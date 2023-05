Cape of Senses, a Torre del Benaco la spa esclusiva per soli adulti

Accoglienza di alto livello all'insegna del benessere e con una vista mozzafiato. E poi 55 suite, su 15mila mq di superficie, oltre a una spaziosa spa, 3 piscine, 2 ristoranti, 450 mq di ambiente acquatico e un panorama incredibile: ecco Spa-Hideaway Cape of Senses, la nuova prestigiosa struttura di lusso che aprirà ad Albisano, sopra Torri del Benaco (Vr) l’8 luglio e che punta ad essere uno dei migliori alberghi in cui trascorrere una vacanza sul lago di Garda.. Un luogo unico nel suo genere che offrirà agli ospiti di età superiore a 14 anni pernottamenti di minimo tre notti promettendo di soddisfare i cinque sensi attraverso una cura meticolosa del corpo e dell’anima, una cucina sostenibile ed eccellente, immersi in mezzo alla natura dalla quale ammirare il lago, dall’estremità Nord fino a quella meridionale.

Cape of Senses, nuovo hotel sul Lago di Garda

Il Cape of Senses è un progetto della famiglia Margesin di Lana (Bz), già proprietaria dell'Alpiana Green Luxury di Foiana in Alto Adige, che per decenni ha cercato il posto ideale dove far sorgere una struttura che fosse in grado di differenziarsi; solo nel 2018 ha trovato questo luogo magico a circa 200 metri sul livello del mare e subito l’ha scelto come culla per il suo nuovo progetto. Così, nell'aprile del 2022, sono iniziati i lavori per la costruzione.

Gli ospiti potranno scegliere tra: 22 Junior Suites Vista Lago; 22 Suites Vista Lago; 7 Signature spa Suites Vista Lago; 2 Sky Suites Vista Lago con jacuzzi, su una terrazza di 80 mq e una struttura mobile per dormire guardando le stelle; 2 Sky Pool Suites Vista Lago, con piscina privata 6x3 metri, su una terrazza di 100 mq e una struttura mobile sempre per dormire guardando le stelle. Elemento distintivo di tutte le camere lo sguardo continuo sui riflessi del Lago di Garda sia dagli ambienti interni, sia dalle terrazze panoramiche. Ogni suite avrà una terrazza pergolata e una dimensione minima di 50 mq; le stanze più belle una seconda terrazza sul tetto con piscina privata o vasca idromassaggio al piano superiore.

Ci saranno due ristoranti: fine dining “Al tramonto”, con cucina gourmet à la carte e l’osteria “La Pergola”, con eccellente cucina tradizionale, sempre à la carte e terrazza con un panorama unico. La colazione e il pranzo saranno serviti sulla terrazza panoramica circondata da ulivi. L'orto e le erbe aromatiche dell'hotel forniranno gli ingredienti più freschi e anche la carta dei vini sarà legata ai produttori del territorio.

Spa-Hideaway Cape of Senses

Lo Spa-Hideaway Cape of Senses, promette di seguire e soddisfare i 5 sensi, attraverso una cucina sostenibile ed eccellente, una cura meticolosa del corpo e dell’anima, in mezzo alla natura dove poter ammirare il lago dall’estremità Nord fino a quella a Sud. Sarà una struttura Adults Only (da over 14 anni), con pernottamenti minimo di tre notti, e resterà aperta per undici mesi l’anno.

L'architettura del Cape of Senses

L’esclusivo hotel porta la firma dei famosi architetti Hugo e Alessia Demetz che, grazie alla posizione, hanno voluto creare un suggestivo palcoscenico sul Lago di Garda. La consapevolezza ecologica e la sostenibilità assumeranno un ruolo centrale. Dai materiali locali al design, dalla produzione di energia sostenibile al concetto culinario incentrato su prodotti regionali e accuratamente selezionati, il Cape of Senses prevede una combinazione armoniosa tra hotel e natura. Per integrarsi con l'ambiente circostante, l'hotel si sviluppa su tre piani. Le grandi vetrate all'ingresso e nella zona bar avranno il compito di trasportare la natura all'interno.

Cape of Senses, rifugio per solo adulti a Torre del Benaco

Torri del Benaco, infatti, racchiude in sé l’essenza del Lago di Garda. La piccola cittadina portuale è un’oasi di serenità, rimasta così com’era, invariata nei secoli. Le pareti degli edifici medievali raccontano la storia di questo borgo e, tra i tanti palazzi, ce n’è uno che sovrasta tutti per eleganza, ricordandoci quanto sia antico questo luogo: il Castello Scaligero. La fortezza, costruita durante l’era dei romani nel 15 A.C., è stata rinnovata nel 1983, dopo che era stata lasciata in stato di abbandono per diverso tempo. Attualmente il Castello comprende anche il Museo del Castello Scaligero che ripercorre la storia di Torri e delle origini di questo particolare luogo.

Torri del Benaco, paradiso per gli sportivi sul lago di Garda

Torri del Benaco si trova a meno di 40 chilometri da Verona, e si distingue perché la sua posizione privilegiata e la sua conformazione fanno si che le spiagge siano poco frequentate e, quindi, quasi esclusive, come la Baia delle Sirene, inserita all’interno del parco naturalistico omonimo, o le spiagge in ghiaia poco sopra la Baia dei Pini.

La vela è lo sport più praticato; si possono affittare delle imbarcazioni per passare una giornata a veleggiare e fare un bagno al largo. Le immersioni sono frequenti e lo stesso dicasi per lo sci nautico. Il trekking tra i boschi del Monte Baldo o i giri in mountain bike sono un ottimo diversivo agli sport acquatici, e se interessano gli sport estremi, si può praticare l’arrampicata, su percorsi con livelli di varie difficoltà. Inoltre, parapendio, dalle cime del Monte Baldo, rafting, canyoning, equitazione e tennis. Nelle immediate vicinanze si estendono anche numerosi campi da golf, tra cui il Golf Club Ca’ degli Ulivi, che dista appena 4 km.

In particolare, Cape of Senses sorge su una terrazza naturale sopra il paese – vicino ad Albisano – dove la vista sul lago sfuma all’orizzonte, troverà posto Cape of Senses. Albisano ha un affascinante centro storico e magnifiche ville immerse nel verde, luogo ideale per esplorare il paesaggio a piedi o per camminare in discesa verso le barche ormeggiate. Per chi alle passeggiate preferisce le pedalate, il consiglio è quello di scendere a Torri del Benaco in sella alla bici – basteranno pochi minuti per raggiungere la ghiaia della spiaggia e spingersi verso sud o verso nord seguendo le curve del lago.

Cape of Senses

Località le Sorte - 37010 Torri del Benaco (Vr)

Tel 045 430 1430