IHG Hotels & Resorts pronto ad aprire sei nuovi hotel in Italia

IHG Hotels & Resorts investe nel Bel Paese. Uno dei principali operatori mondiali nel settore dell’ospitalità, vedrà più che raddoppiata la sua presenza in Italia nel segmento lusso e lifestyle, consolidando la sua posizione in questo importante mercato in crescita. I sei nuovi hotel sono il risultato dell’impegno di IHG per una crescita sostenibile in tutta Europa e comprendono le tanto attese aperture di Six Senses e InterContinental Hotels & Resorts a Roma, oltre a quattro ulteriori inaugurazioni e una struttura Vignette Collection sempre nella capitale, nonché gli Hotel Indigo di Firenze, Torino e Trieste.

Six Senses Rome

Eric Viale, managing director della divisione Europa Meridionale di IHG Hotels & Resorts, ha commentato: «L’aggiunta di questi hotel alla nostra offerta lusso e lifestyle apporta un contributo significativo alla crescita di IHG in Italia, un mercato chiave per l’azienda. Questo risultato è anche il riflesso della fiducia che, da un lato, i proprietari delle strutture ripongono nel successo dei nostri marchi e, dall’altro lato, i clienti hanno nell’esperienza assicurata dal nostro nome. Dalle proposte upper luxury di Six Senses al glamour della vita InterContinental, passando per l’originalità delle strutture Vignette Collection e l’inconfondibile fascino da quartiere dei boutique hotel Indigo, i nostri brand diversificati sono ben posizionati in un paese come l’Italia – mercato a cui i nostri partner stanno destinando numerosi investimenti per progetti di lusso e lifestyle – sfruttando al meglio la crescente propensione dei consumatori per esperienze di viaggio e soggiorno raffinate», spiega Viale.

Hotel Indigo Florence

«A sostegno di tutto questo - continua il manager di IHG - , siamo orgogliosi di aver ampliato la nostra infrastruttura di sviluppo locale, con la nomina di Fabrizio Piolanti a director development per l’Italia» conclude Viale. Mentre le nuove strutture Six Senses e Vignette Collection segnano il debutto del marchio in Italia, gli ultimi tre Hotel Indigo si aggiungono a una presenza già consolidata a Verona, Venezia, Roma e Milano.

IC Rome Charlies, la terrazza

Le nuove aperture

Six Senses Rome: inaugurato il 16 marzo, l’hotel offre 96 camere di 12 diverse tipologie, tra cui stanze appartate con vista sul cortile e suite affacciate sulla vivace Via del Corso e sulla vicina Chiesa di San Marcello al Corso. Quanto alle proposte culinarie, gli ospiti possono immergersi nella filosofia “Eat With Six Senses” del Bivium Restaurant-Café-Bar aperto tutto il giorno, o prenotare un tavolo con vista all’ultimo piano dell’hotel presso il Notos Rooftop. InterContinental Rome Ambasciatori Palace si affaccia sulla leggendaria Via Veneto. Dotato di 160 camere e suite di lusso, incarna tutto il fascino e lo splendore storico della Città Eterna. Ad attendere gli ospiti svariate opzioni culinarie: dai piatti italiani e americani rivisti in chiave gourmet dello Scarpetta NYC, al Charlie’s Rooftop passando per l’Anita’s Bar and Lounge. Il Charlie’s Rooftop sarà l’unico ristorante panoramico in città aperto tutto l’anno. Per maggiori informazioni sull’apertura di questo hotel, cliccare qui.

Bar Scarpetta NYC - InterContinental Rome Ambasciatori Palace

Prossime aperture

Hotel Indigo Florence: aprirà i battenti nella seconda metà del 2023 nel cuore del capoluogo toscano, a pochi passi dai principali monumenti storici e dagli esclusivi quartieri dello shopping. Pronto ad essere inaugurato in collaborazione con Grape Hospitality dopo una completa conversione e ristrutturazione, l’hotel offrirà 160 camere e segnerà il ritorno di IHG in città. Hotel Alexandra, Vignette Collection: concepito insieme a Molo Hotel Group, l’Hotel Alexandra sarà inaugurato da programma nella prima metà del 2025 e godrà di una posizione privilegiata nella famosa Via Veneto, a pochi passi da Piazza di Spagna e dalla Fontana di Trevi. Con 81 camere, un ristorante su Via Veneto e una palestra, l’hotel sarà la prima struttura Vignette Collection di IHG in Italia. Hotel Indigo Turin: questo hotel con 50 camere aprirà nei prossimi mesi, in collaborazione con i partner del Gruppo CHC. Ubicato nel centro storico di Torino, vicino a Piazza Castello, a Palazzo Reale e ai Giardini Reali, ospiterà turisti, professionisti in viaggio di lavoro e avventori del vicino Pala Olimpico. Hotel Indigo Trieste - Palazzo Kalister: altro brillante risultato della collaborazione con il Gruppo CHC, questo progetto di riconversione vedrà un palazzo storico del XIX secolo trasformarsi in un Hotel Indigo che aprirà al pubblico a fine 2025. La struttura è destinata a beneficiare dello sviluppo del territorio circostante – zona al confine fra Italia e Slovenia, che ha attratto di recente ingenti investimenti grazie al porto locale, all’aumento del turismo delle navi da crociera e all’apertura di un centro congressi.

Hotel Alexandra, Vignette Collection

IHG: 27 alberghi in Italia

IHG conta 27 hotel che operano in Italia con sei marchi, fra cui Crowne Plaza, Hotel Indigo, voco Hotels, Holiday Inn e Holiday Inn Express. In programma ci sono altre sette strutture, che ad eccezione di una si classificano tutte nel segmento lusso e lifestyle.