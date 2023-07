Picnic e barbecue: in montagna l'estate è gourmet

Preparare gustosi panini, tramezzini e altre saporite pietanze, scegliere con cura le bevande da accompagnare a un pasto, fuori dal comune, da consumarsi in un contesto naturalistico meraviglioso e possibilmente in compagnia. Il picnic può essere questo e altro, vista la sua riconosciuta funzione sociale e ludica. Abbiamo quindi scelto otto destinazioni, sparse in lungo e in largo fra i monti dell'Alto Adige e del Tirolo austriaco per vivere e condividere esperienze uniche a contatto con la natura, accontentando gli amanti dello sport e del vivere all'aria aperta con gli amanti della buona cucina e, perché no, anche del barbecue.

Picnic sui monti. In Alto Adige e nel Tirolo austriaco è un must

Silena Hotel: picnic sui monti - Alto Adige

Stendere il tradizionale telo, appoggiarci il cestistino delle vivande e sedersi all’ombra di un albero ai margini del bosco, nel silenzio della natura, con il solo canto degli uccelli e il mormorìo del torrente: quale miglior setting per un picnic decisamente chic ed esclusivo?

La proposta gourmet dell'Hotel Silena è senza dubbio in linea con la filosofia dell’hotel: un momento di relax, in cui yin e yang si fondono armoniosamente, la mente si rilassa, il corpo anche, e il palato gode di prelibatezze sane e gustose preparate appositamente in cucina da Florian Schroll in una sinfonia di sapori che dall’Alto Adige spaziano a tutto il Sud-Est Asiatico. Sul basso tavolo di legno adagiato su un tappeto-tatami le antiche ricette locali di mezzelune, canederli e Kaiserschmarrn incontrano così piatti dai sapori e ingredienti esotici, sempre con un’attenzione particolare alla qualità degli ingredienti, buoni, freschi e sostenibili. Dopo il lunch, i maxi cuscini invitano a un meritato riposo. Il costo del servizio è di 190 euro per 2 persone. Nota bene, il servizio picnic è su richiesta.

Il picnic di Silena in Alto Adige

SILENA, your soulful hotel | Via Birchwald, 10, 39037 Valles BZ | Tel. 0472547194

Picnic in vigna al Manna Resort - Alto Adige

Lunch for two: al Manna Resort il picnic si fa in vigna.

Metti una tovaglia a quadri e un cestino di vimini con uno special lunch per due, tra i filari di un vigneto (non uno qualunque, ma il vigneto di Pinot nero più alto dell’Alto Adige), metti il sole tiepido di una giornata d’estate, il panorama da cartolina e il silenzio di un piccolo angolo di paradiso tra le montagne più belle: al Manna Resort il picnic in vigna è la coccola estiva che non ti aspetti, un’experience creata su misura da Maria Luisa Manna, proprietaria del resort, per i suoi eccellenti ospiti. La padrona di casa organizza il setting con attenzione e amore, mentre in cucina Michele Iaconeta pensa alle gioie del palato. Con ben 3 diverse proposte di menu: baguette, speck, patate e cren, pomodoro e mozzarella caprese, frutta fresca, acqua e succo di frutta a 45 euro a persona; club sandwich, insalata pochè, bruschetta con pomodoro, rucola e olive, patate chips, frutta fresca, acqua e succo di frutta a 65 euro a persona; roast beef di manzo, rucola, parmigiano e pomodorini, melanzane alla parmigiana, insalatina di campo, strudel di mele, macedonia di frutta, acqua e succo di frutta a 80 euro a persona. Il vino è sempre escluso dal prezzo. Anche in questo caso il servizio è solo su prenotazione.

Picnic in vigna al Manna Resort

Manna Resort | Vicolo Klamm, 3 Doladizza, 39040 Montagna BZ | Tel. 04711430095

Picnic con vista sulla Val Chedul - Alto Adige

Al Tyrol, il pranzo al sacco è stellato.

Capita poche volte di poter godere della creatività di uno chef stellato per riempire il cestino del picnic! Ma al Tyrol si gioca in casa e la “lista della spesa” la fa nientemeno che Alessandro Martellini, Executive Chef dello stellato Suinsom, il ristorante gourmet dell’elegante hotel di Selva in Val Gardena.

Per un picnic molto chic in cui si propone un pranzo gourmet davvero esclusivo: crocchetta di crauti, speck, formaggio di malga e patate di montagna accompagnata da una salsa al rafano fatta in casa; pennette fredde con pesto di basilico, pomodoro semidry, lamponi e aceto di lamponi, formaggio caprino Candidum; animelle accompagnate da un’insalata di cavolo cappuccio, erbe spontanee e mele alla senape. (Prezzo a persona 45 euro, bevande escluse).

Cestino pronto, si parte: direzione Val de Chedul, all’interno del Parco Naturale Puez-Odle. Dall’hotel si attraversa il paese fino al parcheggio Vallunga; da qui si imbocca il sentiero principale e passando dall’incantevole Cappella di S. Silvestro si arriva ad un bivio, dal quale, salendo a destra, si raggiunge la Val de Chedul. Qui, la natura incontaminata e la bellezza del paesaggio invitano a una sosta gourmet, prima di riscendere a Selva di Val Gardena attraverso il Passo Cir, il Passo Gardena e i Plans de Frea. Per chi lo desidera, c’è la possibilità di ritornare in paese con l’autobus o in cabinovia. Un “déjeuner sur l’herbe” con escursione davvero unico, proprio da stella Michelin!

Oltre al picnic si può fare anche yoga all'Hotel Tyrol

Hotel Tyrol | Str. Puez, 12, 39048 Selva di Val Gardena BZ | Tel. 0471774100

Picnic altoaetisono al Sonnwies - Alto Adige

Picnic della tradizione all’hotel Sonnwies.

L’hotel Sonnwies di Luson, a due passi da Bressanone, specializzato nelle vacanze per famiglie, pensa davvero a tutto: per il picnic fornisce anche la coperta da stendere sul prato, comodi cuscini per sedersi, piatti, bicchieri, posate e indica i migliori posti per godere di una vista panoramica incredibile. All'aria aperta e in totale privacy, le famiglie ospiti del Sonnwies possono gustare prodotti regionali di qualità, tra i quali il tradizionale pane Schüttelbrot di Lüsen, formaggio di malga, pancetta, prosciutto biologico e salsiccia di camino, marmellata di lamponi fatta in casa, succhi di mela di montagna e acqua di sorgente, verdure e frutta della regione (bottiglia di vino su richiesta).

Prezzo: 130 euro per famiglia (2 adulti e 2 bambini; + 10 euro per ogni bambino in più).

Il picnic del Sonnwies

Familyhotel Sonnwies Dolomites | Via Alter Rungger, 20, 39040 Luson BZ | Tel. 0472413533

Barbecue in Malga all'Hotel Chalet Mirabell - Alto Adige

BBQ in malga: ad Avelengo privacy e natura a un passo dal cielo.

A 1.700 metri, tra le cime appuntite degli alberi e le spettacolari vette alpine, la Malga Chalet “M” è un angolo di paradiso immerso nel silenzio. Un tempo casina di caccia privata, oggi è una location esclusiva (raggiungibile solo con navetta privata) riservata agli ospiti dell’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo, sopra Merano, che possono affittarla per 3 o più giorni (da aprile ad ottobre) e vivere qui un’experience unica, tra sogno e tradizione: all’interno un’accogliente “stube” rivestita in legno di cembro con tanto di tipica stufa a legna, camere da letto intime e arredate con gusto, dettagli dallo charme alpino e sauna con vista panoramica; fuori una veranda affacciata sulla natura da cui poter osservare incantati gli animali selvatici, una vasca di larice lunga 5 metri per un rigenerante bagno Kneipp e un barbecue in muratura per divertenti bbq parties (anche con cuoco privato) a base di grigliate miste, salsicce, insalate di patate, verdure grigliate e ottimo pane fatto in casa (prezzi a partire da 84 euro per 2 persone).

I prezzi del soggiorno in malga (da 2 a 6 posti letto) partono da 675 euro per 3 notti (per l’intera malga) con solo pernottamento e una serata bbq. Su richiesta (e a pagamento) è possibile scendere in hotel con la navetta privata per cenare al ristorante o godersi un day spa in tutto relax.

La malga dell'Hotel Chalet Mirabell

Residence Mirabell | Str. Sotdlijia, 12, 39033 Colfosco BZ | Tel. 0471836341

Il grill della Ütia La Tambra - Veneto

Ad Arabba, salsicce, würstel e costine ai piedi del Massiccio del Sella.

E se dopo la fatica (ma ricompensata dall’incredibile panorama a 360° sulle Dolomiti che si gode da queste parti!) di un bellissimo trekking ai Bec de Roces, tra torrette e pinnacoli di rocce corallifere a 2.160 metri, o di una pedalata lungo il Sellaronda, uno tra i più importanti circuiti ciclistici d’Europa, venisse voglia di un (meritato) pit-stop in baita per rifocillarsi e ripartire con ritrovata energia?

Sul Passo Campolongo, a 1.875 metri di altezza, circondato dalle maestose cime dolomitiche e dal Massiccio del Sella, il Rifugio Ütia La Tambra è l’hot spot giusto: è qui che si ritrovano ciclisti e scalatori, ma anche chi ha semplicemente voglia di fare quattro passi nei verdi prati di montagna, per gustare i piatti della tradizione locale, semplici e genuini, ma soprattutto le prelibatezze che arrivano direttamente dal barbecue in giardino! Salsicce, pastìn, würstel, costine di maiale con polenta grigliata e crauti, entrecôte di manzo alpino con spinaci e patate “Rösti” al rosmarino, galletto alla diavola con salsa alabama e patate grigliate… un bbq esclusivo, da consumare sui tavoli in legno in terrazza o su un comodo plaid nei pratoni davanti al rifugio.

Una sosta del gusto davvero impagabile, prima di rimettersi in marcia e rientrare in hotel nella vicina Arabba, tra i paesi più caratteristici dell’arco alpino, nella valle di Fodom. The place to be nelle Dolomiti.

Il grill di Utia La Tambra

Utia La Tambra Campolongo | via Passo Campolongo, 30 Arabba - Belluno | Tel. +3904711889650

Trekking e picnic gourmet a Livigno - Lombardia

Trekking gourmet in stile valtellinese in Lombardia.

A Livigno, la cittadina più alta d'Europa, il picnic è davvero ad alta quota. Questa splendida località alpina ribattezzata come "il piccolo Tibet" è situata in una posizione "isolata", da sempre "duty free". Questo isolamento ha preservato la natura e la valle, regalando fino ad oggi paesaggi incontaminati, dove trovare angoli spettacolari in cui fermarsi per godere un ricco picnic, con tanto di vini valtellinesi consigliati dai sommelier degli hotel del gruppo Lungolivigno.

Si può decidere di camminare (o andare anche in bicicletta) in piano e fare una sosta gourmet davanti al lago di Livigno dalle sfumature turchesi, oppure salire verso le tante cime che circondano Livigno. La Val Salient o la Val Federia, il Lago nero o la Val Trela, il Paradisin o il Piz di Rin: queste sono soltanto alcune delle mete che Livigno propone agli appassionati di trekking.

Picnic con brindisi sui monti di Livigno (foto Brandnamic)

Picnic sul lago in bici nel Kufstenerland - Austria

In Kufsteinerland, il picnic su due ruote è itinerante.

In Tirolo, nella splendida regione del Kufsteinerland, il picnic segue un itinerario goloso, da fare tutto in bicicletta. Si chiama “Kaiserweis” e lungo il percorso si passa per aziende agricole, panettieri, apicoltori, distillatori di grappa, produttori di pancetta, formaggi e salsicce e tante altre specialità.

Il cestino si riempie di delizie e alla fine basta scegliere un luogo incantevole per assaggiare tutte le prelibatezze. Le tappe sono segnate sulla cartina che viene consegnata gratuitamente dall’ufficio del turismo (ma si trova anche nella maggior parte degli hotel) e si parte sulle due ruote lasciandosi tentare dai profumi e dai sapori. In estate, il picnic più rinfrescante è sulla riva dei tanti laghi balneabili che punteggiano Kufstein: per rinfrescarsi un tuffo nell’acqua limpida diventa il preludio al goloso pranzo al sacco.

Picnic sul lago nel Kufstenerland (foto Lowen Zahm)