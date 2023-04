Su quel ramo del lago di Como… riapre l’Hotel Promessi Sposi

Ha riaperto i battenti, rinnovato, l’Hotel Promessi Sposi 4 stelle lusso a Malgrate (Lc). Un rilancio reso possibile grazie al progetto imprenditoriale e ambizioso di Fabio Dadati e di sua moglie Sabrina Frigerio che, con il sostegno determinante di un investitore lungimirante che ha realizzato la parte immobiliare, dopo l’acquisizione e l’inaugurazione della Casa sull’Albero nel 2013 e del celebre ristorante Da Giovannino nel 2017, arricchisce l’offerta ricettiva di lusso con l’Hotel Promessi Sposi, un edificio della seconda metà dell’ottocento che rivive ora in chiave moderna sulla sponda orientale del lago di Como. «L’albergo è quel luogo che si stacca dalla realtà esterna, un luogo magico, un luogo dell’arte, dove vive il poeta e dove ci si deve sentire protetti - afferma Fabio Dadati - dal punto di vista imprenditoriale avevo il sogno di portare una ricettività d’eccellenza, di dare un valore sociale positivo a far crescere questo territorio. Non voglio seguire le mode, voglio dare unicità a questo progetto e trarne un’ispirazione continua» conclude l’imprenditore.

Il rinato Hotel Promessi Sposi

Un hotel della seconda metà dell’800

Il nuovo progetto dell’imprenditore Fabio Dadati e di sua moglie Sabrina Frigerio è l’acquisizione dell’Hotel Promessi Sposi, storica struttura ricettiva di Malgrate nata nella seconda metà dell’800 e che è il più antico hotel del ramo orientale del lago di Como. Idealmente Fabio Dadati ha voluto collegare il nuovo Hotel Promessi Sposi elevato a 4 stelle a cui viene aggiunta la “L” in considerazione dell’elevata qualità della struttura e dei servizi offerti, la Casa sull’Albero e Da Giovannino Bistrot in un unico elemento capace di dialogare in armonia con ciò che lo circonda. La ristrutturazione del nuovo hotel ha saputo rivalutare gli spazi interni ed esterni raggiungendo una ricettività di 69 stanze, tra superior e suite con vista lago, balcone o con terrazzo, e che non hanno snaturato ma armonizzato l’imponente edificio con il contesto storico di Malgrate. Gli interni sono studiati per ottimizzare gli spazi e creare un ambiente sobrio e accogliente, l’elegante reception accoglie gli ospiti e il People cocktail bar & café, coadiuvato dalla consulenza strategica ed operativa dalla mixologist Terry Monroe e caratterizzato da specchi anticati e il suo camino di design, crea un’atmosfera conviviale e di grande fascino.

La spettacolare vista dalla stanza dell'Hotel Promessi Sposi

Preziosa l’offerta wellness

Preziosa è l’offerta wellness realizzata con Comfort Zone: 200 mq di area wellness e una terrazza in erba di 100 mq sviluppati tra il secondo e il terzo piano. Una palestra Technogym di 32 mq è a disposizione degli ospiti che desiderano svolgere attività fisica con attrezzature all’avanguardia e in totale privacy.

Il nuovo Hotel Promessi Sposi è attento alle esigenze anche degli ospiti che viaggiano per affari e riserva loro una sala meeting attrezzata con una capienza fino 60 persone e dotata delle più moderne apparecchiature.

Una delle 69 camere dell'Hotel Promessi Sposi

Il ristorante fine dining Lisander

Non poteva mancare alla struttura un suo fine dining, il Lisander: un ristorante con 30 coperti e cucina gourmet realizzata sotto la supervisione dell’executive chef Angelo Biscotti, Cate Alimenti, Euro Toques e Nazionale Italiana Cuochi, sostenuto da Alessio Limonta, demi chef Lisander, e da Claudia Fazzini, maître e restaurant manager di Lisander e anche di People. Il reparto di pasticceria è curato da Dejana Scisciani, vincitrice dell’european chefs grand prix campionato europeo di pasticceria. Nella bella stagione il roof top, con un accogliente lounge del People, diventa il luogo ideale per ammirare il lago dall’alto e il paesaggio attorno.

Casa sull’Albero suites & rooms

Il primo e vero progetto alberghiero nato nel 2013 dall’imprenditore Fabio Dadati e Sabrina Frigerio, il sogno realizzato di portare sulla sponda orientale del lago di Como una struttura ricettiva di lusso che prima non esisteva. Un rifugio esclusivo, un modo di intendere l’ospitalità tutto nuovo, questo è Casa sull’Albero. Un luogo di design ecosostenibile con 12 camere e suite immerse in un parco di 3mila mq dove le parole d’ordine sono relax e tranquillità, e i dettagli studiati fanno la differenza. La vista sul placido lago di Como e sul rigoglioso parco che abbraccia i raffinati appartamenti, fa sentire l’ospite in una dimensione di pace e tranquillità. Un’attenzione per l’ospite che continua con la gastronomia dell’honesty kitchen con le proposte sempre fresche di prodotti di filiera corta e di alta qualità; completano l’offerta gustose colazioni e brunch serviti in una raffinata sala, non dimenticando il self bar aperto 24h con la possibilità di gustare una calda tazza di the o di caffè avvolti in un’atmosfera da fiaba. Casa sull’Albero è attrezzata di una personal spa realizzata in modulo di design composto da una sauna e un bagno turco con cromoterapia e doccia. È possibile inoltre rilassarsi con la musica all’interno della struttura o nello spazio relax con l’utilizzo di un tablet e, ancora, concedersi un break con delle tisane o della frutta fresca. Un rifugio che offre anche numerosi servizi; una living room per godersi il soggiorno leggendo un libro dalla fornita libreria del boutique hotel o sorseggiando una bevanda all’ombra degli alberi maestosi del parco che garantiscono una privacy totale. Nella struttura è possibile noleggiare delle biciclette per ammirare il lago da una prospettiva più dinamica.

Da Giovannino bistrot con pizza

Acquisito da Fabio Dadati e Sabrina Frigerio nel 2017, il ristorante Da Giovannino era già presente nella prima Guida Rossa Michelin del 1956 e conosciuto non solo a Malgrate e nei dintorni, ma anche in altre città della Lombardia. Una location con 70 coperti, affacciata sul lago con una vista spettacolare e dalla quale si può nitidamente scorgere il campanile e gli edifici storici di Lecco. Una cucina di qualità e innovativa affidata all’estro e alla competenza dell’executive chef Angelo Biscotti, sostenitore da sempre della dieta mediterranea caratterizzata da un modello nutrizionale costituito principalmente da prodotti a filiera corta e rigorosamente selezionati. Lo chef è sostenuto dai suoi fedeli Salvatore Esposito, demi chef bistrot da Giovannino, e Filippo Colombo, restaurant manager. Oltre ad una selezione di formaggi Dop come il Bitto e il Fiorone della Valsassina ampiamente utilizzati in cucina, il ristorante negli anni è rimasto famoso per il suo piatto forte il riso in cagnone di pesce persico, ma che ha saputo accostare nuovi piatti con ingredienti della tradizione, del territorio e della stagionalità.

«Hotel Promessi Sposi, Casa sull’Albero e Da Giovannino Bistrot sono i tre nuovi elementi di un progetto manageriale più ampio e con una visione d’insieme che punti ad una accoglienza preziosa e di alta qualità cercando di avere migliori performance e poter continuare il processo di crescita di questa parte orientale del lago di Como» le parole dell’imprenditore Fabio Dadati.



Hotel Promessi Sposi

Viale Italia 4 - 23864 Malgrate (Lc)

Tel 0341 202096