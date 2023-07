Vacanze sull'acqua tra velieri, motoscafi, gondole e sport estremi

Un'estate a pelo d'acqua, da vivere intensamente, navigando in lungo e in largo per il Bel Paese. Mari, fiumi, laghi e persino i canali di Venezia si prestano per un vacanza insolita. A bordo di un motoscafo, di un antico veliero e, perché no, anche di una gondola, oppure praticando rafting, sci nautico, wakeboard e... snowboard; quest'anno l'estate sarà più fresca del solito. Ecco una selezione divsei proposte da vivere intensamente in tutta Italia in suggestivi resort.

In barca sulla Laguna di Venezia (foto Luxury Bespoke)

In barca sul mare della Sardegna

Nella punta più a sud della Sardegna, fra le dune di sabbia ricoperte da ginepri secolari e un mare cristallino, Aquadulci è immerso nel verde della vegetazione mediterranea. Con i suoi colori solari e il grande e rigoglioso giardino, l’hotel a Chia (CA) sorprende ed affascina chi arriva.

E a pochi passi si trova una delle più belle spiagge della Sardegna, Su Giudeu, sabbia finissima dalla tonalità ambrata, per un’atmosfera unica, e che si raggiunge a piedi costeggiando uno stagno abitato da centinaia di fenicotteri rosa. Ma è il mare la “star”, un braccio di Mediterraneo tutto da scoprire, da solcare su kite, tavole da windsurf e a bordo del veliero Milmar. Il suono delle cime che stringono il legno, gli alberi e le vele che si stagliano nel cielo, la goletta propone itinerari alla scoperta delle cale più belle e nascoste, come Cala Zafferano (raggiungibile solo via mare), Cala Galera e Capo Malfatano, con la possibilità anche di pranzare a bordo.

Aquadulci, foto aerea

Hotel Aquadulci | Loc. Spartivento, 09010 Chia, Domus De Maria SU | Tel. 0709230555

Wakeboard, vela e yoga galleggiante - Laghi Nabi, Campania

Isolati dal mondo e immersi nella natura fra atmosfere lagunari e spazi da navigare. Dall’opera di bonifica di una cava di sabbia abbandonata, è nata la prima Oasi Naturale della Campania: i Laghi Nabi rappresentano la costruzione di un sogno fatto realtà.

Sul Litorale Domizio (CE) si può dormire in eleganti tende over water oppure in lodge attrezzati sospesi sull’acqua. Ai Laghi Nabi si vive una vacanza a 360° fra terra e acqua. Per chi sceglie l’acqua, nuotare nella grande piscina all’ aperto, nel mare non lontano o nel lago multicolore, oppure andare in barca e vela, a bordo di un kayak o di una canoa, praticare yoga sulla tavola da Sup, provare l’emozione, divertendosi, del wakeboard (mix tra snowboard e sci d’acqua). E poi totale relax nella Nabi Water Spa, con la piscina a sfioro sul lago riscaldata, lame, getti d'acqua cervicali e soft walk.

In kayak navigando sui Laghi Nabi

Laghi Nabi | Via Occidentale, 81030 Castel Volturno CE | Tel. 08118658108

Vacanze sul fiume per un Umbria da brivido

Nel cuore di un’Umbria poco conosciuta, ma non distante da Spoleto e dai principali luoghi d’arte, si affaccia il Relais Borgo Campello, a Campello sul Clitunno (PG).

Una struttura diffusa, racchiusa all’interno di un borgo medioevale e cinta da mura trecentesche a cui Vincenzo e Daniela Naschi hanno dato nuova vita coniugando relax, comfort ed il fascino dell’antico in un luogo senza tempo. Ad appena 20 chilometri, scorre impetuoso il fiume Nera fra paesaggi mozzafiato e tanta adrenalina: scoprendo l’avventura del rafting si vivono emozioni fra ripide, suggestive gole, boschi e immense piane dai mille colori, esplorando un istante dopo l’altro angoli di natura altrimenti inaccessibili.

Foto aerea del panorama attorno al Relais Borgo Campello in Umbria

Relais Borgo Campello | Via del, Via Palazzetto, 1, 06042 Campello Alto PG | Tel. 3285986170

Venezia vista dai canali - Veneto

Venezia è all’orizzonte, il fiume Brenta poco distante: circondato da un parco secolare, il Romantik Hotel Villa Margherita di Mira Porte (VE) è una delle storiche Ville Palladiane, tesori unici Patrimonio dell’Umanità UNESCO che arricchiscono questo angolo di Veneto. Atmosfera romantica, spazi arredati in stile veneziano fra stucchi, affreschi e grandi specchi: da qui, come in un viaggio nel tempo, si salpa a bordo di una storica imbarcazione per scoprire la Riviera del Brenta e le sue meraviglie, i complessi palladiani, le grandi ville disegnate dall’architetto cinquecentesco Andrea Palladio, come Villa Malcontenta, Villa Foscarini e Villa Pisani, per poi arrivare nel cuore della laguna veneziana, fra calli, campi e canali in cui si specchiano antichi palazzi, ricchi di fascino e mistero. Un viaggio, a bordo di un lussuoso motoscafo privato, ammirando il Canal Grande e i canali più piccoli che raccontano storie e leggende, e nascondono meraviglie architettoniche, visibili solo dall’acqua. Oppure solcare il mare aperto alla volta delle isole della Laguna Nord di Venezia, accompagnati da un'esperta guida turistica locale: Murano e le sue vetrerie, Burano con i suoi merletti, le case dai mille colori e il campanile storto. Infine Torcello, fa natura e storia, con la leggenda del Ponte del Diavolo e del Trono di Attila.

Romantik Hotel Villa Margherita - gita in barca in Laguna (foto Luxury Bespoke Yacht)

Romantik Hotel Villa Margherita Mira | Via Nazionale, 416/417, 30034 Mira VE | Tel. 0414265800

Sport sul Lago di Caldaro - Alto Adige

Abbracciato da un paesaggio di vigneti e frutteti e affacciato sul lago: al Romantik B&B Art Hotel Jagdhof, si incontrano tradizione e comfort, un viaggio fra sapori e cultura locale nel cuore del centro storico di Caldaro (BZ), sulla Strada del Vino. Immersa fra montagne, circondata da un giardino mediterraneo ed affacciata sul lago, è una dimora dal fascino d’altri tempi dove ogni angolo, ogni pietra, racconta una storia. Balneabile, il lago di Caldaro è il più caldo delle Alpi, ed è ideale per praticare diversi sport, nuotare, fare windsurf e stand up paddle ma anche godersi una gita in pedalò, prendere il sole e fare una passeggiata nella riserva naturale che lo circonda. L’hotel mette a disposizione mountain bike, city bike ed e-bike per raggiungere il lago, organizzando anche escursioni con l’associazione turistica di Caldaro. Altri itinerari, a piedi o in bici tra castelli e boschi, portano alla scoperta dei vicini Laghi di Monticolo, come Castel Chiaro, il simbolo di Caldaro.

Veduta aerea del Lago di Caldaro, vicino all'Art Hotel Jagdhof (foto Helmuth Rier)

Hotel Jagdhof | Piazza Maria Von Buol, 5, 39052 Caldaro sulla strada del vino BZ | Tel. 0471963421

Navigando sul Grande Fiume - Parma

Sulla riva destra del Po, nella sua golena sorge l'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR), castello trecentesco. Corte di campagna e un tempo fortezza a guardia delle rive del fiume, oggi è uno scrigno dedicato all’ospitalità, al mondo rurale, alle sue storie e ai suoi prodotti. Acquistata nel 1990, poco più che un rudere, dai fratelli Spigaroli, un certosino lavoro di restauro l’ha riportata a nuova vita. L'Antica Corte Pallavicina ospita un relais con 11 camere di charme curate in ogni dettaglio che uniscono comfort ed autenticità mentre il ristorante omonimo Antica Corte Pallavicina, regno dello chef stella Michelin Massimo Spigaroli (membro di EuroToques, l'associazione dei cuochi europei), propone una cucina dedicata ai sapori del territorio, rivisitati con raffinatezza, con materie prime che arrivano direttamente dall’azienda agricola della Corte, le stesse che arricchiscono il desco dell’Hosteria del Maiale. E poi il Museo del Culatello e del Masalèn con le cantine di stagionatura più antiche al mondo (le prime notizie risalgono al 1320), un luogo unico, in cui sono appesi i prelibati Culatelli, espressione di questa terra: “il Re dei salumi” famoso nel mondo. A pochi passi, sulle rive del Grande Fiume si può prendere una piccola imbarcazione per una escursione alla scoperta della natura del Po, delle sue lanche, dei suoi pioppeti e dei suoi boschi incantati.

Veduta erea dell'Antica Corte Pallavicina (foto Davide Bianchi)

Antica Corte Pallavicina | Strada Palazzo due Torri, 3, 43016 Polesine Parmense PR | Tel. 0524936539 |