Hotel Ischia San Nicola, design essenziale e natura travolgente

B&B Hotels, catena internazionale con quasi 700 hotel in Europa e nel mondo, arriva a Ischia, nello splendido golfo di Napoli con Ischia San Nicola. Hotel Ischia San Nicola è un hotel immerso nel verde, collocato sul versante sud di Ischia, facilmente raggiungibile in macchina e con i mezzi pubblici dal porto di Forio.

Hotel Ischia San Nicola è un hotel immerso nel verde

Hotel Ischia San Nicola, design essenziale e accogliente

Tutte le camere dell’hotel presentano un design essenziale, accogliente e in linea con la cultura locale. Ogni stanza è fornita di aria condizionata, di un bagno privato con bidet, doccia e un asciugacapelli. La struttura offre inoltre tutti i servizi smart che caratterizzano l’ospitalità della catena, tra cui una connessione Wi-Fi illimitata e gratuita e una Smart TV in stanza con Chromecast integrata. L’hotel dispone anche di camere con terrazza e vista mare per godersi al meglio l’atmosfera dell’isola più grande del Golfo di Napoli.

Design essenziale, accogliente e in linea con la cultura locale all’Hotel Ischia San Nicola

Per una vacanza rilassante, l’hotel offre ai propri ospiti un’ampia piscina esterna con acqua termale per grandi e piccini attrezzata di lettini e ombrelloni.

Hotel Ischia San Nicola, vicino alle più belle spiagge dell’isola e alla natura

Hotel Ischia San Nicola si trova a metà strada tra le due spiagge più famose d’Ischia: la spiaggia dei Maronti, la più lunga dell’sola, e la spiaggia di Citara, famosa per le sue acque termali e sabbia fine. L’isola non è soltanto la classica destinazione di mare ma offre anche meravigliose aree naturali e percorsi enogastronomici da non perdere. Per chi invece desidera immergersi nel relax dei parchi termali, da segnalare sicuramente il Parco Negombo, i Giardini di Poseidon, senza dimenticare Cavascura, Castiglione le Nitrodi e il parco Aphrodite.

B&B Hotel: 61 strutture in Italia

L’inaugurazione del B&B Hotel - Hotel Ischia San Nicola porta a 61 il numero di strutture in Italia. «Siamo molto orgogliosi di aprire la nostra seconda struttura del 2023 in un’isola affascinante come Ischia, da sempre meta di un turismo nazionale e internazionale - commenta Liliana Comitini, presidente e amministratore delegato di B&B Hotels Italia - Per rispondere a un target così ampio e diversificato abbiamo scelto il B&B Hotels - Hotel Ischia San Nicola, una struttura capace di offrire un’ospitalità completa e appagante. Teniamo sempre molto alta l’attenzione ai nuovi bisogni della clientela e la nostra strategia ci permette di mantenere standard di prezzo accessibili, operando però in regimi di qualità elevati».

La bellezza di Ischia

B&B Hotel - Hotel Ischia San Nicola

Via Parroco Leonardo D'Abundo, 15, 80075, Forio (Na)

Tel. 081 907247