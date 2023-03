Pasqua gourmet sul lago di Garda da Eala

Simbolo di bellezza, eleganza, purezza. Non poteva non ispirarsi al cigno, splendido uccello acquatico, Eala in lingua celtica, la famiglia Risatti, storica famiglia di imprenditori nel settore turistico-alberghiero dell'Alto Garda, per creare nella baia di Limone, al confine con il Trentino, dove la montagna incontra il lago, il suggestivo "Eala My Lakeside Dream", un resort da sogno. Un cinque stelle, tempio del lusso, con spiaggia privata, l'esclusivo Panorama Lounge Bar, il ristorante Senso Eala Lake Garda, il Bistrot Alfio Ghezzi, la Luxury Spa, l'area fitness con saune e piscina indoor. Un angolo di paradiso che con i suoi scorci poetici (il lago, la natura, il Monte Baldo) ha ammaliato nel corso dei secoli poeti e scrittori: da Virgilio a Catullo, da Goethe a Kafka, da Nietzsche a Gabriele D'Annunzio.

Alfio Ghezzi con il resident chef del ristorante Senso Eala Akio Fujita

Il ristorante gourmet "Senso" Lake Garda e il Bistrot di Alfio Ghezzi

Ad attendere gli ospiti dell’hotel, ma anche la clientela esterna, ecco il ristorante "fine dining" Senso Lake Garda e il Bistrot Alfio Ghezzi: è in quest’ultimo, tra grandi vetrate panoramiche e una "mise en place" contraddistinta da un’elegante semplicità in sintonia con il paesaggio circostante, che è possibile assaporare il pranzo pasquale a cura dello chef pluristellato Alfio Ghezzi e del resident chef Akio Fujita.

Il menu pasqule all'insegna della semplicità e della tradizione

Per il pranzo pasquale lo chef stellato trentino Alfio Ghezzi e il suo braccio destro Akio Fujita si sono ispirati alla prime fioriture primaverili e ai prodotti di stagione legati al territorio e alla tradizione. Un menu all'insegna della semplicità e della genuinità che da sempre contraddistinguono la filosofia di Alfio Ghezzi: dall’asparago allo storione, abbinamenti che esaltano e rispettano i sapori autentici delle materie prime utilizzate.

Quella spettacolare terrazza panoramica che si affaccia sul lago

L’esperienza gourmet inizia dal panorama: già la sala, una terrazza che si affaccia sul lago, regala emozioni osservando il Monte Baldo, le Prealpi e i colli morenici, il borgo medievale di Malcesine sulla sponda opposta e Limone sul Garda, lungo il naturale prolungamento del costone roccioso che ingloba anche la struttura. Acqua, cielo e montagna tratteggiano una cornice d’eccezione che dialoga anche con i piatti d’autore del menu, dove i protagonisti sono per lo più prodotti a chilometro zero, di provenienza regionale e ispirati alla natura gardesana. Attenzione al territorio, quindi, ma anche alla tradizione pasquale, per un menu che racconta di stagionalità, italianità e rispetto della filiera. Tra gli ingredienti ci sono gli ortaggi di stagione, il pesce di lago, ma anche funghi, prodotti caseari e materie prime coltivate con attenzione alla sostenibilità e alla qualità.

Il menu: asparagi, trota, spugnole, risotto, storione, caviale, agnello e tartufo

Protagonisti del primo piatto sono gli asparagi, insieme alla trota affumicata e alle spugnole, seguiti da un risotto Vialone Nano con pecorino, menta e piselli. Quindi, ispirandosi al contesto lacustre, farà il suo ingresso Sua maestà lo storione accompagnato da carciofi, salsa allo Chardonnay e caviale, mentre per omaggiare la tradizione dell'entroterra gli chef hanno scelto le costolette di agnello in farcia, tartufo nero e agretti.

Dulcis in fundo: la Rosa Damascena, il dolce simbolo del resort Eala

Dulcis in fundo la Rosa Damascena, una torta-brioches dalla forma di rosa, dolce simbolo di Eala, con mandorle e fragole al basilico per un tocco di freschezza finale.

Tutte proposte che esaltano i gusti autentici delle materie prime, dove la semplicità è il segreto per rendere ogni piatto un’esperienza unica: la portata deve essere un’esplosione di gusto, ma dettata dalla leggerezza, grazie anche a particolari tecniche di cottura, spesso impreziosite da contaminazioni giapponesi che richiamano l’origine dello chef Fujita, studiate per non appesantire. Il menu può essere degustato anche con un abbinamento di vini studiato dal sommelier Manuele Menghini, per un viaggio enogastronomico completo che coinvolge tutti i sensi.

Il sommelier Manuele Menghini

Le festività pasquali ideali per un soggiorno all'insegna del relax

Cura dei dettagli, attenzione al benessere e rispetto delle materie prime - spesso risultato del lavoro di piccoli produttori e della passione che li contraddistingue - rappresentano il valore aggiunto della cucina di Eala e non solo. Il legame con il territorio e la natura che circonda la struttura è infatti un filo conduttore importante nel soggiorno che propone l’hotel: dall’architettura al design, dal mondo wellness e spa al tema della mixology. Ecco che le festività legate alla Pasqua possono diventare anche occasione speciale per scoprire un lusso ispirato alla natura e concedersi una pausa all'insegna del relax, quando l’arrivo della primavera risveglia la natura gardesana e il paesaggio, tra montagna e lago.

Eala - My lakeside dream

Via IV Novembre 86 - 25010 Limone sul Garda (Bs)

Tel 0365 954613