La Fiermontina Ocean, eco-ritiro tra campagna e oceano

Immense spiagge deserte, natura incontaminata e tramonti magici, innanzitutto. Poi la luce speciale e il vento, che gonfia le onde dell’Atlantico, fa correre le nuvole e i giganteschi stormi di gabbiani, accarezza le stradine sterrate verso i villaggi dimenticati. Angoli rimasti intatti, come se la macchina del tempo si fosse fermata a 60 anni fa. Proprio qui, sulla costa nord occidentale del Marocco, nella provincia di Larache, non ancora presa d’assalto dai turisti, a un’ora e mezza da Rabat, e a tre da Casablanca e a soli 45 minuti da Tangeri a giugno aprirà i battenti La Fiermontina Ocean, struttura di proprietà de La Fiermontina Family. Un eco retreat, tra campagna e oceano, dove si respira pura bellezza, si assapora il piacere di rallentare, dimenticando la vita metropolitana, per lasciarsi andare alle emozioni più profonde e iniziare un viaggio di trasformazione.

La Fiermontina Ocean apre i battenti in Marocco

Questo lo scenario che si gode da La Fiermontina Ocean, il nuovissimo eco retreat di charme che aprirà a giugno, con ville sulle colline di fronte all’Oceano e case tradizionali in pietra a Dchier, che insieme ai piccoli douars (villaggi rurali) di Tcharouah e Mezgalef fanno parte di un progetto di ospitalità rispettosa e solidale, che «custodisce paesaggi umani e naturali, dona sostegno agli abitanti del luogo e un futuro ai bambini», racconta Fouad Giacomo Filali che con la sorella Antonia Yasmina hanno voluto rinsaldare le origini e ricambiare quanto il Marocco, terra del padre, ha donato loro.

L’affascinante storia di Fiermontin a Ocean

La Fiermontina Ocean è sintesi e riflesso di una storia familiare appassionante, un viaggio lungo quasi cento anni, che parte con la nonna Antonia Fiermonte dall’Italia (Puglia) negli anni ’30, passa dalla struggente Parigi degli anni ’40 con lo scultore René Letourneur, nonno materno, per arrivare in Marocco a metà anni ’50, quando la nonna, pittrice e violinista di religione cattolica, incontra a Fes il cadì Thami Filali, padre di Abdellatif, marito di sua figlia Anne. Il giudice della legge coranica accoglie l’artista italiana nel suo paese con una grande festa. Pur venendo da due mondi distanti, hanno dato prova di grande tolleranza e segnato le tappe future del cammino dei nipoti, a partire dalla Fondazione Orient-Occident, nata a Rabat nel 1993 per favorire l’integrazione e il dialogo interculturale e ora La Fiermontina Ocean, esempio di turismo sostenibile, che rispetta il territorio e contribuisce alla sua ricchezza economica e culturale, con il sostegno della Fondazione ed Enti locali.



L’obiettivo sostenibile di Fiermontina Ocean

Far rivivere paesini quasi scomparsi, non solo fornendo acqua, luce, strade, ma anche istruzione e formazione, favorendo la nascita di cooperative locali, iniziative agricole sostenibili e un turismo basato sull'economia sociale e solidale, è la vera bellezza de La Fiermontina Ocean. Uno scambio diretto con il paesaggio e chi lo abita: a Dchier ci vivono 55 famiglie e i viaggiatori diventano parte della comunità soggiornando nelle quattro case che La Fiermontina Ocean ha costruito secondo tecniche ancestrali con muri in pietra, porte antiche, tappeti provenienti dalle montagne dell’Atlas.

Il rito della colazione

E poi il rito della colazione, da scoprire presso alcune famiglie del posto, come quella di Fatima Zahra. Benvenuto con acqua di rosa, tè alla menta e squisite ricette: dalla Bessara, purè di fave con olio di oliva e cumino al Rghaïf pane sfogliato al miele; dalle crêpes (meloui) con formaggio di mucca Jebli e olive nere o marmellata di agrumi all’amlou una crema spalmabile a base di mandorle, miele e olio di argan.



I dintorni di La Fiermontina Ocean

Il piccolo villaggio accoglie l’Hammam, dove rilassare corpo e mente e fare massaggi; il Cafè Maure con terrazze sospese sulle vallate circostanti e la Casa del Cadì, una casa-museo omaggio al nonno paterno con foto storiche, cimeli di famiglia, gioielli antichi, nella cui cucina si svolgono cooking class per imparare a preparare i piatti tradizionali. Importanti momenti di condivisione che restituiscono al villaggio quasi abbandonato, vita e dignità e ai suoi abitanti fiducia e voglia di restare.

A solo un chilometro di distanza, incastonate in uno scenario incontaminato, appaiono undici suites e due ville di grande fascino, ben integrate nella natura, rivestite in pietra locale, con giardini privati scavati nella roccia, tutte con ampie vetrate e piscina sul terrazzo fronte Oceano, a cui si aggiunge una suite accessibile per ospiti con mobilità ridotta senza piscina.

Si arriva percorrendo una via costellata di ulivi e alberi da frutto, grazie a un rimboschimento di 10 ettari su 150 di proprietà, poi appaiono le morbide dune di sabbia ricoperte di macchia mediterranea, parte del costituendo Parco Naturale Regionale "Le Dune di Khemis Sahel" voluto per preservare l’ecosistema. Una vacanza autentica, tra passeggiate sulla sabbia, escursioni a cavallo, sedute di yoga, grigliate di pesce locale nel Beach Club sulla spiaggia.

La location de La Fiermontina O cean

La diversità culturale della famiglia Filali si riflette nell’arredamento, un mix di gusto italiano, sobrietà francese e calore marocchino e nel cibo, con il ristorante che offre il meglio della cucina italiana e della tradizione marocchina da prodotti a km0. Un mix di stili a partire dalla “reception”, luogo di incontro e scoperta, con divani turchesi e lampade italiane anni '50/'70, poltrone marocchine e altre francesi anni '60, altalene in terrazzo di fronte all’immensità dell’Oceano, dove ognuno ritrova il valore del tempo e della propria esistenza e si lascia incantare dall’irresistibile fascino del Marocco sconosciuto.

La Fiermontina Family Collection

La Fiermontina Family Collection nasce dal desiderio dei fratelli Filali di ripercorrere i luoghi legati alla nonna Antonia e allo zio Enzo Fiermonte, dalla Puglia loro terra di origine, passando per Parigi fino in Marocco. A Lecce La Fiermontina è un’antica masseria del ‘600 con sedici camere (cui si sono aggiunte tre Suites à côté) impreziosite da opere d’arte, al riparo delle antiche mura urbiche con uliveto intorno alla piscina e il nuovo Zéphyr Restaurant. A pochi metri, in vico dei Rayno, il M.A.M.A. Museum, incluso nella rete museale della Regione Puglia, accoglie una cinquantina di opere d’arte moderna della collezione privata, tra i dipinti di Antonia Fiermonte, le sculture e i disegni di René Letourneur e Jacques Zwobada, oltre a opere di artisti contemporanei locali e internazionali. Il Palazzo Bozzi Corso del 1775 a due passi dalla Basilica di Santa Croce, ha dieci suites, ampio rooftop con piscina, zona Wellness e giardino segreto. Dal 2021 ha aperto a Parigi La Fiermontina Vendôme, un lussuoso appartamento a uso esclusivo, immerso in una galleria d’arte, nell’omonima piazza tra le più importanti al mondo; mentre a giugno 2023 aprirà le porte La Fiermontina Ocean, un Eco Retreat in Marocco, dove il lusso incontra i valori e l’autenticità del territorio.



La Fiermontina Ocean

Nr 260, Houmat Eljediane Centre Sahel, Larache, Marocco,

Tel. +39 0832 302481