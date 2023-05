Relais La Casina Ricchi: benessere tra i vigneti mantovani

Eleganza, semplicità, autenticità e rispetto per l’ambiente: sono questi i fondamenti di La Casina Ricchi di Cavriana (Mn), nuovo relais sui colli mantovani vicino al lago di Garda. È un territorio nel quale la famiglia di Enrico Stefanoni affonda le proprie radici e dove ha deciso di dare vita a un relais esclusivo, tra vigneti emblema di vini raffinati. Il relais è un'oasi di benessere e tranquillità immerso nella natura dei colli vicino a Mantova, dove si respira l'aria del lago e si sta lontani dal caos e dalla frenesia della città. Suite, zona benessere in cui il protagonista è il vino, ristorante di alta cucina: sono solo alcuni dei servizi de La Casina Ricchi.

Il relais La Casina Ricchi di Cavriana

Le suite de La Casina Ricchi

I nomi delle suite del relais sono tutti in onore dei vini prodotti alla Cantina Ricchi. Troviamo quindi suite come “Casina rosso”, “Cornalino” o “Vittorio”, tutte arredate con elementi architettonici originali e eleganti. Travi a vista e pavimenti intarsiati all’interno e una magnifica vista sui colli circostanti. Tutta l’energia elettrica occorrente viene prodotta da un impianto fotovoltaico, mentre quella termica deriva dall’utilizzo di una caldaia alimentata con il cippato ricavato dalla potatura dei vigneti. In questo modo si riduce sensibilmente l’emissione di co2 nell’aria e si salvaguarda l’ambiente.

La suite Brioso

La Casina Ricchi: wine spa e percorsi benessere

Tra i servizi di cui possono approfittare gli ospiti del relais di Cavriana troviamo anche una piscina coperta con acqua salata, che fa parte di una lussuosa wine spa all’interno del relais. La parola d’ordine, qui, è relax. All’interno trovano spazio due percorsi benessere: una zona umida con sauna, bagnoturco, docce emozionali, area relax con sale rosa dell’Himalaya e zona piscina con acqua salata riscaldata. All’interno della spa tutto richiama il mondo del vino e dell’uva. Trattamenti cosmetici, in singolo e in coppia: tutto è realizzato grazie al prodotto delle vigne.

La wine spa di La Casina Ricchi

Tra i trattamenti a base di vino troviamo “La Dea della vite”, antiossidante per il viso e antirughe agli estratti del grappolo d’uva. Grazie agli effetti rigeneranti e rivitalizzanti la pelle risulta più distesa e luminosa. “Rosalinda”, invece, è un esclusivo bagno al vino in tutta tranquillità. Le coppie ameranno poi il rituale “Wine dream”, bagno nel vino e massaggio e, per concludere, degustazione di calici accompagnati da frutta fresca. I prodotti utilizzati nella spa realizzati con il vino prodotto dalle colline moresche potranno anche essere acquistati a La Casina Ricchi, per portare il benessere anche a casa propria.

Il ristorante de La Casina Ricchi

Materie prime semplici e gustose provenienti dal territorio. Il ristorante de La Casina è un posto accogliente e avvolgente, tra volte a mattoni e camino in pietra in grado di dare fascino alla location. Cenare in estate al ristorante significa emozionarsi di fronte alla vista sui vigneti e sulle colline fino al monte Baldo, il plus di una proposta gastronomica eccellente. A guidare la brigata c’è Alessandro Bianchini, che ha realizzato per La Casina un menu che prende molto dai prodotti locali delle realtà della zona di Mantova, tutte aziende che fanno della sostenibilità ambientale il proprio vanto.

I vigneti attorno a La Casina Ricchi, nel mantovano

Nel menu alla carta troviamo specialità come il Luccio tiepido in salsa Mantovana, i tortelli di zucca mantovana con burro e salvia, polvere di amaretto e frutta candita. E poi ancora lo storione cotto a bassa temperatura con ristretto al passion fruit e le sue uova. Gli ospiti avranno poi la possibilità di provare due menu degustazione da tre portate ciascuno, uno di terra e uno di mare. La proposta del ristorante è anche per vegani e vegetariani, con un menu pensato appositamente. Senza dimenticare i celiaci, con una lista senza glutine ma non rinunciando al gusto.

Cantina Ricchi: etichette sostenibili

In accompagnamento all’ottima offerta gastronomica, non possono mancare etichette della Cantina Ricchi, collegata direttamente al relais. La scelta è quella di produrre vino in chiave sostenibile, con tecnologie all’avanguardia e producendo ben 33.000 bottiglie co2 free. Esperienze di degustazione sono a disposizione per chi vuole scoprire un prodotto unico e scoprire i segreti delle vigne circostanti.

Alessandro Bianchini, chef del ristorante La Casina Ricchi

Originario di Mantova, Alessandro Bianchini è lo chef 44enne del ristorante La Casina. Il suo percorso inizia nella sua città natale quando, dopo il diploma all’istituto alberghiero, inizia a lavorare nei ristoranti più conosciuti della città, anche in quelli stellati. Nella sua vita lavora in cucine di tutto il mondo: da Roma a Venezia, poi Londra, New York, Dubai, in Kenya. In Russia diventa poi lo chef del Cremlino per un paio di anni. Dopo un passaggio in Francia ritorna in Italia e lavora nei migliori 5 stelle italiani, per poi arrivare finalmente a La Casina Ricchi. Tra i collaboratori per la realizzazione di eventi gastronomici anche gli chef Bruno Barbieri e Igles Corelli.

Alessandro Bianchini, chef del ristorante La Casina

La cucina di Bianchini prende molto dalla tradizione mantovana, ma si sentono tutte le influenze culinarie delle diverse parti del mondo in cui ha viaggiato. Tutto nel segno della creatività e della leggerezza. Gli ingredienti che utilizza nei suoi piatti sono tutti a km0, provenienti da aziende agricole della zona e rispettandone la stagionalità. Un ruolo fondamentale è giocato dalle spezie, provenienti da tutto il mondo e che danno gusti unici alle sue creazioni.

Relais La Casina Ricchi

Via S. Rocco 93 - 46040 Cavriana (Mn)

Tel +39 037 6804177



Ristorante La Casina

Il Ristorante La Casina è aperto tutte le sere dalle 19:30 alle 21:00 (escluso il martedì). A pranzo sabato e domenica. Anche per ospiti esterni solo su prenotazione.