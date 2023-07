Alpe di Siusi: vacanze sostenibili all'Alpina Dolomites Lodges

In Alto Adige, nel cuore delle Dolomiti, nel territorio del Comune di Castelrotto (Bz) sorge l'Alpe di Siusi. Il celebre altopiano interamente car-free, è un paradiso per gli amanti delle biciclette: in particolare per le mountain bike. Sono infatti 600 i chilometri di percorsi tracciati a quasi 2000 metri di altitudine, dove l’aria è freschissima e ogni respiro è un toccasana.

Alpina Dolomites Lodges si trova all'Alpe di Siusi

Se poi si aggiunge un orizzonte speciale, disegnato dai contorni delle vette dolomitiche, il posto diventa “unique” come la vacanza: a unique nature experience in the Dolomites ovvero la filosofia dell’Alpina Dolomites Lodge che come un mantra si concretizza.

Alpina Dolomites Lodges, rifugio green-chic dell'Alpe di Siusi

L’hotel a 5 stelle si trova esattamente a 1860 metri, in un luogo speciale, circondato da pascoli in fiore e dalle montagne più famose del mondo, lo Sciliar, il Sassopiatto, il Sassolungo e il Sella, ispiratori di tante leggende. La località è un angolo idilliaco: l’Alpe di Siusi infatti è il più esteso altipiano d’Europa ed è uno dei luoghi più scenografici del mondo.

Alpina Dolomites Lodges - Stabilimento termale

Il massiccio dello Sciliar è il simbolo dell’Alto Adige e i 300 giorni di sole all’anno rendono questo luogo semplicemente unico grazie anche all’assenza di automobili essendo tutta l’area car free. L’Alpina Dolomites ha il privilegio di sorgere proprio in questa incantevole zona, priva di traffico e immersa nella natura.

Alpina Dolomites Lodges: mix di design e fascino

La struttura, progettata secondo i canoni della bioedilizia contemporanea, si ispira alla natura e al paesaggio circostante, l’architettura risulta armoniosa e ben integrata, con minimalisti edifici in pietra, legno e vetro che uniscono il design accattivante con la vocazione ecologica per garantire la sostenibilità della vacanza alpina nel rispetto del patrimonio circostante.

La Spa dell'Alpina Dolomites Lodges

La piscina panoramica - interna ed esterna - sull'Alpe di Siusi con vista sulle Dolomiti risveglia non solo la vista, ma anche le palpitazioni del cuore. L’emozione è fortissima: l’anfiteatro che si apre davanti, mentre si è immersi nell’acqua tiepida, è sensazionale. Ci sono varie saune (sauna classica finlandese, biosauna alle erbe aromatiche, bagno di vapore salino o aromatico per una pulizia profonda) e riposanti spazi relax con letti ad acqua, lettini rilassanti, area relax panoramica, floating beds dove lasciarsi coccolare per ore.

Trattamenti e massaggi si svolgono nel COMO Shambhala Retreat, interamente consacrato a migliorare la salute degli ospiti e a rinforzare le energie vitali, con un'ampia gamma di proposte salutari. La spa è dedicata al benessere globale: trattamenti olistici, programmi personalizzati di salute e benessere, prodotti cosmetici di qualità e trattamenti di bellezza, per duraturi benefici. Questo incredibile mondo di acque, vapore e aromi, racchiuso in nobili materiali naturali e circondato da uno straordinario ambiente alpino, regala agli ospiti per un'esperienza sensoriale di wellness totale e unica nel suo genere.

Bike Guide privata per gli amanti delle due ruote

Per l’estate e per l’autunno, precisamente fino al 5 novembre, il pacchetto “e-bike days” propone il noleggio e-bike per due giorni, comprensivo di un tour di un’intera giornata con una guida privata e pranzo al sacco. L’Alpe di Siusi offre una grande varietà di percorsi per mountain bike, tutti caratterizzati da splendidi paesaggi. Per chi preferisce una pedalata più rilassata, l’e-bike è la scelta giusta.

Alpina Dolomites Lodges - Guide bike

La bike guide accompagna gli ospiti alla scoperta di punti panoramici eccezionali, al di fuori dai soliti circuiti. La rete di sentieri della regione Val Gardena e Alpe di Siusi dedicata alla bike comprende 600 chilometri di tracciati; i tour sull’Alpe di Siusi e i paesini di Castelrotto, Siusi allo Sciliar, Fiè allo Sciliar e Tires al Catinaccio riservano fino all’autunno inoltrato tante ore di divertimento e scenari dolomitici indimenticabili.

Alpina Dolomites

39040 Alpe di Siusi, località Compatsch, Alto Adige - Dolomiti - Italia

Tel +390471 79 60 04