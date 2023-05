Un'autentica vacanza romana nelle nuove suite dell'Hotel d'Inghilterra

L’Hotel d’Inghilterra è tra le strutture più iconiche di Roma. Accoglie i visitatori della Città eterna da più di 150 anni e, nel corso della sua storia, ha ospitato alcuni celebri e importanti personaggi come Elizabeth Taylor, Gregory Peck e Henry James. A pochi passi da Piazza di Spagna, l’Hotel d’Inghilterra, 5 stelle, è il luogo ideale per vivere una vacanza in perfetto stile italiano. Le camere e le suite, appena rinnovate, uniscono dettagli contemporanei dallo stile elegante e senza tempo, con viste mozzafiato sui migliori angoli di Roma. Imperdibile poi il Cafè Romano Ristorante & Lounge Bar, luogo amato da scrittori, artisti e star del cinema internazionale. Ecco le nuove suite, per vacanze di lusso nel cuore della Città Eterna.

L'Hotel d'Inghilterra, 5 stelle di Roma

La Penthouse Suite dell’Hotel d’Inghilterra a Roma

Recentemente ristrutturata, la Penthouse Suite ospita 2 persone in uno spazio di 80 metri quadrati interni e 70 di terrazza. Ampio e luminoso salotto, camino in marmo giallo Siena, sala da pranzo e angolo studio sono solo alcuni dei servizi in camera. Lussuosi arredi, bassorilievi di Felice Calchi e opere d’arte impreziosiscono l’appartamento. La Penthouse Suite si trova all’ultimo piano dell’hotel e la terrazza offre una vista panoramica a 360° da Villa Medici al Palazzo del Quirinale. È l’ideale per rilassarsi, per un aperitivo, per una romantica cena o per un prestigioso evento privato tra i tetti romani. È poi possibile collegare la suite a una camera deluxe e un’ulteriore suite per creare un unico e grande appartamento privato.

La Penthouse suite dell'Hotel d'Inghilterra di Roma

La Roman Dream Suite dell’Hotel d’Inghilterra a Roma

Con i suoi 60 metri quadrati, la Roman Dream Suite può ospitare fino a 3 persone in spazi eleganti e raffinati. Nel cuore di Roma, dalle finestre si può ammirare anche il Cupolone di San Pietro. Stucchi, arredi e tessuti conferiscono a questa splendida suite un richiamo alle antiche dimore romane. Il grande tavolo del soggiorno può ospitare cene, pranzi e piccole riunioni private. Nel living, per un completo relax, si trova un avvolgente sofà in velluto e cuscini dalle tonalità amaranto. Le lampade sono dell’artigiano fiorentino Ceccarelli. Tra i servizi in camera Samsung Smart Tv, macchina per il caffè, asciugacapelli, servizio in camera 24 ore su 24 e molto altro.

La Roman Dream Suite dell'Hotel d'Inghilterra di Roma

L’Eternal Iconic Suite dell’Hotel d’Inghilterra a Roma

Recentemente ristrutturata, l’Eternal Iconic Suite dell’Hotel d’Inghilterra è immersa nella luce e affacciata sui suggestivi tetti di Roma. Può ospitare tre persone. È composta da due aree: da un lato troviamo la zona giorno, con sofà in pregiato velluto italiano, dall’altro la camera con un grande e soffice letto dall’imponente testata, lavorata da artigiani. Alcune grandi stampe tratti dalle collezioni di libri antichi dell’artigiano fiorentino di Studio Puck impreziosiscono le pareti. Atmosfera ovattata ed elegante e un confortevole bagno finestrato la rendono un suggestivo luogo per vacanze glamour nel cuore di Roma.

L'Eternal Iconic Suite dell‘Hotel d‘Inghilterra di Roma

Le Balcony Suite dell’Hotel d’Inghilterra a Roma

Arredati con dettagli originali e unici, le Balcony Suite misurano dai 45 ai 60 metri quadrati e sono tutte dotate di meravigliosi balconi con affaccio sui tetti di Roma. Tra i servizi si trovano anche un’ampia camera da letto e un salotto dotato di tutti i moderni confort, dalla Tv a schermo piatto, Wi-Fi, aria condizionata, cassaforte e minibar. Gli eleganti interni, appena rinnovati, garantiscono ai visitatori un’atmosfera accogliente e rilassante. Le Balcony Suite possono ospitare fino a 3 persone.

Una Balcony Suite dell'Hotel d'Inghilterra di Roma

Il Cafè Romano: l’alta cucina per ogni momento dell’Hotel d’Inghilterra a Roma

Un raffinato dehors lungo via Borgonona, atmosfera internazionale dallo stile raffinato e contemporaneo rendono il Café Romano il locale perfetto per una gustosa pausa nella Capitale. È un punto di riferimento per chi vuole concedersi un pranzo dal sapore mediterraneo o per degustare uno degli ottimi vini presenti nella carta. Le proposte del menu sono all’insegna della stagionalità e della cucina tradizionale del territorio, come il Carciofo alla romana con salsa alla mentuccia e le Mezze maniche alla carbonara. Nel lounge bar gli ospiti troveranno il luogo giusto per un drink preparato dai mixologist, con signature cocktail dal gusto unico.

Il Cafè Romano dell'Hotel d'Inghilterra di Roma

La notte degli assi, una serata dedicata alla mixologia all’Hotel d’Inghilterra di Roma

Domenica 28 maggio, alle ore 20.00, si terrà una serata esclusiva al lounge bar del Caffè Romano. Londra incontrerà la capitale italiana. A La notte degli assi saranno presenti Angelo di Giorgio, bar manager dell’Hotel d’Inghilterra, e Antonio Papariello, bar manager del The Franklin London, 5 stelle nel cuore di Londra. Sarà una serata imperdibile per gli amanti della mixologia e per provare i cocktail in edizione limitata di Angelo & Antonio.

Hotel d'Inghilterra

Via Bocca di Leone, 14 - 00187 Roma (RM)

Tel. 06 699811