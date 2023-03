Al Mandarin Oriental Milan è una Pasqua... di gusto

Per celebrare l'arrivo della primavera e festeggiare l'ormai imminente Pasqua, il Mandarin Oriental di Milano ha deciso di prendere i suoi ospiti e non solo per la gola. Il 9 aprile ha, infatti, organizzato uno speciale pranzo a ritmo di swing, mentre Antonio Guida, chef del lussuoso 5 stelle meneghino e membro di Euro Toques Italia, ha creato una Colomba artigianale e Guglielmo Miriello, direttore del Mandarin Garden ed esperto di mixology, ha dato vita a un nuovo cocktail primaverile, lo Spring Punch.

Il pranzo di Pasqua "swing" al Mandarin di Milano

Il Mandarin Garden, vivace cuore verde dell’Hotel, ospita domenica 9 aprile un imperdibile pranzo di Pasqua a ritmo di swing. Chef Antonio Guida ha ideato per la giornata un menu dedicato, con piatti ispirati dalla tradizione e un inconfondibile tocco ricercato e contemporaneo. Gli Asparagi fondenti con zabaione al rafano e pompelmo rosa e l’Agnello alla milanese con purea di patate e peperoni al limone accompagnano l’ospite verso il finale più dolce, la Colomba del Pastry Chef Marco Pinna.

La verdeggiante corte esterna del Mandarin Garden sarà inoltre il palcoscenico di un talentuoso duo di musicisti swing e jazz, per un coinvolgente doppio appuntamento - a pranzo e per l’aperitivo - con le Swing Sundays, i concerti domenicali dedicati a raffinate e accattivanti sonorità, che proseguiranno per tutta la primavera (16, 23 e 30 aprile).

La Colomba artigianale del Mandarin Oriental

Nel menu di Pasqua sarà, quindi, presente anche la Colomba artigianale del Mandarin Oriental, una proposta che torna in edizione limitata. La lievitazione naturale con lavorazione di 48 ore rende la Colomba soffice e leggera, e la scelta d’ingredienti di alta qualità come il miele di acacia, i canditi italiani, la polpa di vaniglia purissima e una golosa glassa alla mandorla conferisce un irresistibile profumo di festa. Ma dove comprarla? Può essere acquistata in hotel oppure gustata al Mandarin Garden insieme a una crema al mascarpone profumata al marsala.

Un cocktail primaverile: ecco lo Spring Punch

Mandarin non si dimentica nemmeno degli amanti dei cocktail. In carta a partire da aprile, ci sarà lo Spring Punch, la nuova creazione di Guglielmo Miriello, Director of Mandarin Garden ed esperto mixologist, e del suo talentuoso team. Rivisitazione in chiave leggera e profumata del celebre cocktail, lo Spring Punch è una miscela a base di Tanqueray Ten Gin, shrub di pompelmo rosa e basilico, acqua tonica al pomelo e pepe rosa, ingredienti che regalano un twist vivace e una frizzante nota fresca.

Questo speciale Punch viene servito in un elegante set Swarovski x Rosenthal della collezione Signum, raffinate porcellane dai colori pastello che riprendono gli elementi grafici del brand, dall'ottagono (che ricorda le sfaccettature del cristallo) alle decorazioni sui pomelli. Lo Spring Punch è accompagnato da delicatessen dolci e salate preparate dal Pastry Chef Marco Pinna e dalla sua squadra.

Mandarin Oriental Milan

Via Andegari 9 - 20121 Milano

Tel 0287318888