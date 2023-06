Is Arenas Resort, uno scrigno di benessere nella natura della Sardegna

Ha riaperto soltanto qualche giorno fa l’Is Arenas Resort, che sorge a Narbolia (Or), a 27 km da Oristano. È un resort tutto italiano che unisce la dimensione del comfort a quella della connessione con la natura, per godersi momenti di assoluto riposo lontano dalla routine e dalla frenesia che caratterizzano la quotidianità. La struttura sarà aperta al pubblico fino al 31 ottobre.

Is Arenas Resort, immerso nella pineta sarda

Is Arenas Resort in Sardegna, una storia secolare

La storia di Is Arenas Resort parte dal 1700, quando non era altro che un grande bosco di ginepri e lecci come tanti nel Mediterraneo. È a partire dai primi anni di questo secolo che l’area viene poi utilizzata per far pascolare gli ovini, portando al disboscamento del terreno e dando origine a un deserto di oltre 3.000 ettari, l’unico deserto in Italia. Negli anni ’50 del secolo scorso, poi, grazie a un intervento di alta ingegneria naturalistica, il territorio viene rinominato Is Arenas ed è stato convertito in pineta. Oggi questo territorio ha una grande valenza paesaggistica ed è stato riconosciuto come Sito di Interesse Comunitario, favorendo la biodiversità.

Is Arenas Resort in Sardegna, un territorio ricco di flora e fauna

Nella pineta di Is Arenas si trovano il pino domestico, il pino d’Aleppo, tamerici ed eucalipti e poi ancora elicriso, mirto, lentisco, corbezzolo, ginepro e rosmarino. Alle spalle troviamo poi la vegetazione tipica delle sabbie e nel cielo molti uccelli come la quaglia, la tortora, i fenicotteri, il gruccione.

È in un contesto così ricco di flora e fauna che sorge Is Arenas Resort, nuovo cinque stelle firmato dalla catena alberghiera Baja Hotels. La vegetazione avvolge il resort e invita a immergersi in un clima naturale senza paragoni, dal verde delle dune che lambiscono il mare fino alla spiaggia che si srotola per sei chilometri. La pineta è attraversata da un viale che conduce alla sabbia fine della spiaggia dove si trovano ombrelloni e lettini di fronte a un mare cristallino.

La spiaggia dell'Is Arenas Resort

Is Arenas Resort in Sardegna, un tempio del benessere tra sonno e alta cucina

Ampi spazi luminosi, dialogo costante con la natura e riservatezza sono la chiave della proposta dell’Is Arenas Resort in provincia di Oristano. Nel corpo centrale della struttura si trovano 55 camere, mentre nella pineta sono dislocate le 20 eleganti suite per una vacanza nel cuore della macchia mediterranea e nel silenzio.

Il benessere è anche a tavola. Il ristorante Janas Pineta garantisce un viaggio nel gusto con ingredienti di stagione a km zero con carne e pesce che vengono preparati con ispirazioni dalla cucina mediterranea. L’ambiente, dal design raffinato, è caratterizzato da scenografiche terrazze affacciate su piscina o pineta, creando così un contatto diretto con la natura circostante. Completano l’offerta menù vegani, vegetariani e gluten free, e la carta degli squisiti vini del territorio. L’offerta gastronomica è completata di giorno dai light lunch, anche in piscina, al pool bar Ginepro così come al Sunset, il beach bar sulla spiaggia.

Is Arenas Resort mette al primo posto la cura di sé, attraverso un approccio olistico che caratterizza tutti i trattamenti beauty e spa. Gli ospiti troveranno così programmi antistress, sonno, longevity, detox, dimagrimento, ritual massage. Nelle cabine, dove rifugiarsi dopo i vapori del bagno turco, sono disponibili trattamenti con prodotti INSIUM, noto marchio di clean beauty, vegan, high-tech e luxury skincare. I trattamenti e i massaggi possono essere fatti anche all’aperto, nel magnifico giardino del resort. Da non perdere lo yoga all’aperto e le sessioni in pineta di sound bath meditation e antigravity con amache.

Is Arenas Resort in Sardegna, il golf è protagonista

Un green con 18 buche per 72, disegnato dagli architetti di fama mondiale Robert Von Hagge, Smelek and Baril, è tra i fiori all’occhiello di Is Arenas Resort. Il campo è stato riconosciuto tra i più spettacolari d’Europa e la Guida Rolex lo classifica al primo posto tra quelli in Sardegna. Sono 6300 metri attorniati dalla rigogliosa macchia mediterranea. Gli sportivi che soggiornano a Is Arenas Resort beneficiano di offerte dedicate: golf illimitato, priorità di prenotazione dei tee-time prima dell’arrivo, o pacchetti green-fee a prezzo agevolato se acquistati al momento della prenotazione del soggiorno. Oltre al golf, a disposizione anche le biciclette del resort per immergersi in splendidi itinerari. C’è anche la possibilità di praticare equitazione.

Is Arenas Resort è anche una splendida location per eventi

Il silenzio e la riservatezza del luogo, oltre alla cura dei dettagli, lo rendono meta esclusiva e richiesta anche per eventi. Da matrimoni memorabili a romantiche lune di miele in Sardegna fino a meeting che, grazie alla sala dalla capienza di 70 posti, qui trovano il posto giusto. Fino agli incentive, con l’esperienza del Golf nel percorso più apprezzato della regione.

Yoga all'Is Arenas Resort

La sostenibilità è fondamentale all’Is Arenas Resort

La struttura aderisce a un percorso di innovazione verso un sistema di turismo sostenibile e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il resort, infatti, si impegna in prima linea per preservare la biodiversità, mettendo in campo una serie di azioni concrete. Politica plastic free, riscaldamento dell’acqua con pannelli termici, rispetto assoluto delle specificità della pineta e dell’ecosistema, e adozione di un provider di energia elettrica orientato all’espansione delle rinnovabili sono alcune delle azioni con cui l’Is Arenas Resort si impegna per sostenere l’ambiente.

Il territorio attorno a Is Arenas Resort è tutto da esplorare, dal mare all'archeologia

Non soltanto benessere e golf, l’Is Arenas Resort è il punto di partenza per esplorare il magnifico territorio che lo circonda. A partire dalla penisola del Sinis, con le sue splendide calette e i suoi stagni, dove vivono falchi, martin pescatori e fenicotteri rosa. Si trovano qui anche alcune delle più belle spiagge della Sardegna, come Mari Ermi, San Giovanni, san Salvatore e Tharros. Spazio anche per la storia, con Mont’e Prama, teatro di una scoperta archeologica di eccezionale valore. L’Area Marina Protetta Sinis Mal di Ventre è dove sono stati avvistati, tra gli altri, anche capodogli e balenottere. E poi Is Arutas, lunghissima spiaggia composta da granelli di quarzo trasparenti. Infine, da non perdere la visita a Oristano, le cui origini risalgono all’anno mille, e ai suoi magnifici monumenti tra cui le fortificazioni e il Duomo.

In linea con la filosofia commerciale Baja Hotels, anche IS Arenas sarà commercializzato in formula hotel su base giornaliera (prezzi a camera al giorno), senza vincoli di giorni di ingresso e durata del soggiorno e, se richiesto, in formula pacchetto con volo o traghetto, transfer o noleggio auto. Vengono proposti soggiorni da fine maggio a fine ottobre con quotazioni al giorno a partire da 290 Euro (sistemazione camera classic su base doppia).

Is Arenas Resort

Località Is Arenas - 09070 Narbolia OR

Tel. 0783 186 2320