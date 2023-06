 Diving, relax e lusso al Park Hotel Marinetta e al The Sense Experience Resort

La Maremma toscana vanta alcune delle più affascinanti profondità marine di tutto il Mar Mediterraneo e offre numerose opportunità per organizzare emozionanti soggiorni dedicati all'immersione subacquea e per partecipare a escursioni guidate da istruttori certificati. Il Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbona (Li), un moderno resort per famiglie e coppie dove a far da padroni sono il relax, la comodità e il benessere per una vera vacanza sul mare, e il The Sense Experience Resort nel Golfo di Follonica (Gr), un angolo di paradiso immerso nella natura, che si adagia in una rigogliosa pineta e che propone per i sub due indimenticabili escursioni, rappresentano scelte ideali per un soggiorno che unisce l'avventura del diving al relax e al comfort.

Le meraviglie sommerse della Toscana: immersioni e snorkeling lungo la costa toscana

Queste due date rappresentano un'opportunità perfetta per dedicarsi a straordinarie esperienze e approfittare dei giorni di festa, sfruttando anche l'occasione per vivere momenti indimenticabili, come praticare diving lungo la costa toscana. Per gli appassionati di sport subacquei, questa zona offre infinite opportunità per soddisfare le loro passioni. Sia lo snorkeling sia il diving consentono di esplorare ambienti naturali tra i più suggestivi dell'intero Mar Mediterraneo. L'isola d'Elba, l'isola di Capraia, l'isola del Giglio, l'isola di Pianosa, la zona dell'Argentario e la Maremma presentano paesaggi sottomarini unici, popolati da una varietà di pesci di ogni dimensione, cavallucci marini, stelle marine, anemoni, spugne e spirografi che donano colori mozzafiato.

La Maremma, in particolare, è il luogo ideale per le immersioni grazie ai suoi parchi naturali, che organizzano escursioni adatte a tutti i livelli di esperienza e a tutte le età. Anche un semplice tuffo o una nuotata permettono di scoprire molti segreti sulla fauna marina, la costa e la storia del mare che bagna questo lembo di terra toscana. Sono disponibili numerosi centri di immersione che offrono l'opportunità di esplorare le profondità marine accompagnati da istruttori altamente qualificati. Questi centri organizzano escursioni di vario genere, comprese quelle all'alba o al tramonto, per permettere ai subacquei di godersi il mare a 360 gradi. Il diving in Maremma rappresenta quindi una scelta ideale che unisce divertimento garantito alla gioia della scoperta. Da meraviglie sulla terraferma a sorprese che svelano la magia e i colori degli abissi in un mondo unico, ogni luogo qui offre scenari incantevoli.

Park Hotel Marinetta: l'opzione ideale per una vacanza subacquea sulla Costa degli Etruschi

Tra le numerose opzioni di soggiorno, ci sono proposte appositamente pensate per gli amanti delle immersioni, come quella offerta dal Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbona. Questa struttura vanta due piscine che permettono di acquisire familiarità con questa disciplina, e propone corsi di Bubblemaker per i più giovani, che devono imparare a respirare sott'acqua, oltre al Battesimo del mare, rivolto a bambini e subacquei non esperti. Le escursioni guidate offrono la possibilità di scoprire i migliori fondali della Costa degli Etruschi, dove sono presenti anche antichi relitti. Il Park Hotel Marinetta, infatti, si affaccia sul mare toscano di Marina di Bibbona, in una splendida zona conosciuta come la Costa degli Etruschi, caratterizzata da spiagge incontaminate, oasi protette e antiche città medievali. Il resort offre una vasta scelta di camere e suite con vista mare, ma sono disponibili anche villette indipendenti immerse nel verde, che garantiscono un'esperienza sensoriale unica e irripetibile. Questo è il punto di partenza ideale per esplorare la costa e le colline toscane in mountain bike o a cavallo, provare l'emozione del diving o fare una passeggiata nei luoghi cari al poeta Giosuè Carducci. A soli 100 metri dalla struttura, oltre alla pineta, si estende una bellissima spiaggia privata attrezzata con lettini e ombrelloni, e un bar annesso: un vero gioiello immerso nella macchia mediterranea, insignito della Bandiera Blu della Comunità Europea.

Il relax prosegue presso la nuova Spa Marinetta Wellness, un centro benessere all'interno dell'hotel, che offre una piscina idromassaggio riscaldata, una biosauna, un calidarium, un tepidarium, docce cromo-aromatiche e un'ampia gamma di massaggi rigeneranti e trattamenti di bellezza. Inoltre, gli ospiti possono godere di una pausa in una delle due piscine situate nel parco di fronte all'hotel, una delle quali è pensata appositamente per i più piccoli, che possono divertirsi anche nell'area giochi e nel miniclub. L'esperienza di scoperta della natura e delle bellezze della Toscana proposta dal Park Hotel Marinetta comprende anche un viaggio innovativo tra i sapori: gli ospiti possono gustare piatti gourmet a colazione, pranzo e cena presso uno dei tre ristoranti dell'hotel (Ombra della Sera, Anfora di Baratti, Granace), dove possono assaporare l'incantevole combinazione di prodotti a km zero cucinati dagli chef secondo la tradizione toscana, rivisitata con un tocco di creatività. Nel 2022 è stato aggiunto anche il ristorante Crudo di Mare, situato direttamente sulla spiaggia, che propone un menu a base di pesce, rendendo un vero tributo al mare. A completare l'offerta ci sono un caffè e un cocktail bar, che organizzano ogni sera eventi musicali.

Avventure subacquee nel cuore della Maremma Toscana: The Sense Experience Resort

Nel suggestivo Golfo di Follonica il The Sense Experience Resort è un vero paradiso immerso nella natura, situato in una rigogliosa pineta. Questo resort offre ai subacquei due escursioni indimenticabili. La prima porterà a Punta Ala, a Castiglione della Pescaia (Gr), dove è possibile ammirare una varietà incredibile di specie di pesci. La seconda escursione si svolgerà nelle vicinanze del resort, nella zona di Cerboli, con un successivo spostamento verso l'Isola d'Elba. Entrambe le esperienze sono completamente sicure grazie alla guida di un istruttore esperto. Inaugurato nel luglio 2020, il The Sense Experience Resort è un'esclusiva struttura nel cuore della Maremma Toscana. Si trova all'interno di un parco naturale di 5 ettari che si affaccia sul mare nel golfo di Follonica, a pochi passi dall'incantevole area di Torre Mozza. Il resort vanta anche una spiaggia privata. Il parco è caratterizzato dalla presenza di piante e alberi secolari e circondato da bellissime dune di sabbia, che sono state restaurate e conservate con cura. Tra i servizi offerti, c'è anche una piscina esterna riscaldata.

Il resort è composto da cinque edifici che ospitano un totale di 112 camere, tra cui Comfort, Deluxe, Superior e Suite tematiche di varie tipologie. Puoi anche optare per le Two Bedroom Suite con vista mare, che dispongono di vasca idromassaggio esterna. La scoperta del territorio prosegue anche a tavola, con un'ampia selezione gastronomica che valorizza le materie prime e i prodotti locali attraverso piatti della tradizione toscana. Il resort offre due ristoranti: il ristorante centrale à la carte, chiamato Dimorà, che ti permette di mangiare all'interno o all'aperto, sia nel dehor che sotto l'ombrellone; e il nuovo ristorante di alta cucina, chiamato Eaté, che nel 2023 è stato segnalato dalla Guida Michelin. Questo ristorante si trova direttamente sulla spiaggia, in una location suggestiva. Inoltre, c'è anche il Mixology Bar Red Rabbit per completare l'offerta culinaria del resort.

Park Hotel Marinetta - Beach & Spa

Via dei Cavalleggeri Nord 3 - 57020 Marina di Bibbona (Li)

Tel 0586 600598

The Sense Experience Resort

Viale Italia, 315, 58022 Follonica (Gr)

Tel 0566 280035