenti benessere, dalle proposte della cucina alla lettera di benvenuto in camera, e poi ancora l’illustrazione che fa da fil rouge ai decori interni e molto altro.

Palazzo BelVedere è stato inaugurato nel giugno 2022 a Montecatini Terme (Pt)

Tra natura, massaggi e trattamenti

Così la primavera, nel concetto di accoglienza firmato BelVedere, assume i toni del giallo, colore che esprime vivacità, gioia di vivere e voglia di tornare a immergersi nella natura. L’elemento predominante, invece, come vuole la medicina tradizionale Europea e Mediterranea, è l’aria: in primo grado umida e in secondo grado calda, l’aria può essere “nutrita” con massaggi, trattamenti e rituali all’interno della Domus Aeris, spazio della Home Spa del BelVedere dedicato a questo elemento e pensato per migliorare la creativita`, la socializzazione e la capacita` di vivere con leggerezza e apertura.

Una grande proposta di massaggi, trattamenti e rituali nella Home Spa del Palazzo BelVedere

Alla scoperta del Giardino Circolare e dell'Orto Botanico

Gli spazi esterni di Palazzo BelVedere sono stati pensati in continuità con la filosofia della Home Spa, ovvero all’insegna di equilibrio, pienezza e armonia: a cominciare dal Giardino Circolare, oasi verde di circa 600 metri quadrati che accoglie gli ospiti che vogliono passeggiare, meditare o annusare le essenze dell’annesso Orto Botanico. E proprio nell’Orto Botanico, come in una sorta di rituale di battesimo stagionale, sarà organizzata il 21 marzo la prima “Cena nell’Orto”, serata speciale per celebrare l’arrivo della primavera.

Il Giardino Circolare è un'oasi verde a disposizione degli ospiti di Palazzo BelVedere 1/4 Il patio di Palazzo BelVedere con le erbe aromatiche 2/4 Una junior suite di Palazzo BelVedere 3/4 Trattamenti e rituali di benessere ideali per recuperare le energie del corpo e dell’anima 4/4 Previous Next

A fare da fil rouge tra i vari piatti del menù, le erbe spontanee del territorio toscano, presentate e cucinate da Lidia Guidarini, grande esperta delle proprietà culinarie e curative delle erbe selvatiche, incaricata di mantenere le funzionalità dell’Orto, oltre che di seguire degustazioni e laboratori a tema. La “Cena nell’Orto” diventerà quindi un appuntamento fisso dell’ospitalità al BelVedere, e sarà organizzata - clima permettendo - settimanalmente.

Palazzo BelVedere

Viale Fedele Fedeli, 10 - 51016 Montecatini Terme (Pt) Italia

Tel 0572 70251