Vacanze estate in convento: dove l'ospitalità è sacra

Ora et labora, la celebre locuzione latina, che tradotta letteralmente significa «prega e fatica», è generalmente associata alla Regola benedettina. In tutta Italia dal Medioevo in poi nel silenzio di centinaia chiostri hanno operato migliaia di operosi monaci dediti non soltanto alla preghiera e al lavoro, ma anche all'accoglienza e al servizio di pellegrini che percorrevano l'Europa in lungo e in largo per raggiungere luoghi di santità e rettitudine. Oggi, sebbene il loro numero sia calato drasticamente, molte strutture che li ospitavano hanno continuato a rimanere attive. Anzi, sono rifiorite a nuova vita per aprire le porte a un nuovo tipo di visitatori.

La porta di un antico monastero. Oggi diversi luoghi di culto sono diventati dei resort

Questi luoghi sono immersi nella tranquillità di boschi, campagne, colline, dove la pace e il contatto con la natura regnano sovrani. E regalano la meraviglia di soggiornare nella storia. Il fascino antico e spirituale di luoghi che si evolvono in una nuova concezione dell’accoglienza, con i servizi di hotel di lusso. Ne abbiamo selezionati cinque sparsi lungo tutta la Penisola; ecco dove trovarli.

Relais Borgo Campello - Umbria

Il Relais Borgo Campello (PG), nella quiete e tra i paesaggi della verde Umbria e della valle di Spoleto, custodisce in quello che in passato era il Convento dei Santi Giovanni e Pietro, la preziosa Stanza dell’Affresco, dove soggiornare nella bellezza, ammirando l’affresco datato 1342 e attribuito al Maestro di Fossa della scuola della Basilica superiore di Assisi.

Il Relais è uno splendido luogo di ospitalità diffusa e nel complesso del Convento vanta opere pittoriche importanti legate al periodo medievale e rinascimentale. Nelle celle abitate dai monaci oggi ci sono camere raffinate, altre si trovano nel Castello. Per rilassarsi c’è una Private Spa ricavata tra antiche mura, per deliziarsi il ristorante Sapori nel Borgo, e intorno distese di uliveti candidati a diventare Patrimonio UNESCO con tutta la fascia che va da Assisi a Spoleto.

Relais Borgo Campello | Via del, Via Palazzetto, 1, 06042 Campello Alto PG | Tel. 3285986170

Borgo di Luce I Monasteri - Sicilia

Un antico monastero benedettino nel cuore della campagna siracusana a pochi km dal mare è stato trasformato in una villa raffinata con tre edifici che rivelano bellissime camere e suite tra giardini e vista sul campo da golf.

La perla di Borgo di Luce I Monasteri dei Mira Hotels & Resorts è la suite ricavata da una cappella di culto, una delle sorprendenti dimore di questa domus extraurbana dalla classicità antica dove in passato i Benedettini si dedicavano all’agricoltura e alla preghiera. Sono 102 le camere e suite elegantemente arredate, circondate da 200 ettari di parco e da limoneti, carrubi, natura mediterranea a 20 km dal mare, nella terra del Barocco siciliano.

Borgo di Luce I Monasteri Golf Resort & SPA | Traversa Monasteri di sotto, 3, 96100 Siracusa (SR) | Tel. +3909311849044

Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar - Alto Adige

Cinque antiche torri costituiscono il Romantik Hotel Turm di Fiè alloa Scilir (BZ), 5 stelle incastonato nel paesaggio incantato delle Dolomiti. La torre principale, sottoposta a tutela dei beni culturali e risalente al XIII secolo, nel corso della storia è stata prima torrione, poi tribunale e prigione ed infine ristorante.

Il gioiello di questa originale struttura, in cui la storia si fonde con l’arte e con il design, è la Suite della Torre con vista a 360° sul panorama dolomitico. Un soggiorno suggestivo ed intimo è quello vissuto dagli ospiti in questa speciale camera disposta su due piani: al primo c’è il grande soggiorno con la stufa, il pavimento in legno di larice e il bagno con vasca, in alto la camera matrimoniale con il letto posizionato sul soppalco che si affaccia sul soggiorno.

Romantik Hotel Turm | Piazza della Chiesa, 9, 39050 Fié allo Sciliar BZ | Tel. 0471725014

Relais Fontevivo - Emilia Romagna

In Emilia, terra di castelli che spuntano tra i paesaggi appenninici, di città d’arte e di antichi conventi, sono diverse le strutture religiose riconvertite in particolari luoghi di ospitalità tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, da scoprire con Visit Emilia, la Terra dello Slow Mix. L’antico monastero di Fontevivo (PR) è stato trasformato nell’albergo Relais Fontevivo - Fontevivo Relais | Visit Emilia - annesso alla celebre abbazia cistercense, un magnifico monumento di arte medievale. L’impianto architettonico di base è stato conservato e le camere sono state ricavate dalle vecchie celle. Qui si possono assaporare anche i piatti emiliani del Ristorante 12 Monaci, situato nell’antica Sala del Refettorio, che può ospitare fino a 200 coperti in un contesto unico. C’è anche un bellissimo chiostro.

Albergo Relais Fontevivo | Via Roma, 1/A, 43010 Fontevivo PR | Tel. 0521610010

Seminario di Bedonia - Emilia Romagna

In Valtaro, il Seminario di Bedonia - Polo Museale Seminario Vescovile di Bedonia | Visit Emilia - inaugurato nel 1846, tutt’oggi centro di spiritualità, ma anche di cultura ed eventi, propone l’esperienza di dormire nelle stanze un tempo utilizzate dai seminaristi, un’oasi di pace immersa nella natura di un parco in cui si innalzano sequoie, cedri, pini neri e silvestri, abeti bianchi e rossi, ippocastani e tigli. Ospita al suo interno diversi musei e un planetario.

Seminario Bedonia | Via Don S. Raffi, 30 43041 Bedonia PR | Tel. +390525824420