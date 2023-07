Riapre Portopiccolo con il marchio Tivoli Hotels

È stata un’operazione coraggiosa, complessa e coronata alla fine da un grande successo. Nella incantevole cornice di Portopiccolo, un borgo esclusivo con marina attrezzata per yacht realizzato a Sistiana a pochi passi da Trieste, in comune di Duno-Aurisina, una specie di Port Grimaud sull’Adriatico frequentato da una clientela d’élite di tutta l’Europa Centrale, l’unico albergo presente tra tante ville e appartamenti di lusso ha cambiato gestione. Le procedure avviatesi solo pochi mesi fa si sono concluse a tempo di record. Marco Gilardi, senior operations rirector del gruppo alberghiero NH in Italia, lo aveva promesso in un’intervista al quotidiano locale. È stato di parola. Prima di fine giugno, in tempo per garantire la spettacolare stagione estiva del complesso, l’hotel di categoria cinque stelle con 58 camere disposte su tre piani e affacciate sul mare ha riaperto con il marchio Tivoli, tra i marchi al top nel portafoglio del gruppo Minor.

Minor Hotels, fondata nel 1967 e con sede a Bangkok in Thailandia, gestisce un portafoglio diversificato di oltre 530 hotel, resort e residenze in tutti i continenti, con otto marchi alberghieri e un insieme di attività collegate. In Italia il gruppo è arrivato nel 2019 grazie all’acquisizione di NH Hotels, il marchio spagnolo che a sua volta in passato aveva acquisito sia i Jolly Hotels vicentini, che i Framon Hotels siciliani.

A dirigere questa nuova apertura del Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort è stato chiamato Tito Di Benedetto, con una vasta esperienza alle spalle e con un’ottima conoscenza di Trieste dove pochi anni fa aveva aperto l’Hilton Doubletree in pieno centro cittadino, un quattro stelle in piazza Repubblica ottenuto da importanti lavori di ristrutturazione della sede storica della compagnia di assicurazioni Ras, fondata a Trieste nel 1838.

Il resort dispone del ristorante fine dining Ocyan

Il suo primo compito nella nuova responsabilità è stato di costituire una squadra affiatata e internazionale di collaboratori attingendo sia alle competenze locali, sia alle notevoli risorse del gruppo NH che in Italia ha una presenza capillare e consolidata, con qualche inserimento dall’esterno di valore: il mondo dell’hotellerie e della ristorazione in Italia è un “club” dove a un certo livello i rapporti si sono intrecciati a più riprese negli anni.

È arrivato così l’F&B Manager Cesar Augusto Torres, colombiano di nascita, ma con lunga esperienza in Italia, mentre lo chef è Amell Monsur, nato a Rimini, ma di origine tunisina: il ristorante fine dining Ocyan con terrazza all’aperto sulla piazzetta di Portopiccolo è aperto con nuove e stuzzicanti proposte e si prepara a una grande stagione.

