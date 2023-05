Estate in montagna? Al Gnollhof di Chiusa, hotel dal 1888 al confine con il bosco

Se per quest’estate il tuo mantra sarà staccare la spina, abbiamo l’indirizzo giusto per te: l’hotel Gnollhof, situato a 1.160 sopra il livello del mare, a pochi minuti dal borgo di Chiusa (Bz), che grazie all’infinita bellezza del paesaggio e dei boschi intonsi che lo circondano, fin dal 1888 rappresenta la meta d'elezione dei bon vivant che ambiscono a immergersi nella purezza della natura, rigenerare i sensi e l’anima in una spa dal panorama assoluto e gustare sapori e aromi autentici del territorio. Qui, la password è una sola: rallentare. Qui, ci si immerge a 360 gradi nel fascino della montagna, in estate. Con il suo verde luminoso e acceso, le fioriture variopinte e l’aria pura, il paesaggio si trasforma in un parco giochi “naturale”, tutto da scoprire, per ritrovare la piena essenza di sé, dedicandosi alle proprie passioni: camminare tra gli abeti, andare in bicicletta, contemplare vette e cielo, meditare nella natura, giocare a tennis nel bosco, godersi il relax della spa e l’azzurro delle piscine.

Gnollhof, la piscina panoramica vista bosco

Gnollhof, punto di partenza per meravigliose escursioni

E lasciarsi guidare dal proprio istinto nel panorama disegnato dal verde dei boschi e dei prati, dalle Dolomiti e dalla Valle Isarco, che dal Gnollhof non si perdono mai d’occhio, complici anche le meravigliose vetrate a tutt'altezza che caratterizzano la struttura e permettono dunque di godersi la vista sulla natura circostante da ogni angolo dell’hotel.

Gli appassionati di escursionismo che desiderano immergersi nella natura possono sfruttare i numerosi sentieri che dalla struttura portano a diverse malghe e rifugi alpini e salgono dolcemente in quota, che si intersecano con quelli da percorrere in bicicletta, anche elettrica, per ampliare il ventaglio di esperienze outdoor. Dal rifugio di Santa Croce di Lazfons, la più alta meta di pellegrinaggio in Europa, al lago di Rodella, con l’omonimo rifugio con vista mozzafiato. Chi lo desidera può sfruttare la professionalità delle guide escursionistiche per addentrarsi alla scoperta del cuore delle Dolomiti, zaino in spalla e scarpe da trekking ai piedi.

Gnollhof, un nido esclusivo con 54 camere e suite

L’interior contemporaneo del Gnollhof, dall’ampio respiro, è un nido esclusivo che comprende 54 camere e suite super-panoramiche: una location pensata per rigenerarsi e riconciliarsi con sé stessi. I servizi proposti dall’hotel, del resto, sono tarati su misura per soddisfare anche le richieste degli ospiti più esigenti. Invitano a ritagliarsi del prezioso tempo per sé le terrazze, gli infiniti spazi relax, le piscine riscaldate di cui una panoramica esterna a sfioro, una interna e una nel giardino, la sauna panoramica finlandese e alle erbe, il Vitarium, il bagno turco classico e ai sali marini, il campo da tennis immerso nel bosco di abeti rossi.

Gnollhof, la spa firmata Comfort Zone

La spa del Gnollhof, in questo contesto speciale, è un piccolo gioiello: i trattamenti sono firmati Comfort Zone, brand italiano presente nelle migliori spa del mondo, che propone prodotti viso e corpo particolarmente ricchi di eccipienti naturali, creati con formule sostenibili, efficaci e sensorialmente raffinate.

Cucina tipica e vini altoatesini al Gnollhof

Per completare l’esperienza multisensoriale di una vacanza estiva al Gnollhof, l’appuntamento è a tavola con i sapori e i vini altoatesini, esaltati dalla cucina creativa ma attenta alla tradizione, che esalta in modo magistrale i sapori autentici del territorio, dal piatto al bicchiere.

Gnollhof, le nuove formule pre check-in e extended check-out

Per godere a pieno il proprio soggiorno estivo a base di natura, quiete e benessere al Gnollhof, sono state introdotte delle nuove formule per permettere agli ospiti di sfruttare ogni minuto della loro vacanza. Dal momento che il check-in avviene solitamente nel primo pomeriggio, chi desidera arrivare all’hotel già dalle prime ore del mattino potrà usufruire del nuovo servizio di pre check-in (a pagamento): alla reception verrà consegnata una borsa wellness completa di accappatoio, telo e ciabattine, con la possibilità di accedere immediatamente alle aree benessere, alla spa, alle saune, al giardino e alle piscine e, come se non bastasse, attingere al ricco buffet di mezzogiorno in hotel. Stesso discorso per chi desidera prolungare la vacanza durante l’ultimo giorno del proprio soggiorno: con il servizio di extended check-out (a pagamento) ci si potrà fermare al Gnollhof fino al tardo pomeriggio e sfruttare così al massimo la giornata.

Margit e Peter Verginer, sorella e fratello, proprietari del Gnollhof

Gnollhof, come raggiungerlo

Facilmente raggiungibile, all’uscita di Chiusa dell’A22 del Brennero si svolta immediatamente a destra per Gudon, un paesino di 500 abitanti a una manciata di chilometri da uno dei borghi più belli d’Italia, la cittadina di Chiusa. Ci si inerpica per 5 chilometri tra boschi e prati e si sbuca in una radura in mezzo ai larici, ai pini, agli abeti secolari: incastonata nel bosco, ecco l’oasi di pace e silenzio che ospita il Gnollhof.

Hotel Gnollhof

Gudon 81, 39043 Chiusa (Bz)

Tel. 0472 847323