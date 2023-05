Coclee Suite Palace: esperienze tra profumeria e pasticceria in Salento

È un piccolo boutique hotel con poche e raffinate camere. Il Coclee Suite Palace di Salve, in provincia di Lecce, offre la possibilità unica di godersi gli ultimi giorni di primavera in totale relax, prima del caldo e del turismo estivo della Puglia. A soli dieci minuti da Santa Maria di Leuca, nel cuore del Salento, l’hotel rappresenta la fuga perfetta. Esperienze memorabili, come la visita all’Olfattoteca alla scoperta dei segreti dei profumi, si affiancano a proposte culinarie esclusive e a suite colorate, allegre e originali. Il pacchetto Spring Lovers, che comprende queste attività, è valido fino al 4 giugno.

Una delle stanze del Coclee Suite Palace

Percorsi olfattivi e multisensoriali al Coclee Suite Palace in Salento

Sarà un’esperienza esclusiva per i clienti del Coclee Suite Palace di Salve, in provincia di Lecce. La visita all’Olfattoteca di Tuglie è un’esperienza multisensoriale unica. Guidati dal naso esperto di Sarah Teresa Toma, gli ospiti potranno scoprire la storia e la tecnica della creazione di profumi, partendo dall’analisi di alcune fragranze da combinare. Tra queste la rosa damascena, la vaniglia del Madagascar, il geranio egiziano ma anche l’elicriso. Sarà una degustazione sensoriale che aiuterà a comprendere il potere attrattivo del profumo, alla scoperta delle emozioni olfattive.

La primavera e i suoi colori sono ancora protagonisti del Coclee Suite Palace

La pasticceria del Salento al Coclee Suite Palace

Al ritorno dalla visita all’Olfattoteca, ad aspettare i clienti del Coclee Suite Palace ci sarà una dolcissima sorpresa. Il maestro pasticcere Ugo Negro di Casarano prepara infatti la scatola Festa di primavera. Sarà uno scrigno colorato contenente dolcetti in pasta di mandorle pugliesi di altissima qualità. Direttamente dalla tradizione della sua famiglia, Ugo Negro non mancherà di soddisfare i palati golosi degli ospiti.

Festa di primavera, uno speciale scrigno curato da Ugo Negro

Le meravigliose suite del Coclee Suite Palace

Accogliere, rigenerare e restituire il tempo: è questo il mantra del Coclee Suite Palace e lo fa con tutti colori della primavera e le meraviglie della sua struttura. Al piano terra troviamo l’elegante reception e un ampio salone con bar dove rinfrescarsi e godersi ottimi aperitivi. Poi i tavoli per la colazione e i divani, sotto le volte antiche della Puglia. È qui che si trovano anche 8 delle eleganti camere del Coclee Suite Palace.

Troviamo, infatti, la suite Don Cesare. Fascino signorile e elegante, un grande letto matrimoniale, persino un angolo cantinetta con le migliori etichette vitivinicole. Suite Saracina offre una magnifica vista sull’intima vasca nella corte, una grande zona notte e un’area relax progettata per chi ama i Lego. Tinte rosa pastello e arredamento dal sapore antico ed elegante, come se ci si trovasse di colpo nel Novecento, è invece l’atmosfera data dalla suite Cassandra.

Una delle stanze del Coclee Suite Palace

Suite Fani è confortevole e moderna, provvista di un terrazzino privato intimo e riservato. Poi c’è Terramascia, omaggio all’architettura tipica del Salento, con un affresco di Otranto nella volta a stella. La Deluxe Angeli emoziona con una vista sul centro storico di Salve e le decorazioni sono ispirate alle leggende di Gallipoli. Cantarossi è una suite dal tocco vintage con un balconcino e infine c’è la suite Montani. A dominare è il bianco e il nero, un omaggio al fumetto in cui riposare e divertirsi.

Il pacchetto Spring Lovers del Coclee Suite Palace di Salve, Lecce

Il pacchetto Spring Lovers è valido fino al 4 giugno. Comprende 2 giorni e 1 notte in camera doppia con colazione, percorso nell’Olfattoteca di Tuglie e scatola “Festa di primavera”, contenente i dolcetti di Ugo Negro. Il costo è di 79€ a persona.

Coclee Suite Palace

Via Armando Diaz, 19, 73050 Salve LE

Tel. 353 323 3484