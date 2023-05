Relais villa San Martino, benessere tra la natura della Puglia e i trulli

A Martina Franca, in provincia di Taranto, sorge il Villa relais San Martino. Siamo nella valle dei Trulli, celebre per i suoi paesaggi e i suoi borghi antichi. Immerso in un parco di oltre 25.000 metri quadrati all’interno della campagna pugliese, il relais nasce per un’idea di Martino Solito, restauratore. La villa di campagna di famiglia diventa così dimora di lusso e diventa punto di riferimento per l’ospitalità in Puglia, entrando in guide come Touring Club e Relais & Chateaux.

Il Villa relais San Martino

Villa relais San Martino: l’arrivo di Gabriele Bianchi

È stato Gabriele Bianchi, arrivato a Villa relais San Martino nel 2022, a dare nuova linfa alla Villa, inserita nella guida Michelin Italia Hotel 2023. Miglior food pairing d’Italia nella guida Spirito autoctono 2022, migliore cameriere d’Italia nel 2019, volto televisivo e influencer, tra i migliori 100 under 300 della categoria food & drink secondo Forbes Italia, Gabriele Bianchi è originario di Cecina (LI). Approda inizialmente a Villa San Martino per sviluppare una collaborazione di consulenza per il ramo della sala, ma diventa man mano sempre più parte della famiglia Solito che gli affida la direzione generale. Supervisiona così i lavori di ristrutturazione, che apportano miglioramenti strutturali, tecnici e di design, oltre alla creazione di un nuovo ristorante fine dining.

Lo staff del Villa Relais San Martino

Villa relais San Martino: camere e suites eleganti e dai servizi moderni

Una suite San martino, 2 executive suite, 2 corner suite, 2 junior suite con balcone, 1 junior suite maison rose, 10 deluxe maison rose (con un ampio spazio esterno) e 3 deluxe, per un totale di 21 camere. È questa l’offerta dell’ospitalità di Villa relais san Martino in provincia di Taranto. Sono camere dall’arredamento elegante, tra tradizione e modernità. Troviamo, infatti, comfort come vasche idromassaggio Jacuzzi, televisione di ultima generazione Samsung, mini bar con prodotti biologici, materassi ergonomici Dorelan. Molte delle stanze, poi, sono immerse nella natura e offrono una magnifica vista sul parco.

Una camera del Villa relais San Martino

Villa relais San Martino: area benessere e spa

Il relais è il luogo ideale per chi, in vacanza, cerca momenti di benessere. Troviamo infatti una piscina esterna, circondata dal verde dei prati, in cui nuotare lontani dai rumori della città. C’è poi una lussuosa spa, con trattamenti benessere esclusivi e personalizzati, 4 cabine per massaggi, trattamenti estetici e un’area umida dotata di sauna finlandese. Sauna, bagno turco, docce emozionali, vasca di compensazione e piscine idromassaggio completano l’offerta per il relax.

La piscina esterna del Villa relais San Martino

La peculiarità di questo centro benessere sta nella fusione di due culture mediterranee, quelle marocchina e quella pugliese. Ceramiche traforate, lanterne in fieno che rendono l’atmosfera calda, tè marocchino la rendono un viaggio unico tra Africa e Europa. Tra i rituali da sperimentare il “Rituale di Puglia”, esperienza ottima per rilassare corpo e mente e lasciarsi coccolare dalle mani esperti degli operatori. Protagonista l’uva. Poi c’è il rituale marocchino, tradizioni di purificazioni avvolti da profumi e design marocchini con savonage con sapone nero e olio d’argan. Nelle giornate più calde da non perdere la possibilità di sottoporsi ai messaggi all’ombra dei secolari ulivi del parco o nella privacy della propria camera.

I ristoranti di Villa relais San Martino: Ninò e il Trullo di Ninò

Stare in vacanza al Villa relais San Martino significa anche poter assaggiare un’offerta gastronomica pugliese a 360 gradi. Per questo motivo il restauro ha portato al’apertura di un nuovo ristorante fine dining: il Ninò.

I clienti potranno scegliere tra due percorsi degustativi curati dall’executive chef Giuseppe Germanà. Filo conduttore l’amore per l’arte e la storia. Il primo menu degustazione è Rothko, dedicato all’omonimo pittore americano famoso per i suoi dipinti monocolore come le 5 portate che lo compongono. Il secondo è Le due Sicilie, gioco culinario tra la cucina sicula e quella pugliese. Tra i piatti più rappresentativi di questo ristorante da citare ci sono “Il nostro cappuccino: riso, patate e cozze” e il “Ricordo del panino con la polpetta di cavallo”, tartare di asina o cavallo, cialde ai grani antichi laccate al miele, maionese al salmoriglio e scalogna in agrodolce.

Alcuni piatti del ristorante Ninò 1/4 Alcuni piatti del ristorante Ninò 2/4 Alcuni piatti del ristorante Ninò 3/4 Alcuni piatti del ristorante Ninò 4/4 Previous Next

Fondamentale la carta dei vini con più di 300 etichette tra cui anche produzioni naturali e biodinamiche. Eslusiva di Ninò anche il twist pairing analcolico di 20 etichette studiato da Gabriele Bianchi, esperto conoscitore di tè e tisane. Non soltanto fine dining: oltre a Ninò c’è un altro punto gastronomico di riferimento. È il Trullo di Ninò, dove domina la cucina tradizionale pugliese. Quindi salumi, formaggi, carni di allevamento, legumi, ortaggi. Tra i piattti da non perdere “Frecelli Senatore Cappelli con ragù di coniglio ai sentori di erbette, fonduta di caciocavallo e porro croccnate” e le “costine di maialino nero glassate dal loro stesso fondo e servite con patata alla cenere e cicoriella salata”.

Villa relais San Martino, bar interni per merende e colazioni

A Villa relais San Martino non mancano occasioni di ristoro durante la giornata. Tra i bar interni troviamo il chiosco in piscina, snack dalle 10 alle 18 e la Terrazza, che dalle 12.30 alle 14 offre light lunch all’ombra di alberi secolari. Infine, il Bar, tra la lobby interna e quella esterna. Il ristorante Ninò offre anche la colazione con brioches, torte, crostate, muffin, biscotti accompagnati da caffè, tè, tisane o succhi di frutta. Non manca la possibilità di gustare una colazione salata.

I servizi per gli ospiti da Villa relais San Martino

La struttura offre una serie di servizi esclusivi per gli ospiti, che renderanno la vacanza indimenticabile. Tra queste visite guidate tra masserie, frantoi, botteghe e cantine locali, alla scoperta delle produzioni e dei prodotti tipici pugliesi. Per chi ama lo sport e le escursioni, poi, ecco proposte come passeggiate a cavallo, in carrozza o in mountain bike. Il servizio navetta accompagnerà i clienti nel centro città per una visita in autonomia; in alternativa i clienti potranno usufruire delle biciclette. All’interno della struttura dominerà il relax: un angolo lettura, connessione wi-fi, angolo degustazione e corsi di cucina. Anche le famiglie troveranno a Villa relais San Martino il posto giusto: è infatti disponibile un servizio di babysitting.

Matrimoni ed eventi a Villa relais San Martino

Non soltanto vacanze: Villa relais San Martino è anche la location giusta per rendere i propri eventi indimenticabili. Immersa nel verde e a pochi passi dal mare, può ospitare ricevimenti di matrimonio, riti civili e feste private. Gli esperti wedding assistant saranno sempre a disposizione degli ospiti per guidarli nelle loro scelte e guidarli nell’organizzazione dal cocktail all’evento fino alla serata. Il giardino può anche ospitare i riti civili e i successivi ricevimenti in un’atmosfera romantica e suggestiva.

Relais Villa San Martino

SS172, 59G, 74015 Martina Franca (TA)

Tel. 080 4805152