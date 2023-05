Le stelle del Therasia illuminano Vulcano. Un resort di benessere e gusto

Dal promontorio dell’isola di Vulcano (Me), il Therasia Resort Sea & Spa domina tutte le Eolie. Tante le novità per la stagione 2023, tra cui le “Stelle” e un lido per abbracciare la magnifica atmosfera mediterranea. È un’isola magica, ricca di suggestivi luoghi da scoprire. Tra queste le Grotte dell’Allume, la Grotta del Cavallo e quella dell’Eremita. E poi la scalata al Vulcano, luogo eccezionale da cui ammirare tutte le isole dell’arcipelago siciliano e trovare tante Stelle.

Il Therasia Resort Sea & Spa

Oggi il Therasia Resort Sea & Spa è l’unico resort italiano a poter vantare un’offerta gastronomica con due ristoranti stellati. Il primo è il ristorante Il Cappero, guidato dall’executive chef Giuseppe Biuso (1 stella Michelin dal 2014) e I Tenerumi, unico ristorante vegetale dell’isola, 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin, ricevute a novembre. A guidarlo lo chef Davide Guidara.

Il Cappero, ristorante del Therasia Resort sea & spa di Vulcano

Dopo un importante restyling riapre il ristorante Il Cappero, all’interno del Therasia Resort Sea & Spa sull’isola di Vulcano. A pranzo offre un’offerta inedita e dinamica, come in un vero e proprio viaggio, su due terrazze con viste mozzafiato a picco sul mare.

Giuseppe Biuso, chef del ristorante Il Cappero
Lo chef's table del ristorante I Tenerumi
A destra Capasanta agra, erba cipollina, mele dell'Etna, ravanello al sidro e caviale; a sinistra Dentice macerato, salume di petto d'anatra, tamarindo, paprika affumicata, giuggilena e acetosella

Dalla prima terrazza si parte con l’amous bouche e si prosegue sulla seconda, dove il percorso dello Chef Giuseppe Biuso invade i sensi come la vista sulle Eolie. La cucina dell’executive chef Giuseppe Biuso prende ispirazione dai sapori e dai profumi della tradizione enogastronomica siciliana. Questa stagione si presenta con nuove elaborazioni in cui vengono usate anche l’affumicatura e la stagionatura. A conclusione del percorso gustativo il pastry chef Gianluca Colucci crea per gli ospiti il dessert su misura, realizzando al momento il dolce perfetto.

I Tenerumi, ristorante vegetariano del Therasia Resort sea & spa di Vulcano

È l’unico ristorante vegetariano dell’isola delle Eolie, Vulcano. I Tenerumi è guidato dalla sperimentazione costante del pluripremiato chef Davide Guidara. Apre quest’anno un nuovo spazio in cui potrà dare spazio alla sua filosofia di cucina, il Manifesto della cucina vegetale, per dare voce alle materie prime del suo orto biologico attraverso una ricerca costante.

Davide Guidara, chef del ristorante vegetariano I Tenerumi

Novità di quest’anno lo Chef’s Table: oltre alla cucina a vista, gli ospiti potranno vivere un’esperienza intima e in dialogo con la cucina. Un tavolo per 8 persone offre infatti la possibilità di entrare in contatto con la brigata.

Therasia Resort sea & spa, un nuovo beach club

Tra le nuove sorprese del resort sull’isola di Vulcano anche il nuovo Beach Club sulla Spiaggia delle Sabbie Nere, a pochi metri dal resort. Sarà un piccolo gioiello di ospitalità, esclusiva per gli ospiti dell’hotel. Tra capanne e chaise longues sulla sabbia nera vulcanica offrirà una vista unica su Alicudi e Filicudi. Da cui si potranno anche ordinare le deliziose proposte culinarie dell’hotel.

Therasia Resort Sea & Spa
Trattamenti benessere al Therasia resort sea and spa
L'infinity pool del Therasia Resort sea and spa

A gestire il Therasia Resort Sea & Spa sono Rita e Luigi Polito, owner anche del tour operator Imperatore Travel e del Botania relais & spa di Ischia. La visione e la gestione dei due owner è improntata alla sostenibilità e alla salvaguardia del territorio circostante. Tra le azioni messe in atto a riguardo la raccolta dell’acqua piovana per l’irrigazione dell’orto biologico, la scelta del pescato a nassa per il rispetto delle specie marine, la produzione a copertura totale del fabbisogno energetico del ristorante I Tenerumi con energia rinnovabile e fotovoltaico.

Therasia Resort Sea & Spa

Isola di Vulcano 98050 - Vulcanello (Me)

Tel 090 9852555