Blu Therapy, quattro proposte per una vacanza di salute e benessere

Nuove coordinate di viaggio per una vacanza immersiva, circondati dall’acqua dei laghetti alpini dell’Alto Adige, pedalando qua e là senza meta per poi fermarsi ad ammirare la natura. Ma anche per un soggiorno light life distesi e rilassati a bordo di una piscina “dimenticata” nella natura in Sardegna o tra le colline della Toscana dove il silenzio regna sovrano e un buon libro diventa l’unico compagno d’avventura. Ecco i nostri indirizzi per una fuga avvolti da tutte le sfumature dell’azzurro, per concedersi alla Blue Therapy e lasciarsi andare per riconquistare pace e tranquillità, ma anche quella spiritualità necessaria per riconciliarsi con se stessi.

Blue therapy al Dolomiten Sport Residence, piscina coperta (foto Gert Perauer)

Nel cuore della Gallura a Golfo Aranci (SS) - Sardegna

Scegliere di vivere il mare assaporando le fantasie che, giorno dopo giorno, il movimento dell’acqua sa trasmettere, compiere quei piccoli gesti dimenticati isolandosi (per piacere) dai luoghi comuni e, soprattutto, vivere esperienze uniche tra piccole produzioni, laboratori e trekking. La nuova filosofia per una vacanza in Sardegna ruota intorno a una splendida location “sprofondati” nella tranquillità della Gallura: l’Albero Capovolto, Country&Sea Boutique Hotel, 7 camere e suite arredate con raffinati dettagli, una scatola delle meraviglie per vivere una vacanza fatta di emozioni che vanno dritte al cuore.

Si tratta di un’esclusiva blue (comfort) zone che invita gli ospiti alla contemplazione e alla meditazione. Si trova a nord della Sardegna, a Golfo Aranci, a pochi chilometri dalle spiagge della Costa Smeralda e dall’aeroporto di Olbia, un nido d’autore avvolto in un habitat selvaggio, con una vegetazione che crea giochi olfattivi unici, il tutto incastonato tra un cielo turchese e un mare incontaminato declinato nelle tinte dello smeraldo (raggiungibile con una breve pedalata o una camminata tra la rigogliosa vegetazione). Il giardino mediterraneo dell’Albero Capovolto, che conta più di cento erbe, è il filo conduttore della vacanza, una narrazione per il gusto del bello con arbusti autoctoni, piante spontanee e fiori ornamentali che creano angoli inaspettati, oltre alle piante aromatiche utilizzate per deliziare gli ospiti, con i piaceri della tavola. Sì, perché qui, ogni risveglio diventa una squisita esperienza con proposte a km 0 preparate con cura e passione ogni mattina, per poi essere declinato a un altro vezzo di fine giornata, un aperitivo con le migliori cantine, birrifici artigianali e distillerie dell’Isola. Ma è solo un incipit per iniziare perché in un angolo nascosto del giardino ha trovato spazio un’area benessere per trattamenti naturali: massaggio rilassante con erbe spontanee di casa, per acquistare l’energia e il relax necessari per godere al meglio della propria vacanza. Un servizio studiato in esclusiva con la Spa Mediterranea di Cascioni Eco Retreat. Per gli amanti dello yoga, le sessioni alle prime ore del mattino aiutano a ritrovare il giusto benessere del proprio corpo e i benefici della meditazione permetteranno di arrivare a colazione rigenerati. Per gli appassionati di artigianato locale una ricercata collezione di abiti e accessori realizzati con tessuti della tradizione sarda. A tutto il resto pensa il proprietario, Alessandro Israelachvili, ideatore del progetto, un perfetto padrone di casa innamorato dell’Isola, pronto a prendersi cura dei propri ospiti offrendo servizi personalizzati e accompagnandoli alla scoperta dei luoghi più appassionanti dell’Isola.

Tariffe a partire da 190 euro a camera con prima colazione.

Blue Therapy in Sardegna all'Albero Capovolto

Albero Capovolto Country & Sea Boutique Hotel | Via Su Donnigheddu 13 - 07020 Golfo Aranci | Tel. 3663799929

Un arazzo naturale dipinto tra le colline della Val D’Orcia (SI)

Lunghe fila di cipressi che si allungano verso il cielo quasi a volerlo abbracciare con un’eleganza unica e strade sterrate con la terra rossa che si libra nell’aria tinteggiando l’orizzonte e là, quasi come se fosse una macchia di colore persa tra campi di lavanda e quelli infiniti di grano, un Luxury Country Resort di Charme dove riscoprire l’essenza della vita e riconnettersi con se stessi. La Locanda in Tuscany, è un paradiso per pochi, per colore che vogliono immergersi in una vacanza agreste, una dimora romantica per ripensare ai sentimenti e rivivere emozioni, un invito caloroso a rallentare e a dimenticare il quotidiano. Immersa tra le dolci colline della Val d’Orcia, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è una dimora che si confonde nel paesaggio, in quel magnifico dipinto dove il color dell’oro dei campi e il verde intenso degli alberi, punteggiato da macchie di colore di arbusti, si incontra con l’azzurro del cielo e, scontrandosi, dà vita a tramonti color amaranto. Un viaggio senza tempo, dal lusso ineguagliabile: nove camere studiate per armonizzare le emozioni, alcune dotate di grandi vetrate, altre di patio per ammirare i giardini o la vallata, tutte con accesso diretto alla piscina. E, per le giornate dedicate al relax, la piscina immersa nella natura incontaminata della Val d’Orcia.

Tutt’intorno storia, arte, cultura, buon cibo e ottimo vino perché la Toscana è proprio a due passi. Dalla Locanda in Tuscany si raggiunge facilmente Montepulciano il borgo rinascimentale tra i luoghi più famosi della Toscana con la sua nobile produzione di vino: il Montepulciano. E, ancora, la città di Pienza, la “città ideale” progettata da Papa Pio II, immortalata con le imponenti architetture rinascimentali. Chi desidera praticare un po’ di attività fisica può concedersi piacevoli passeggiate, uscite in mountain bike, trekking ed escursioni in tutto il territorio toscano, a partire dal vicino Monte Amiata, inserito nella Via Francigena, a soli 15 minuti dal resort.

Il lusso di una vacanza senza tempo è un continuo girovagare lungo le strade, un saliscendi costante alla scoperta dei borghi fino al rientro nel resort per essere accolti a La Taverna di Mozart, il ristorante gourmet con le degustazioni di piatti della tradizione, delle eccellenze locali e dei vini regionali, un posto incantevole a pochi passi dal resort. Un ristorante pensato per gli ospiti che amano la creatività degli ambienti legata e alla tradizione enogastronomica proposta nei piatti serviti in tavola. Locanda in Tuscany è inoltre fortemente connessa con i piccoli produttori del territorio collaborando al progetto Amore Toscano.

Tariffe a partire da 300 euro a camera con prima colazione.

Blue Therapy alla Locanda in Tuscany

Locanda in Tuscany | Case Sparse Moro Fiacchi 13 - 53023 Castiglione d’Orcia (Siena) | Tel. 05771700221

Dolce avventura in Alto Adige nel bosco di Gudon-Chiusa (BZ)

Vivere il lusso dell’anima, dormire immaginandosi distesi in un bosco, concedersi qualche emozione e sognare di svegliarsi circondati dall’essenziale: il silenzio. Tutt’intorno la magia di un panorama incontaminato, tra i prati verdi e le vallate fiorite, solo in lontananza le montagne ancora in parte innevate che sembrano voler raccontare le leggende di questi luoghi immersi nel mistero. Un mondo armonico all’interno del quale l’hotel Gnollhof, diventa un elemento essenziale, il nido più esclusivo per trascorrere una vacanza. I servizi proposti sono unici e pensati per assicurare agli ospiti un’esperienza tailor made, studiata per soddisfare anche le più esigenti richieste. È una location dove l’anima trova la sua massima aspirazione per rigenerarsi e riconciliarsi con se stessi. Coccolati nella SPA e dalla selezione di trattamenti beauty esclusivi Comfort Zone, fino a un’immersione rilassante ammirando il panorama dalla infinity pool riscaldata, tutto per ritrovare la propria dimensione. Dalle attività outdoor al relax nelle aree benessere, avvolti dal caldo secco della sauna panoramica finlandese o dal caldo umido del bagno turco classico o salino. La vacanza al Gnollohf è qualcosa di unico nelle 54 camere e Suite panoramiche tutte con immense vetrate che si affacciano sullo skyline delle Dolomiti e della Valle Isarco. Per chi ama il trekking (dolce) sono numerose le opportunità che si diramano lungo i sentieri che portano alle malghe e salgono in quota, percorsi che si interconnettono a quelli da percorrere in bicicletta oltre che con gli scarponi e i bastoncini. Qualunque sia la scelta, è l’occasione per scoprire un mondo naturale inesplorato e ancora lasciato al proprio orologio biologico. Il resto dell’esperienza trova spazio a tavola con una cucina che esalta i sapori autentici altoatesini che vanno dal piatto al bicchiere.

Tariffe a partire da euro 120,00 per persona, pensione ¾ (prima colazione, spuntino di mezzogiorno a buffet con zuppe, insalate e dolci, cena di 4 portate) e utilizzo del centro benessere.

Blue Therapy allo Gbollhof nella piscina interna

Hotel Gnollhof **** | Gudon 81 – 39043 Chiusa (BZ) | Tel. +39 0472 847323

Vacanze active per tutta la famiglia a pochi chilometri dal confine con l’Italia

Per una vacanza active, l’Alta Val Pusteria del Tirolo orientale è la destinazione ideale per la famiglia, con esperienze di trekking, alpinismo, parapendio, cicloturismo e sport acquatici nei laghetti alpini o lungo le rapide dei fiumi. Un paradiso naturale per staccare la spina e dedicarsi alla remise en forme da completare con un soggiorno al Dolomiten Residenz **** S Sporthotel Sillian, la struttura offre occasioni per vivere la natura, con programma quotidiano di escursioni e tour, anche in bicicletta (con noleggio gratuito in hotel di bici), tra tutti quello della ciclabile della Drava, la prima pista ciclabile per e-bike in Europa. Lungo il percorso paesaggi e angoli incontaminati, oltre a laghi artificiali e balneabili. Quando si è stanchi, il trenino per rientrare in hotel. Per chi ama il trekking e le mountain bike, 500 Km di sentieri. Tra le attrazioni sul Thurntaler, nel Parco Nazional degli Alti Tauri, percorsi per i runner e i bikers. La cabinovia del Thurntaler porta a un’area escursionistica emozionante, da lì, si possono ammirare le Dolomiti e il re delle montagne: il Großglockner. Il Dolomiten Residenz **** S Sporthotel Sillian è “Il nido per le famiglie”, studiato per assecondare i piccoli ospiti. Per l’estate, il nuovo parco giochi, l’Häppi Päpi Kinderclub, il club per bambini (dai 3 anni) con attività e laboratori indoor e outdoor. Per gli adolescenti il “Programma Teennie”. Per le attività outdoor il “Parco degli gnomi”, un sentiero percorribile anche con i passeggini, oppure il trenino “Wichtelexpress“, per andare alla ricerca dell’oro sul fiume Wonky Tonky.

Per un po’ di relax una Spa di 3.000 mq con saune, bagni di vapore, aree relax, una “spa suite” per la coppia, docce emozionali, grotta di sale, vasca Kneipp e un menù di trattamenti per la famiglia, bebè compresi. Per i più piccoli, aree gioco riservate. Per il finale di giornata: tutti a tavola con piccole produzioni che rappresentano un incrocio di culture che danno vita a piatti preparati con ingredienti regionali e stagionali.

Tariffe per la stagione a persona a notte con mezza pensione gourmet: in Camera doppia Residenz da 115 euro; fino alla Premium Suite de Luxe da 188 euro.

I prezzi sono a persona a notte, tasse incluse, accesso alla spa, piscine e mezza pensione gourmet con spuntino pomeridiano. Bambini gratuiti fino ai 3 anni, da 3 a 6 anni 35 euro al giorno e da 6 a 18 anni sconto del 50%.

Blue Therapy al Dolomiten Residenz Sport (foto Gert Perauer)

Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian | A-9920 Sillian 49d | Tel.: +43 (0)4842-6011-0