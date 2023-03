Muraless Art Hotel, l'albergo di Verona dedicato alla street art

Un progetto unico nel suo genere, una celebrazione dell’Italia, capace di offrire a ciascun ospite un’esperienza senza pari, un viaggio inedito attraverso le eccellenze che il genio italiano ha saputo produrre in molteplici settori e attività: è Muraless Art Hotel a Verona. Il progetto nasce dal sogno di Gianmaria Villa di ridare vita all’ex Hotel Cristallo, avviando una radicale riqualificazione nel segno del linguaggio e dei caratteri espressivi dell’Arte, per esaltare l’eccellenza italiana. Grazie all’amicizia con l’Art Advisor Luigi Leardini si è intrapreso un percorso che ha portato allo studio ed allo sviluppo di questo progetto legato alla Street Art. Un viaggio tra strumenti e tecniche, tra linguaggi e codici moderni; dal figurativo all’astratto, dall’iperrealismo fino all’anamorfosi. Protagonisti di questa genesi, destinata a lasciare il segno, nel settore dell’hotellerie e dell’arte internazionale, sono un gruppo di writer di fama mondiale, chiamati a interpretare con il loro estro creativo, le eccellenze che il Bel Paese vanta nei settori più svariati: vino, opera lirica, cinema, motori, arte, architettura e design, storia, scienza, cibo, moda e musica.

La facciata del Muraless Art Hotel

Muraless Art Hotel, l'arte incontra l'accoglienza

Il progetto, interamente coordinato dal Project Manager Laura Sancassani, nella fase di personalizzazione delle camere, è stato elaborato dalla curatrice e critica d’arte Chiara Canali in collaborazione con la Galleria d’arte di Milano “Deodato Arte”. Grazie a questa formidabile unione, Muraless può vantare opere dei principali writer nazionali e, fiore all’occhiello, di Thierry Guetta (alias Mr. Brainwash), che ha realizzato un’opera unica, site specific per Muraless Art Hotel. È uno degli street artist più richiesti e riconosciuti a livello internazionale, le sue quotazioni sono in continua crescita. È motivo di orgoglio poter presentare un’opera muraria maestosa, un pezzo di street art che è già icona tra le creazioni più imponenti mai realizzate.

Una delle stanze del Muraless Art Hotel 1/3 Ogni stanza del Muraless Art Hotel è unica 2/3 Un'altra stanza del Muraless Art Hotel 3/3 Previous Next

Se l’ispirazione più diretta è l’arte di Banksy, non mancano riferimenti ad Andy Warhol e Keith Haring, ai supereroi dei fumetti, ai classici della Disney e alle icone della storia classica e moderna. La Monna Lisa, Marilyn Monroe, Albert Einstein che regge un cartello con la scritta Love is the Answer, Mickey Mouse e Minnie che si abbracciano sono i simboli eterni di amore e rispetto reciproco che compaiono anche nell’intervento di Mr. Brainwash sulla facciata del Muraless Art Hotel.

Quattro stelle in posizione interessante

Hotel 4 stelle, destinato a una clientela business e non. La sua vicinanza all’autostrada, alla Fiera di Verona e al centro storico, lo rendono il luogo ideale per chi viaggia per lavoro e desidera prolungare il proprio soggiorno per visitare la città scaligera.

L’hotel ha 94 stanze, distribuite su tre piani, arredate in stile urban e dotate di tutti i comfort. Ogni camera è diversa dall’altra e permette ad ogni soggiorno di immergersi in una nuova atmosfera che alterna mood rilassanti ad altri energizzanti a seconda del tema. Ogni stanza racconta un tema, un episodio, un soggetto, un personaggio tra i più iconici della cultura italiana nei diversi campi in cui la nostra nazione ha saputo eccellere nel corso della storia.

Dagli spazi comuni alle camere, la struttura accompagna l’ospite in un personalissimo viaggio tra fantasia e realtà. Una strada di colore culmina nell’ingresso dove il pavimento della hall è protagonista grazie al dipinto di Agron Hoti, artista visuale contemporaneo. L’albergo dispone anche di due sale riunioni con adiacente Lounge Bar, per un servizio di welcome e coffee break, oltre che di aperitivi pre and after dinner. Spazi ideali per ospitare convention aziendali o per ispirare attività di workshop e coworking.

Muraless Art Hotel

Via Scuderlando 122 - 37060 Castel D'Azzano (Vr)

Tel. 0454500515