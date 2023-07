Al Grand Hotel Fasano è arrivata l'estate: ecco tutti i nuovi menu

L'offerta gastronomica è da sempre al centro della proposta del Grand Hotel Fasano, cinque stelle lusso di Gardone Riviera. C'è il ristorante Il Fagiano, che offre tre percorsi degustazione, che variano quattro volte l'anno, in base alla stagionalità, affiancati dalla possibilità di scegliere alla carta. C'è Il Pescatore, con due menu degustazione e una cucina ricercata, in cui non mancano tecniche della cucina contemporanea in un percorso che riflette le esperienze dello chef. C'è poi Magnolia, un bistrot contemporaneo, dove a farla da padrone sono gli ingredienti 100% italiani, con piatti da ogni regione. C'è infine La Darsena, con antipasti, pasta fatta in casa e lievitati, da gustare affacciati sul lago.

Grand Hotel Fasano a Gardone Riviera

Nelle cucine dei tre principali ristoranti, Il Fagiano, Il Pescatore e Il Magnolia, a febbraio dello scorso anno sono arrivati due nuovi chef. Maurizio Bufi ha preso le redini de Il Fagiano, ma anche della proposta legata alle colazioni in albergo, mentre Pasquale Tozzi delle altre due insegne. Ora, con l'arrivo della stagione calda, i due cuochi hanno presentato i loro menu estivi. Scopriamoli insieme.

Il menu estivo de Il Fagiano al Grand Hotel Fasano

Con l’arrivo della bella stagione, lo chef Maurizio Bufi amplia la proposta gastronomica del Ristorante Il Fagiano presentando quattro menu degustazione, tutti caratterizzati dall’utilizzo di ingredienti leggeri e di stagione. Dai frutti rossi, tra cui lamponi e ciliegie, ai fiori edibili, come ibisco e nasturzio, passando per le verdure - pomodori, cetrioli, peperoni, zucchine e melanzane - lo chef conferma il suo interesse per una cucina equilibrata ed essenziale. «L'idea che sta alla base dei quattro rinnovati percorsi degustazione è quella di seguire la natura che, nella stagione estiva, ci offre prodotti particolarmente adatti a una cucina sana e bilanciata, a prevalenza vegetale», ha sottolineato lo chef.

Maurizio Bufi

Il menu Senso, da sette portate, nasce dal desiderio di coinvolgere tutti i sensi durante l’assaggio. Insieme a piatti già noti, come il signature Risotto, limone, burrata e liquirizia, spiccano le nuove proposte, su tutte il secondo Agnello, bietola e frutti rossi. Il piatto, preparato con una carne irlandese particolarmente pregiata, è composto da un controfiletto marinato per 24 ore nello yogurt bianco, spezie, aglio e poi cotto sul barbecue, da foglie di bietole marinate con un jus di ossa, Porto, frutti di bosco, spezie e poi cotte in forno e da una piadina vegetale realizzata con albume, fecola di patate e purea di spinaci farcita con erbe dell’orto, olio all’aglio nero e formaggio di capra.

Nel menu Frammenti, tutti e sei i piatti del percorso sono invece caratterizzati da forti contrasti di colore, consistenza e soprattutto sapore. Ne è un esempio l’antipasto Grano saraceno vegetale, una ricetta in cui fagiolini e quattro varietà di zucchine - tonde, trombetta di Albenga, baby, verdi – vengono accompagnati con un grano saraceno risottato e mantecato con crema di crescione e bietola.

Il menu Essenza nasce dall’esigenza di raccontare, in sei atti, un’idea di cucina minimale, con il minor numero di ingredienti possibile. Come dimostra Triglia e zucchine, un piatto ispirato alla ricetta tradizionale della Triglia alla livornese. I filetti di pesce di scoglio dell’Adriatico vengono qui sovrapposti, farciti con una purea di patate alla menta e scottati in padella, dalla parte della pelle. A condimento, vi sono un fondo alla livornese con scarti di triglie, cipolla, pelati, olive e origano, un bouquet di zucchine leggermente sbollentate e passate in padella, un gel alla menta e una crema di zucchine al cumino.

Per il quarto menu, Radici, si tratta invece di un ritorno. In questo caso, il menu degustazione interamente vegetale è un riassunto dei piatti senza ingredienti, né derivati di origine animale degli altri menu degustazione. Tra questi, merita di essere citato il dessert Lattuga, ibisco e frutto della passione, realizzato con foglie di lattuga marinata per sette ore con frutto della passione, sorbetto all’ibisco, gel al frutto della passione, polvere di farina di Storo tostata e popcorn caramellati. Ma anche il Raviolo di sedano rapa, mela e senape.

Triglia e Zucchine
Raviolo di sedano rapa, mela e senape
Branzino e Finocchio
Agnello, bietola e frutti rossi

Come in precedenza, tutti i piatti dei percorsi degustazione sono ordinabili alla carta e tutti i menu sono abbinabili a una selezione di vini studiata dal sommelier Nicola Filippello.

Gli abbinamenti di Rama Redzepi

Per il quarto menu, Radici, oltre agli abbinamenti tradizionali con il vino, Rama Redzepi, bar manager del Grand Hotel Fasano, ha creato un percorso di cocktail ad hoc. «Tramite infusioni di erbe ed estrazioni di frutta e verdura, tra cui il cavolo cappuccio, il sedano, il melone e l’anguria bianca, l’idea alla base dell’abbinamento è quella di divertirsi e divertire i nostri ospiti - ha raccontato Redzepi - La nostra proposta alcolica poco convenzionale è infatti come un gioco che, pur essendo fuori dagli schemi, può dimostrare quanta rilevanza possano avere gli ingredienti vegetali in un’esperienza del tutto gourmet».

Il Pescatore, nuovo menu degustazione

Cambia Bufi, come dicevamo, ma cambia anche Tozzi, che a Il Pescatore ha disegnato un nuovo menu degustazione estivo. Si chiama Sta senza pensier' ed è composto da sei portate. Un saggio della cucina diretta e creativa di Tozzi, che traspare dal signature Cavolfiore, uovo e tartufo e dalle novità Risotto, ragù d’anatra e cavolo viola e Rombo, verde di vegetale, carota e curry. Nel primo, il ragù è preparato con le sole cosce e il cavolo viola è presente sia in succo che in polvere, mentre nel secondo sono protagonisti tutti gli ingredienti verdi tipici della stagione estiva: piselli, fave e nasturzio crudi, i fagiolini leggermente sbianchiti e le zucchine cotte. Il dessert, Variegato al burro nocciola, rape rosse marinate e mandorle, bilanciato, cremoso e confortante, combina la corposità del burro nocciola con l’acidità delle rape rosse marinate e la croccantezza delle mandorle.

Nella carta, che conta cinque piatti per portata, sono da menzionare l’antipasto Tonno & anguria, realizzato con il pesce fresco e il frutto croccante, prima marinato in sciroppo d’acero, aceto balsamico e salsa di soia e poi leggermente affumicato, il primo Gnocco di rape rosse, borragine e olio semi di zucca, una preparazione a metà tra la pasta fresca e gli gnocchi, ripiena di borraggine e condita con olio di semi di zucca, e il secondo Corba Rossa del Gargano e zucchine trombetta, realizzato scottando il pesce solo dalla parte delle pelle e servendolo con una salsa di olive verdi di Cerignola, con le verdure crude tagliate sottili e condite con erba cipollina e aceto di senape, e con un cremoso realizzato con gli scarti delle zucchine e infine i loro fiori. Per chi preferisse la carne, nel secondo Manzo, crema di patate bruciate, finferli e ristretto all’Aglianico la carne succosa e tenera si sposa benissimo in abbinamento al sapore dolce-amaro della crema, a quello dei funghi, da giugno a ottobre, e a quello del vino, dalla forte presenza di tannino. Infine, il dessert Cioccolato bianco, cocco e ananas, costituito da un sottile guscio di meringa ripieno di una composta all’ananas, ganache al cocco e cioccolato bianco, gelato al cocco, ananas marinato e cocco fresco.

Tonno e Anguria
Cioccolato bianco, cocco e ananas
Risotto, ragù d'anatra e cavolo viola
Rombo, verde di vegetale, carota e curry

Tradizione e stagionalità al Magnolia

A chiudere la carrellata di novità estive ci pensa il Magnolia, il bistrot contemporaneo italiano dell’hotel. Anche qui chef Tozzi ha ridisegnato la proposta puntando sulla stagionalità e su preparazioni adatte al caldo. Tra i nuovi piatti, menzioniamo Fave e pecorino a modo nostro, una spuma di pecorino servita a temperatura ambiente, con fave fresche appena sbucciate e olio al porro, il Gazpacho di pomodoro, grano saraceno e calamaretti, una zuppa fredda di pomodori e peperoni arrostiti, marinati per 24 ore e frullati, e la Cotoletta di vitello “Orecchia d’elefante”, patate e scalogno, servita con un battuto di limone, cipolla marinata, prezzemolo eacciughe, che la rende saporita e agrumata. Tra i dessert, per rimanere in sintonia con la leggerezza di tutto il menu, a essere protagonista sarà la frutta di stagione: come nella Crostata ai lamponi e gelato alla vaniglia o in Frutta & frutta, un trionfo di frutta fresca in varie consistenze. Confermata, ancora una volta, è la collaudata formula Crea il tuo piatto equilibrato, che permette di scegliere una base di riso, quinoa o insalata a cui vanno aggiunti una parte proteica, degli ingredienti sfiziosi, altri croccanti e una salsa. Un’idea invitante per i clienti che desiderano provare la Spa nelle ore pomeridiane.

Gazpacho di pomodoro, grano saraceno e calamaretti
Cotoletta di vitello "Orecchia d'elefante", patate e scalogno
Fave e pecorino a modo nostro
Frutta e frutta

Grand Hotel Fasano

Corso Giuseppe Zanardelli 190 - 25083 Gardone Riviera (Bs)

Tel 0365290220