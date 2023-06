Belmond e Dior, insieme per un'esperienza di wellness al Grand Hotel Timeo

Per celebrare il 150° anniversario del Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, di Taormina, ha svelato una straordinaria novità nel campo del benessere in collaborazione con Dior, che si svolgerà all'interno dei magnifici giardini dell'iconica struttura. Da giugno a ottobre 2023, i suggestivi giardini storici dell'hotel accoglieranno due eleganti cabine Dior immerse tra gli imponenti cipressi, offrendo trattamenti benessere esclusivi agli ospiti in un'oasi di rigogliosa vegetazione con una vista mozzafiato sul mare. Durante questo periodo, i privilegiati ospiti avranno l'opportunità di immergersi in un'esperienza unica di wellness, traendone benefici sia per il corpo che per la mente. Le cabine Dior saranno un rifugio di tranquillità, in cui gli ospiti potranno godere di un'atmosfera rilassante e lussuosa.

L‘esperienza di wellness in collaborazione con Dior nei leggendari giardini del Grand Hotel Timeo (Photo Credit: Pierre Mouton per Parfums Christian Dior)

Grazie alla collaborazione con Dior, gli esclusivi trattamenti benessere offerti saranno progettati per rigenerare, riequilibrare e rivitalizzare il corpo, con un'attenzione particolare all'uso di prodotti di alta qualità. L'esperienza di wellness in collaborazione con Dior nei leggendari giardini del Grand Hotel Timeo rappresenta un connubio perfetto tra l'arte del benessere e la bellezza della natura. I trattamenti personalizzati e l'atmosfera incantevole creano un'esperienza unica che lascerà un'impronta duratura nella memoria degli ospiti. Questa iniziativa si pone come un omaggio all'illustre storia del Grand Hotel Timeo e alla sua tradizione di ospitalità di lusso, offrendo un'esperienza indimenticabile per celebrare un traguardo così importante. Negli ultimi 150 anni nei sei acri di giardini del Timeo, progettati alla fine del XIX secolo dall’aristocratica inglese Florence Trevelyan, appassionata di giardinaggio e pioniera nel campo della botanica, numerosi artisti e scrittori hanno trovato pace meditativa e ispirazione.

Un'esperienza di benessere esclusiva: le cabine di trattamento di Dior al Grand Hotel Timeo

Progettate da Thirtyone Design + Management, entrambe le cabine vantano un terrazzo privato con una splendida vista sul mare, abbellito da elementi verdi. Qui trovano posto un ombrellone in tessuto coordinato con l'arredamento interno e poltroncine in rattan, offrendo agli ospiti la possibilità di prolungare l'esperienza di benessere in un'atmosfera di tranquillità assoluta. Gli ospiti del Grand Hotel Timeo che desiderano vivere un'esperienza unica vengono invitati a salire una scala in legno per accedere a due meravigliose cabine per trattamenti, una doppia e una singola, immerse tra i cipressi. I cubi che le ospitano sono realizzati interamente in legno e sono adornati da tende in toile de jouy che si abbinano alla tonalità verde circostante.

Entrambe le cabine vantano un terrazzo privato con una splendida vista sul mare (Photo Credit: Pierre Mouton per Parfums Christian Dior)
L'esperienza di wellness in collaborazione con Dior rappresenta un connubio perfetto tra benessere e la bellezza della natura (Photo Credit: Pierre Mouton per Parfums Christian Dior)
L'arredamento si ispira alla fauna e alla profumata flora che circondano la spa temporanea (Photo Credit: Pierre Mouton per Parfums Christian Dior)
Da giugno a ottobre i suggestivi giardini storici del Grand Hotel Timeo accoglieranno due eleganti cabine Dior (Photo Credit: Pierre Mouton per Parfums Christian Dior)

L'arredamento si ispira alla fauna e alla profumata flora che circondano la spa temporanea: Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, ha reinterpretato l'iconico tessuto Dior per adornare le cabine con un vivace verde foglia, creando così un'atmosfera armoniosa e in sintonia con il giardino circostante. La carta da parati, che richiama il motivo toile de Jouy di Dior, insieme alle sedie in bambù e alle lampade dal design moderno con finiture in ottone spazzolato, conferisce un'atmosfera intima e raffinata.

Esperienza di lusso con i trattamenti viso e corpo di Dior al Grand Hotel Timeo

Il pacchetto di trattamenti viso e corpo offerto sfrutta le competenze e l'esperienza di Dior nel campo della cura della pelle, ed è stato appositamente creato per far sbocciare la pelle e i sensi durante l'estate. Il trattamento esclusivo Dolce Vita Solar Glow per viso e corpo assicura un'abbronzatura impeccabile e duratura. Questo trattamento è progettato per consentire agli ospiti di godersi appieno il sole siciliano, ed è disponibile sia prima dell'esposizione solare, per beneficiare delle sue proprietà protettive, sia dopo, per riparare intensivamente la pelle.

Il pacchetto di trattamenti viso e corpo offerto sfrutta le competenze e l‘esperienza di Dior nel campo della cura della pelle (Photo Credit: Pierre Mouton per Parfums Christian Dior)

I trattamenti di bellezza inclusi nel pacchetto si distinguono per l'utilizzo delle iconiche tecniche Dior, che combinano il meglio dei rituali orientali e occidentali tradizionali con movimenti mirati altamente efficaci. Tra questi, si trova Dior Prestige Haute Précision, un eccezionale trattamento viso olistico che utilizza prodotti della linea Dior Prestige. Questo trattamento combina la potenza rigenerativa della Rose de Granville con delicati massaggi che avvolgono la pelle, apportando un visibile miglioramento ai segni del tempo. Inoltre, è incluso anche Constellation, un massaggio olistico per il corpo incredibilmente rilassante che favorisce una perfetta armonia tra corpo e mente. Questo massaggio è progettato per offrire una profonda sensazione di relax, permettendo ai clienti di raggiungere una completa sintonia con se stessi.

L'icona di Taormina: il leggendario Grand Hotel Timeo celebra 150 anni di ospitalità

Aperto nel 1873, esattamente 150 anni fa, il Grand Hotel Timeo si è affermato rapidamente come il primissimo hotel di Taormina, ma è diventato molto di più: un'icona che ha svelato al mondo la bellezza di Taormina e della Sicilia. Situato in una posizione privilegiata con incantevoli vedute sull'Etna e confinante con l'antico teatro greco, il Timeo incarna l'incredibile connubio di storia e fascino che ha ispirato grandi opere letterarie e artisti di ogni genere nel corso degli anni. La sua collocazione strategica, vicino al vibrante centro cittadino, alla baia di Mazzarò e alle più belle spiagge della zona, ha attirato celebri artisti come Klimt, Klee, Wagner, Tennessee Williams e D.H. Lawrence, che ha addirittura iniziato a scrivere il suo celebre romanzo "L'amante di Lady Chatterley" durante il suo soggiorno qui.

Il Grand Hotel Timeo è stato aperto a Taormina nel 1873, esattamente 150 anni fa
Grand Hotel Timeo offre tutto il necessario per vacanze indimenticabili in Sicilia, con una piscina panoramica, circondata da rigogliosi giardini terrazzati
Grand Hotel Timeo è ituato in una posizione privilegiata con incantevoli vedute sull'Etna ed è confinante con l'antico teatro greco
Grand Hotel Timeo ha una collocazione strategica, vicino al vibrante centro cittadino, alla baia di Mazzarò e alle più belle spiagge della zona
Il bar Timeo con la splendida vista della costa con l'Etna all'orizzonte
Il Grand Hotel Timeo dispone di camere, juniour suite e suite
Uno dei ristoranti del Grand Hotel Timeo di Taormina
Il Grand Hotel Timeo oggi omaggia la sua storia senza dimenticare di guardare al futuro

Persino l'élite hollywoodiana, da Cary Grant a Elizabeth Taylor e Audrey Hepburn, ha ceduto al suo fascino. Oggi, il leggendario hotel omaggia la sua storia senza dimenticare di guardare al futuro, valorizzando la cultura locale attraverso spazi all'aperto affascinanti e un profondo impegno per la sostenibilità e la conservazione del verde. Per tutta l'estate, il paradiso siciliano sarà il contesto ideale per un'esclusiva esperienza benessere pop-up firmata Dior, in cui la bellezza e il relax si fondono armoniosamente.

