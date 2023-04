Sport all'aria aperta? Ecco dove praticarlo in montagna

Riconoscere il ruolo che lo sport gioca nella nostra comunità e nella nostra vita è uno degli scopi della Giornata Mondiale dello Sport, proclamata dall’Assembela Generale delle Nazioni Unite per il 6 aprile 2023. Proprio perchè lo sport ha il potere di cambiare il mondo, può sfidare gli stereotipi, può diffondere ideali e valori fondamentali come pace, rispetto e solidarietà, può insegnare la disciplina e può migliorare la nostra salute fisica ed emotiva.

Ecco perchè celebrarlo con una giornata dedicata alla bellezza della disciplina sportiva, non solo come training, ma anche come veicolo di sviluppo collettivo e di legame tra i popoli. In occasione di questa giornata, ecco alcune strutture in montagna, perfette per praticare un po‘ di sano sport all’aperto, dal golf al tennis passando per le camminate nel verde, per fare scorta di endorfine, respirare aria pulita, migliorare la funzione cardiovascolare oltre che l’apparato respiratorio.

Golf, tennis e personal training ai massimi livelli

Fattoria biologica con bio-hotel di lusso annesso, lo Stanglwirt è un resort a cinque stelle che tocca tutti i sensi ed esaudisce tutte le passioni, quelle sportive in particolare. Qui tutto è possibile, ai massimi livelli: dai piaceri della cucina tipica al regime vegetariano in chiave bio, dalla Medical Beauty al benessere nella Spa di 12.000 mq con la piscina salata privata più grande d’Europa e una olimpionica da 25 metri con cronometri Omega. Nel Resort è possibile praticare innumerevoli attività sportive, sia dentro che fuori dalla struttura. A partire dal tennis, con la prestigiosa Peter Burwash Academy: grazie ai 6 campi da tennis all’interno e 8 all’esterno, l’hotel è stato premiato come uno dei 5 “Best Tennis Resorts” al mondo e il numero 1 in Europa dal sito americano www.tennisresortsonline.com.

Allo Stanglwirt anche gli appassionati di golf trovano un paradiso a loro disposizione: è possibile praticare questa nobile arte sul Diving Range del resort, in grado di soddisfare le esigenze dei giocatori avanzati e dei principianti. I professionisti della Stanglwirt Golf Sport Academy sono a disposizione degli ospiti per aiutarli a migliorare il proprio handicap e il gioco corto sull’erba, tagliata a diverse altezze, con suggerimenti e trucchi per tutti i golfisti. Per un’esperienza completa, è possibile raggiungere il più grande campo da golf del Tirolo, un meraviglioso 28 buche, a pochi minuti da Ellmau, oppure i famosi green di Eichenheim, Schwarzsee, Kaps e Rasmushof, situati nelle vicinanze del resort. Grazie a un programma professionale, seguito di persona da Björn Schulz, personalcoach dello Stanglwirt e allenatore di tanti Vip a livello mondiale, si può seguire un percorso di fitness su misura.



Stanglwirt | Kaiserweg 1 | A-6353 Going am Wilden Kaiser (Austria) | Tel +43 53582000

In bici con tutta la famiglia

Situato ai piedi delle Dolomiti tirolesi e del Parco Nazional degli Alti Tauri, il Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian occupa davvero una posizione strategica, a soli 10 km dal confine con l’Italia e a 1.100 metri sul livello del mare, l’altitudine migliore per scoprire i benefici della montagna con la famiglia, in una vallata che si apre a mille esperienze sportive per grandi e bambini. A partire dal piacere di esplorare infiniti percorsi adatti agli amanti delle due ruote. La regione offre più di 500 chilometri di sentieri ufficiali da percorrere con la mountain bike – con salite impegnative, panorami mozzafiato, gustosi pranzi in rifugio e ristoranti gourmet pluripremiati.

Gli itinerari promettono divertimento sia alle famiglie con bambini sia agli entusiasti dell'enduro che bramano avventure dinamiche. Un tracciato magnifico da fare anche con i bimbi alle prime esperienze sulle due ruote o con quelli più piccoli accoccolati nel passeggino è la celebre pista ciclabile della Drava, che passa proprio davanti alla porta dell’hotel. La struttura, inoltre, è a due passi dalla stazione a valle della cabinovia del Thurntaler, la porta d’accesso a un’area escursionistica ricca adatta a tutte le abilità: runner, nordic walker, escursionisti. Dopo lo sport, il benessere continua in hotel, nella Spa di 3mila mq con saune, bagni di vapore di diverso tipo, aree relax e piscine sia interne che esterne.

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian | A-9920 Sillian 49d (Austria) | Tel +43 484260110

Passeggiate panoramiche nel verde

Collocato nel cuore di una delle più belle ed eleganti città dell’Alto Adige, il Boutique & Design Hotel Imperialart è il primo ed effettivo Hotel d’arte dell’Alto Adige, nato a Merano dall’estro creativo della coppia di albergatori appassionati d’arte Alfred Strohmer e Jutta von den Benken. Le 10 camere e le 2 Penthouse Suite, che spaziano dai 25 ai 40 mq, sono state studiate e arredate da 4 artisti e designer meranesi: soggiornare in queste originali abitazioni permette di sperimentare la sensazione di dormire in un’opera d'arte. Merano, perla dell’Alto Adige, è facilmente raggiungibile e offre momenti di svago, piaceri gastronomici, shopping di altissimo livello e benessere durante tutto l’anno grazie anche alle sue splendide terme.

L’hotel è il punto di partenza perfetto per rigeneranti passeggiate nella natura, a beneficio di corpo e mente, per scoprire, camminando, il territorio meranese e i suoi angoli più belli, sotto il tepore dei raggi del sole. Come la passeggiata lungo il fiume Passirio, considerato il polmone verde di Merano: dal centro della cittadina si segue il percorso del fiume, ammirando le sue anse e ascoltando i suoi suoni. Le terrazze del Passirio, all’altezza delle Terme, offrono un accesso diretto all’acqua del fiume. Imperdibile la famosa passeggiata Tappeiner, un sentiero lungo 3 km che costeggia il Monte di Merano circa 100 m sopra la città, considerata tra le passeggiate più suggestive d’Europa sia per la vista che offre che per la splendida vegetazione, che permette di immergersi in un mix tra piante alpine e mediterranee, tra cedri, agave, eucalipto e aloe.



Imperialart Boutique & Design Hotel | Corso della Libertà 110 | 39012 Merano (Bz) | Tel +39 0473 237172