 Vacanze indimenticabili: la nuova stagione estiva all'Hotel Blu Suite Resort & Spa

La cozza “Ambra del Mare” di Bellaria-Igea Marina, cucinata all'Insolito Beach Caffè dallo chef Francesco Aquila, vincitore della 10ª edizione di Masterchef, e una speciale cena preparata al ristorante Alma dallo chef Giovanni Maniaci, hanno fatto da apripista con entusiasmo alla stagione estiva dell'Hotel Blu Suite Resort & Spa. L'apertura promette un'esperienza indimenticabile con la sua posizione privilegiata sulla splendida spiaggia adriatica di Bellaria-Igea Marina (Rn), servizi di lusso e un'attenzione impeccabile per i dettagli. Gli ospiti possono godere di rilassanti giornate al sole, rinfrescarsi nelle piscine all'aperto e deliziarsi con prelibatezze culinarie per un'esperienza di vacanza unica all'insegna del comfort e del benessere.

L'Insolito Beach Caffè celebra le cozze “Ambra del Mare” di Bellaria: la cena dello chef Francesco Aquila

Il fil rouge della cena curata da Francesco Aquila all’Insolito Beach Caffè è stata la tipica cozza di Bellaria. Francesco nel 2020 ha vinto l’edizione di Masterchef 10: pugliese di nascita, ma da tempo si è stabilito con la famiglia in Romagna. La sua passione per la cucina è nata fin da bambino: infatti, i genitori erano ristoratori molto impegnati. Crescendo comincia a seguire la madre negli hotel e decide di studiare per diventare maître di sala. Nella competizione di Masterchef si è presentato con piatti raffinati e studiati. Proprio come durante la cena all'Insolito Beach Caffè, in cui ha presentato un risotto che ha esaltato la cozza, il pregiato prodotto ittico presentato ufficialmente sul mercato con il marchio “Ambra del Mare”.

L’idea nasce da un’intuizione di Manolo Bianchini e della sua agenzia di comunicazione e del presidente della Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi, che ha dichiarato: «Si tratta di un brand identificativo che distingue il prodotto sul mercato, elevando anche il nome di Bellaria Igea Marina». Il Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna ha scelto di adottare il marchio collettivo “Cozza Romagnola” con l’obiettivo di valorizzare il prodotto locale per distinguerlo da quello di origine nazionale e, soprattutto, da quello di importazione. Aquila ha lavorato in collaborazione con lo staff dell'Hotel Blu Suite Resort & Spa e dello chef Giovanni Maniaci.

Sinfonia di sapori: la cena dello chef Giovanni Maniaci che dà il via alla stagione estiva al ristorante Alma

L’inaugurazione della stagione estiva all'Hotel Blu Suite Resort & Spa è proseguita con una cena dello chef Giovanni Maniaci al ristorante Alma. Al ristorante gourmet Alma può accedere la clientela sia interna all'hotel, sia esterna ed è un locale ideale anche per eventi privati: cinquanta posti e aperto su prenotazione da mercoledì a domenica per dare riposo ai dipendenti. I costi? 65 euro per il menu degustazione, vino a parte, s’intende. Lo chef Giovanni Maniaci, siciliano di origini, ma romagnolo d’adozione, valorizza nei piatti le materie prime locali di alta qualità. L’inaugurazione della stagione estiva è iniziata con un ricco cocktail e un lancio di palloncini bianchi e blu, dove la clientela ha attaccato dei foglietti con i propri desideri.

La cena? In un ambiente rilassato e gradevole con piacere piccoli assaggi a base di pesce, come antipasto. Interessante lo sgombro, servito con maionese di porro arrosto, amaranto, salicornia affumicata e limone fermentato. È arrivato in tavola un cestino di pane invitante con varietà di farine: si accoppiavano perfettamente all’olio evo servito in una ciotolina. Particolare il sapore contrastante del risotto accompagnato da una crema di bieta e acqua di pomodoro completato dalla bottarga di muggine e dal bergamotto. Come finale una crostatina classica alla frutta, fragoline e crema vaniglia, accompagnato da un gelato. In ultimo una vera “chicca”: un tartufino al rum che contiene un’anima inaspettata e golosa.

Il perfetto connubio di lusso e relax: Hotel Blu Suite Resort & Spa, un'oasi in Riviera Romagnola

L'Hotel Blu Suite Resort & Spa è un hotel 4 stelle in Riviera Romagnola, ideale per una vacanza in famiglia, un viaggio d'affari o una fuga romantica con la con la tua dolce metà. È anche un family resort, situato di fronte al mare a Bellaria - Igea Marina a soli 10 km da Rimini. Qui troviamo esperti animatori, che coinvolgono ogni giorno i ragazzi con giochi e gare, mentre per i più piccoli l’hotel mette a disposizione servizi dedicati 0-3 anni. Presto arriveranno 22 suite dedicate a persone in cerca di tranquillità, che saranno costruite su due piani sopra il ristorante.

Katia Foschi è la titolare dell'Hotel Blu Suite Resort & Spa che dirige con vera passione. Quando le parli, comprendi che hai a che fare con una personalità spiccata, da vera “romagnola”, soprattutto in questo momento, quando l’Emilia Romagna ha bisogno di essere supportata. Abbiamo toccato con mano il livello di professionalità, la carica di umanità e la passione che mette nella sua struttura.

