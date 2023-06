Il Westin Palace Milan svela la nuovissima Presidential Suite

Il Westin Palace Milan ha recentemente inaugurato la nuovissima Presidential Suite, regalando ai suoi ospiti un'esperienza di lusso e design senza precedenti. Situata all'ottavo e nono piano di questo storico hotel, la suite è stata completamente rinnovata dallo studio di design italiano Reveria, offrendo un ambiente esclusivo e confortevole, perfetto per immergersi nella vivace capitale del design e della moda. La Presidential Suite si estende su una superficie di 200 metri quadrati su due livelli, offrendo una vista panoramica mozzafiato sulla città. Ciò che rende questa suite unica è la sua terrazza esterna di 150 metri quadrati, concepita come uno spazio living completamente attrezzato, dove gli ospiti possono godere dell'aria aperta e ammirare il panorama cittadino. La terrazza è dotata di una cucina, un tavolo da pranzo e un elegante arredamento esterno firmato Roda, mentre una vasca idromassaggio offre un'esperienza di relax unica. Le rigogliose pareti verdi curate da Frassinago - Gardens and Landscapes circondano la terrazza, creando un'atmosfera serena e lussureggiante.

La sala principale della Presidential Suite

Westin Palace Milan, la Presidentia Suite è un rifugio elegante nel cuore di Milano

La suite è stata progettata come un rifugio privato per i viaggiatori che desiderano vivere Milano in modo unico. L'angolo cucina spazioso la rende anche una scelta ideale per eventi aziendali o celebrazioni private. Gli spazi e i materiali sono stati attentamente selezionati per creare un'armonia tra interni ed esterni, con inserti in marmo verde che richiamano la vegetazione del terrazzo. Gli interni della suite sono caratterizzati da un design contemporaneo ed elegante, arricchito da opere d'arte accuratamente selezionate e dall'illuminazione soffusa che crea un'atmosfera residenziale.

Diego Paccagnella e Laura Sari dello studio Reveria hanno guidato il rinnovamento della suite, creando uno spazio completamente personalizzato che sfrutta al massimo le caratteristiche uniche dell'edificio. L'attenzione per i dettagli e l'uso di arredi su misura e texture naturali donano alla suite un ambiente moderno ed elegante, dove ogni elemento è connesso in modo armonico. Una scala scultorea in marmo con balaustra in vetro pressofuso, realizzata dalla rinomata Vetreria Bazzanese, conferisce uno stile distintivo allo spazio, mentre le finestre a tutta altezza permettono una profusione di luce naturale, creando una continuità tra gli spazi interni ed esterni.

L'area living, arredata con un divano sagomato e poltrone di design, offre uno spazio accogliente per rilassarsi. Il tavolo da pranzo su misura e l'installazione luminosa Belt, firmata da Flos, aggiungono un tocco di raffinatezza all'ambiente. La camera da letto principale, situata al piano rialzato, dispone di un balcone interno che collega la zona living al piano inferiore, garantendo un ambiente spazioso e intimo. Il letto king size Westin Heavenly Bed, posizionato strategicamente per ammirare i grattacieli di Porta Nuova, offre comfort e lusso ai suoi ospiti. Il bagno spazioso, con una vista panoramica sui tetti e lo skyline di Milano, ospita una spa privata en suite e un bagno turco separato.

Pagano (Westin Palace Milan): «Questa elegante residenza incarna lo stile milanese»

Alessandra Pagano, general manager del Westin Palace Milan, ha commentato entusiasta: «Siamo estremamente orgogliosi e felici di presentare questo straordinario spazio ai nostri ospiti e ai milanesi! La nostra nuova Presidential Suite rappresenta il fiore all'occhiello delle nostre soluzioni di ospitalità, con un lusso ricercato e un design italiano impeccabile. Questa elegante residenza incarna lo stile milanese, con un tocco di lusso discreto e il lavoro artigianale eccellente di tanti professionisti».

