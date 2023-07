Hotel Adria: a Merano un connubio di storia, lusso discreto e design

Piscine, spa, centri termali e decine di edifici in stile Art Nouveau rendono Merano, località termale dell'Alto Adige, un vero e proprio gioiello dell'accoglienza dal fascino senza tempo. Fra le dimore iconiche, che sebbene recentemente ristrutturate conservano ancora lo charme di un tempo si trova l'Hotel Adria, struttura alberghiera a 4 stelle in voga a Merano dai tempi della Belle Époque.

Hotel Adria, gioiello liberty a Merano

Hotel Adria, gioiello Liberty a Merano

«L'originale rimane originale», questo il claim dell' Hotel Adria, perla architettonica in perfetto stile Liberty incastonata nel verde di un parco secolare, nell'elegante quartiere di Maia Alta a Merano. Un esclusivo 4 stelle il cui fascino di altri tempi – quello soprattutto dei favolosi anni della Belle Époque - è rimasto intatto anche dopo il restyling della struttura avvenuto prima del periodo della pandemia.

«Abbiamo solo dato qualche tocco di freschezza - spiega Florian Ellmenreich, proprietario insieme alla moglie Sissi - Abbiamo rivalutato ciò che c'era, senza snaturare nulla. E lo abbiamo reso ancora più splendente».

Hotel Aria, salotto

Il restyling dell'Hotel Adria

Preservati e in alcuni casi risistemati, il bellissimo parquet di rovere, i pavimenti terrazzo (come quello alla veneziana nei corridoi), le appliques originali, gli eleganti lampadari, il candelabro nel secondo salone appartenuto all'ultimo doge di Venezia, gli arredi, il bellissimo ascensore del 1914 (una vera rarità all'epoca), la sala ristorante, l'angolo lettura, la terrazza esterna. Ogni dettaglio è rimasto fedele all'originale. Gli stucchi dei soffitti sono stati ridipinti in oro così come gli stipiti delle porte, ei colori rinnovati secondo una palette cromatica più moderna e attuale: niente più giallino imperiale, ma grigio e bianco come tonalità di base (suggestivi i corridoi grigio scuro che creano una prospettiva decisamente nuova) e lilla, viola e verde per le camere, double rooms e suite fino alla Suite Sissi intitolata in memoria alla Principessa Sissi che soggiornava spesso a Merano. Nuovi e di altissima qualità anche i tessuti, dalle eleganti tovaglie alle tende ai velluti , lisci, damascati, capitonné.

Un “abito nuovo”, più fresco e orientato a un interior design contemporaneo che conserva tutta la magia e il fascino del passato senza per questo rinunciare ai più moderni comfort e ai servizi all'avanguardia. Uno stile e una personalità uniche e ricercate per un edificio storico - inserito nel circuito delle Dimore d'Epoca - che quest'anno compie ben 138 anni (fu progettato nel 1885 come Hotel Austria, rinnovato nel 1914 secondo i canoni estetici dello Jugendstil, trasformato in ospedale da campo durante la Prima Guerra Mondiale e riportato alla sua funzione originaria al termine del conflitto, e dal 1983 di proprietà della famiglia Amort-Ellmenreich).

Hotel Adria, stanza (foto sito) 1/4 Hotel Adria, particolare di una camera 2/4 Hotel Adria, particolare di una stanza (foto sito) 3/4 Hotel Adria, particolare di un bagno (foto sito) 4/4 Previous Next

Hotel Adria, la Spa

Il vero highlight dell'Hotel Adria è la sua beauty farm: una zona umida con 4 saune diverse, piscina interna riscaldata con vasca di marmo originale degli anni '60, hot-whirpool all'aperto, aree relax, vasche Kneipp, doccia a chiocciola e due bagni turchi, salino e aromatico. Un vero paradiso interamente votato al benessere, alla bellezza e alla remise en forme dove concedersi trattamenti personalizzati che aiutano a rigenerare il corpo e lo spirito offrendo risultati visibili anche in tempi brevi grazie alla consulenza di personale altamente qualificato. Infinita la gamma di proposte bien-être che spaziano dai massaggi della scuola occidentale a quelli della tradizione orientale: linfodrenaggio, hot stone, riflessologia plantare, shiatsu, ayurvedica, bagni di fieno tirolese, impacchi bioenergetici, soins visage, e molti altri ancora.

Hotel Adria, la Spa

Hotel Adria, tutti i servizi di Wellness

Non finisce qui. L'hotel Adria offre un approccio alla salute completo e scientifico attraverso i suoi programmi Medical&Health, che si avvalgono di una metodologia terapeutica incentrata su fisioterapia, alimentazione, terapie motorie e psicologia. Un team di esperti, composto da medici, terapeuti e dietologi, è a disposizione per studiare pacchetti su misura volti a contrastare disturbi provocati da uno stile di vita errato, come cefalee, gastriti croniche, problemi alla schiena, sovrappeso, etc.

Hotel Adria, campo base per gli amanti dello sport

Per la stagione estiva, l'hotel risulta essere un ottimo punto di partenza per tutti gli amanti delle attività all'aria aperta. Si comincia con le passeggiate: hiking, walking e trekking. Non importa quale delle tante varianti scegliate: fare escursionismo nella natura attorno a Merano è senza dubbio tra le attività vacanziere più emozionanti. A pochi passi dall'Hotel Adria di Merano si può godere di panorami splendidi e itinerari sempre diversi. Gli ospiti, inoltre, beneficiano anche di ulteriori servizi speciali come cartine escursionistiche, zaino e bastoncini da nordic walking a uso gratuito e 1 transfer alla settimana per un itinerario lungo le rogge della città.

Merano, veduta aerea

In collaborazione con guide bike professioniste l'hotel offre anche itinerari guidati di cicloturismo, mountain bike e bici da corsa per tutti i livelli a tutti i livelli di difficoltà, allenamenti tecnici, caricamenti GPS dei sentieri, noleggio GPS e appassionanti pacchetti bike settimanali. Infine per gli amanti del golf, Il Golfclub Passiria Merano è tra i campi più grandi di tutto l'Alto Adige mentre Il Golfclub Lana (a pochi km dalla città) è un emozionante campo a 9 buche (Par 36) immerso tra i vigneti ei meli dello storico podere Gutshof Brandis. Gli ospiti dell'Hotel Adria godono di una riduzione sul green fee nel Golfclub Passiria Merano e di orari di tiro garantiti.

Hotel Adria, le proposte di soggiorno

Proposte su misura per godere al meglio delle attività estive sono ad esempio i pacchetti Settimane d'estate, pensato per gli amanti della natura e delle montagne. Per ogni soggiorno di 7 notti, una sarà omaggio! A partire da 738 euro a persona. Short stay (3 o 4 giorni): pensato per amiche/io coppie. Comprende 3 o 4 pernottamenti inclusa prima colazione con un 10% di sconto sui trattamenti beauty farm prenotati prima dell'arrivo in albergo e 1 biglietto d'ingresso per i Giardini di Castel Trauttmansdorff. Da 347 euro a persona.

Hotel Adria

Via Hermann Gilm 2 39012 Merano (Bz)

Tel. +39 0473 236610