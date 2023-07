Glass Cube, chalet eco chic immersi nella natura del Lago di Dobbiaco

Cercate un luogo in cui natura, lusso, sostenibilità ed eleganza si uniscano? Abbiamo qualcosa che fa per voi. Stiamo parlando degli Skyview Chalets del Camping Toblacher See, a Dobbiaco, in provincia di Bolzano. Un esclusivo insediamento fatto di vetro e legno, immerso nel verde e a contatto diretto con la natura. Un luogo in cui la semplicità è la chiave per arrivare al lusso e dove le stelle non sono soltanto quelle del comfort, ma anche quelle che, ogni notte, illuminano il cielo sopra la struttura.

Skyview Chalets a Dobbiaco (foto Martin Lugger)

Glass Cube, eleganza e natura a Dobbiaco

I Glass Cube eco chic sorgono fra gli alberi: nessuna pianta, infatti, è stata abbattuta nella creazione degli Skyview Chalets. Ogni unità si sviluppa su circa 35 metri quadrati ed è dotata di ogni comfort: i terrazzi in legno esterno sono impreziositi da saune a raggi infrarossi e negli Chalet Deluxe anche da vasca idromassaggio con vista lago. Gli interni sono arredati in materiali naturali e locali, dai legni, ai tessuti, ai corredi della zona notte e della piccola, ma attrezzata, area giorno con divano e angolo tisane e caffè.

I Glass Cube (foto Martin Lugger)

La zona è adults-only e l'attenzione per l'ambiente è massima. In ogni dettaglio della struttura si è tenuto conto dell'impatto ambientale e si predilige un'attenta economia circolare. Il sistema di riscaldamento e areazione, per esempio, funziona a cippato.

Dentro o fuori, c'è l'imbarazzo della scelta

Quando si decide di passare una vacanza nei Glass Cube di Dobbiaco, c'è solo l'imbarazzo della scelta nello scegliere cosa fare. Se si vogliono esplorare i dintorni, a meno di una ora, si aprono le molte escursioni nei parchi naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Senes-Braies. Chi preferisca la bicicletta, ma anche le due ruote di una e-bike, può raggiungere Prato Piazza, il secondo altipiano più esteso dell’Alto Adige. Escursioni mozzafiato, ma solo per il panorama, sono quelle che conducono a Picco di Vallandro o monte Serla e nel cuore della remota e incantevole Val Fiscalina.

Se si sceglie, invece, di restare nel campeggio, possono trascorrere fra un bagno di sole, una buona lettura vista lago oppure una battuta di pesca. Il tutto si completa con uno spuntino al ristorante “Il Fienile” dove fare il giro dell’Alto Adige, ma solo virtualmente, attraverso i suoi sapori nel piatto.

L'interno di uno dei Glass Cube (foto Martin Lugger)

Oltretutto, gli ospiti potranno anche contare su una novità. Stiamo parlando di Hebbo Wine & Deli ricavato in un ambiente unico e raffinato, caratterizzato da un grande tavolo che può ospitare fino a 12 persone; una vetrina per i vini lunga ben 5 metri che offre la vista sulla cucina; una stube in maiolica con camino aperto e una lunghissima vetrata (di 12 metri) da cui ammirare lo splendido Lago di Dobbiaco. Qui sarà possibile dedicarsi a una ricca colazione, un brunch o una cena nel fine dining e degustazioni di vini, accolti dalla calorosa ospitalità dei padroni di casa e di un team competente.

Hebbo Wine & Deli (foto Martin Lugger)

Che si scelga di rimanere in struttura oppure di uscire, in entrambi i casi l'inizio della giornata è da sorriso garantito. A disposizione degli ospiti c'è la Pure Dolomites Breakfast, una colazione servita a domicilio che permette di fare un excursus fra prodotti biologici e regionali.

Skyview Chalets

Toblacher See 3 - 39034 Dobbiaco (Bz)

Tel 0474973138