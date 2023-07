Hotel da sogno al mare? Eccone 8 tra Sardegna, Sicilia, Puglia e Campania

Da quelli pied dans l’eau a quelli, che si ergono più in alto, immersi nella natura, con vista wow su orizzonti lontani infiniti: ecco alcuni degli alberghi più belli sul mare. Sparsi tra le località di mare più iconiche della penisola, da Taormina a Cefalù, dall’isola di Salina a Porto Rotondo. Ne abbiamo selezionati otto, con panorami incredibili, ristoranti gourmet e centri benessere dove farsi coccolare.

Sicilia - Le Calette

Le Calette

Le Calette, cinque stelle, immerso in un grande parco, si trova all’interno di una piccola baia. In uno degli angoli più scenografici ed esclusivi della costa nord della Sicilia, alle porte di Cefalù (Pa), gioiello del patrimonio Unesco. L'hotel dispone, in due complessi cinque e quattro stelle, Le Calette N°5 e Le Calette Bay, di sette tipologie di camere, tra cui le Garden Cabana Suite, fronte mare, con giardino privato e jacuzzi. Ci sono, inoltre, una villa al mare, nel punto più suggestivo della baia, con terrazza a strapiombo sul mare, da cui si gode la vista del porticciolo turistico Presidiana; e, Villa Cala Pietra, fra i pini, su due piani, con giardino privato e vista sulla baia. Cinque le spiagge dell’hotel: Calette Reef, Caletta Presidiana, Caletta Selvaggia, Calette Wedding (specifica per i matrimoni) e Calette Beach, al centro del golfo di Cefalù. Due i ristoranti: Cala Luna, fine dining, su un grande prato, durante la bella stagione e, all’interno, al Rizz’i Mari, nelle giornate più fresche. C’è poi il Calette Reef, ristorante a mare, con terrazza che si affaccia sulla baia della Caldura. A disposizione degli ospiti c’è anche una Spa, con sauna finlandese, bagno turco, idromassaggi, Thalaxoterm, aree relax e per trattamenti e massaggi.

Hotel Le Calette | Via Cavallaro, 12 – 90015 Cefalù (Pa) | Tel 0921 424144

Sardegna - Chia Laguna Resort

Chia Laguna Resort

È stata sottoposta ad un’importante opera di riqualificazione, a cura dello Studio Marco Piva, il Chia Laguna Resort a Chia (Su). Il restyling ha riguardato tre dei suoi hotels: il 4 stelle Hotel Village, il 5 stelle Baia di Chia Resort e il 5 stelle lusso Hotel Laguna. L’intervento ha coinvolto sia gli spazi in outdoor che gli interni delle camere e gli spazi comuni. Il cinque stelle lusso, il Conrad Chia Laguna Sardinia, marchio della catena Conrad Hotels & Resorts by Hilton, è situato nel promontorio di Chia, una delle più suggestive località balneari della Sardegna meridionale. Inserito nella macchia mediterranea, tra candide spiagge, dune di rocce e sabbia, ricoperte di vegetazione e lagune popolate dai fenicotteri rosa. Il Lounge bar Bollicine è ideale per bere e mangiare stuzzichini e piatti leggeri. Il Bar & ristorante a bordo piscina Bioaquam, ha una zona lounge e un solarium. Per cena si va al Ristorante La Terrazza, all’aperto, con vista panoramica sulla laguna e sulla baia. Per quanto riguarda, infine, il relax e il benessere, oltre alla zona di trattamenti e massaggi, c’è un percorso Bioaquam, con tre piscine a idromassaggio all’esterno, sauna, bagno turco, docce emozionali e rasul, all’interno. C’è, inoltre, una vasca idromassaggio panoramica da cui godere di un panorama unico.

Chia Laguna - Hotel Village | Viale Belvedere 09010 - Chia (Su) | Tel 070 92391

Sicilia - Atlantis Bay Taormina

Atlantis Bay Taormina

Abbarbicato e scavato in una mezzaluna di roccia, che digrada, a terrazze, fino al mare, questo hotel si trova in uno dei tratti più suggestivi della costa siciliana, lusso tra la Baia delle Sirene e Taormina (Me), con accesso privato diretto sul mare. La piscina, con vista sulla Baia delle Sirene, è stata ricavata su una terrazza naturale in roccia, alla quale si affiancano il solarium attrezzato e il Beach Bar. Settantasei camere, tra suite, junior suite e camere superior e deluxe. C’è anche la mega-suite Atlantide, con piscina, Jacuzzi, Hammam. Per l’aperitivo, all’ora del tramonto, con affaccio sulla baia delle Sirene, c’è il Kori Bar, a bordo piscina. Invece, ideale per chi vuole mangiare in spiaggia, c’è il Beach Bar, che propone, sfiziosi piatti di pesce e verdure. Direttamente sulla Baia delle Sirene, il Ristorante Nui, condotto dallo chef siciliano Tino Privitera, che propone una visione contemporanea una cucina della tradizione, realizzata con materie prime locali di qualità. All’Hyd’Or Spa si va per rilassarsi e provare meravigliosi trattamenti viso e corpo, realizzati con materie prime dell’isola. L’Atlantis Bay fa parte di VRetreats, una collezione di dimore esclusive, in diverse parti d’Italia.

Atlantis Bay | Via Nazionale 161 - 98030 Taormina (Me) | Tel 0942 618011

Sicilia - Mazzarò Sea Palace

Mazzarò Sea Palace

È l'hotel gemello, dell’Atlantis Bay, che fa parte, come il precedente, della famiglia di VRetreats, il nuovo brand di hôtellerie di VOIhotels e simbolo della grande hotellerie di Taormina. È un hotel cinque stelle lusso, affiliato a Leading Hotels of the World. Si trova direttamente sul mare, con settanta tra camere e suite. Due i ristoranti: il gourmet Armonia, con meravigliosa terrazza che domina la baia, propone una cucina locale, dove le materie prime siciliane sono protagoniste nei piatti. Inoltre, inaugurato da poco, c’è il ristorante Blum, una location esclusiva, con solo 12 posti, su una terrazza “appoggiata” tra le onde della baia di Taormina. C’èunl centro benessere che si chiama come quello del suo gemello, Hyd’Or Spa. Infine per una nuotata rigenerante c’è una bella piscina con vista sulla Baia di Mazzarò.

Mazzarò Sea Palace | Via Nazionale 147 - 98030 Taormina (Me) | Tel 0942 612111

Sardegna - Abi d’Oru

Abi D'Oru

Ha riaperto quest’anno svelando 50 camere rinnovate, così come la piscina, questo cinque stelle situato sulla spiaggia di Marinella. Le camere, dalla caratteristica pianta esagonale, si dividono in 24 Deluxe, 15 Junior Suite, 10 Family Deluxe, 4 deluxe Suite, 4 Premium Suite e 2 Signature Suite. Tre i ristoranti: Marinella, sulla spiaggia, Mediterraneo e Tzia Maria, che serve anche pizze. Quest’anno c’è anche il ristorante pop-up Braci by Barù Bar Beach Edition per un pranzo o una cena a base di grigliate, al Pool Bar, a bordo piscina. Tre anche i bar: quello nella hall, ideale per un aperitivo al tramonto e per il dopocena accompagnato dalla musica del piano bar; il pool bar e il lounge bar del Marinella, con servizio all'ombrellone di giorno e aperitivo elegante alla sera.

Hotel Abi d’Oru | Sardinian Beach Hotel & Spa Località Golfo di Marinella-Porto Rotondo | Tel 0789 309019

Puglia - La Peschiera

La Peschiera

Questo cinque stelle lusso, del gruppo Talea, a Monopoli, è stato ricavato in un’antica riserva di pesca, risalente al periodo borbonico. Solo 13 le camere, tra il mare e le sette piscine a diverse temperature. Si organizzano escursioni in barca a vela o con un gozzo, partendo direttamente dalla propria suite. C’è una spiaggia privata di sabbia, attrezzata con ombrelloni e lettini, con servizio bar sotto l’ombrellone durante tutto il giorno. Di grande fascino il ristorante Saleblu, sotto la guida del Resident Chef Vincenzo Montanaro, direttamente sul mare. Per l’aperitivo c’è Il Lounge bar con affaccio sulla spiaggia privata de La Peschiera.

La Peschiera Hotel | Contrada Losciale 63 Frazione - 70043 Capitolo (Ba) | Tel 080 801066

Campania - Hotel Raito - Ragosta Hotel Collection

Hotel Raito - Ragosta Hotel Collection

Un hotel storico a Vietri, sospeso tra cielo e mare. Indirizzo unico in Costiera per la sua posizione, tra i suoi giardini e agrumeti. 76 ltra camere e suite, con vista spettacolare sul Golfo di Salerno e sul panorama di Vietri sul Mare. Ha riaperto l’anno scorso con diverse novità: dalle terrazze rinnovate e ampliate, a bordo piscina, perfette per un aperitivo al tramonto, agli spazi del ristorante Il Golfo con vista, regno dello chef Francesco Russo, fino alla pizzeria Grill, con forno a legna, aperta a pranzo e cena.

Hotel Raito Amalfi Coast | Via Nuova Raito 9 - 84019 Vietri sul Mare (Sa) | Tel 089 763 4111

Sicilia - RG Naxos Hotel

RG Naxos Hotel

Questo hotel a quattro stelle sulla spiaggia, che fa parte del gruppo Marriott Bonvoy, situato a Giardini Naxos, a poca distanza da Taormina, è stato recentemente rinnovato. 296 camere, tutte con balcone e viste sul mare. Per prendere il sole, oltre alla piscina a sfioro, c’è una spiaggia privata e un bel giardino, dove stare al fresco. Due i ristoranti con vista sul mare, Panarea e Sciara. Al bar sulla spiaggia Brezza, in riva al mare, si può pranzare e bere un drink. Ci sono anche una palestra e una spa.

Delta Hotels by Marriott Giardini Naxos | Viale Jannuzzo, 47, 98035 Giardini-Naxos (Me) | Tel 0942 51931