 Un'oasi di relax e natura in Sardegna: l'Arbatax Park Resort & Spa

Esiste un luogo nella costa sudorientale della Sardegna, tra il mare cristallino e le rocce rosse dell’Ogliastra, in cui è possibile vivere un’esperienza a totale contatto con la natura incontaminata, ma non solo, dove anche il legame con la tradizione e il territorio è rimasto ugualmente intatto. Parliamo dell’Arbatax Park Resort & Spa, un eco-resort che si sviluppa su una penisola di 60 ettari e che conserva un legame indissolubile con la natura e vanta la fortuna di essere l’unico al mondo posto all’interno di una riserva naturalistica.

L‘Arbatax Park Resort & Spa immerso nella natura dell‘Ogliastra

Da diversi anni chi viaggia, soprattutto chi parte dalle città o dai centri urbani, è sempre più alla ricerca del cosiddetto “turismo esperienziale”, un tipo di turismo che valorizzi l’esperienza riscoprendo il contatto con il territorio, la natura e le tradizioni del luogo. Questo concetto si riassume perfettamente nella proposta dell'Arbatax Park Resort & Spa, infatti per la famiglia Mazzella, proprietaria del sito su cui erge il resort e che dal 2010 ha deciso di avviare il progetto di accoglienza, fare turismo dell’esperienza è quasi automatico, seppur non scontato. Qui la natura si fonde con gli spazi dell’hotel (o forse è il contrario) ed è possibile apprezzarne le meraviglie con una passeggiata attraverso il parco, dove non è difficile imbattersi negli animali che abitano la riserva naturale, oppure godersi la brezza marina e il suono delle onde con un aperitivo sul mare.

Una delle spiagge dell'Arbatax Park Resort

Il tipo di ospitalità che la famiglia Mazzella offre attraverso l’Arbatax Park Resort & Spa rispecchia il desiderio di condividere la passione per la natura, per i bambini, per le tradizioni offrendo un luogo esclusivo, nel quale ogni ospite possa apprezzare la Sardegna più autentica. Qui la natura è la fonte di ispirazione in ogni gesto e lo si può osservare quotidianamente in tutte le pratiche e iniziative volte alla valorizzazione del territorio in un’ottica di sostenibilità per preservare il futuro della terra: conservare le tradizioni del passato per migliorare la terra del futuro. Questo impegno volto alla valorizzazione e tutela del territorio in chiave sostenibile trova riscontro nel titolo (ottenuto quattro anni di seguito incluso il 2022) di “Miglior Eco Resort del Mondo, Europa e Italia” assegnato dai World Travel Awards, gli Oscar del Turismo.

Attenzione all'ambiente per la tutela del pianeta



All’Arbatax Park Resort & Spa ogni dettaglio è pensato per la salvaguardia e tutela dell’ambiente e sono diverse le attività eco-sostenibili messe in atto ogni giorno dagli operatori che ci lavorano, prestando particolare attenzione al riciclo e all'utilizzo di energie alternative. Si tratta di un progetto in continuo sviluppo, al quale si aggiungono in corso d’opera diverse iniziative tra cui la rete degli orti solidali, oltre 100.000 m² di terreni adiacenti al Resort che forniscono prodotti a Kilometro Zero messi a disposizione degli ospiti; l’attenzione alla raccolta differenziata (che supera quota 90%) e al riciclo della carta, utilizzata come lettiera per gli animali della fattoria; il riutilizzo di tutto il materiale organico proveniente dalle potature e dalle operazioni di pulizia, che diventa humus per le piante e per l’orto o il recupero dei rami secchi, che diventano pali per le staccionate, legna per alimentare i forni del pane o i fuochi degli arrosti e, talvolta, complementi di arredo per le camere; e ancora il recupero delle acque piovane, che convogliano all’interno di una vasca naturale e vengono riutilizzate per l’irrigazione degli orti e dei prati. Inoltre, dallo scorso anno sono stati installati pannelli fotovoltaici utilizzati come copertura dei parcheggi e come fornitura di oltre 400KW di energia a supporto di tutte le attività del Resort. Anche gli ospiti possono contribuire, infatti vengono invitati a mantenere la temperatura dell’aria condizionata al massimo a 23° per risparmiare energia.

All'Arbatax Park Resort & Spa diverse tipologie di alloggi per tutte le esigenze

Per quanto riguarda gli alloggi è possibile scegliere tra sette diverse tipologie: Telis, Cottage, Dune, Ville del Parco, Suites del Mare, Cala Moresca e Monte Turri. Ognuna di queste è strutturata per avere una propria reception, ristorante e bar dedicato e attrezzature sportive come le piscine. Ma è comunque possibile con un supplemento utilizzare i ristoranti di un’area diversa da quella del proprio soggiorno. Prenotando direttamente sul sito per coloro che sceglieranno di trascorrere almeno una settimana di permanenza, saranno omaggiati di un ingresso per adulto presso il Centro Benessere & Spa Bellavista. Il Wi-fi è gratuito e disponibile nelle aree comuni e potranno usufruire di alcuni benefit e di speciali ed esclusivi vantaggi come l’uso gratuito del servizio transfer collettivo di andata e ritorno per gli aeroporti di Cagliari e Olbia.

Telis

Il Telis è situato all’estremità della Penisola Bellavista e si compone di 311 camere suddivise nelle seguenti tipologie: Classic, Superior e Comunicanti in stile Mediterraneo. È posizionato su un’ampia collina immersa nel verde che degrada verso il mare, rendendo molto semplice l’accesso alle spiagge e alle cale del resort. Particolarmente adatto alle famiglie con bambini, le stanze possono ospitare fino a cinque persone. Cuore del Telis è la grande piazza attorno alla quale sono ubicati tutti i principali servizi, piscine, bar e ristoranti La Terrazza e La Piazzetta

Gli interni di una Classica Doppia degli alloggi Telis

Ville del Parco

Camere perfettamente inserite nel paesaggio con possibilità di ospitare fino a cinque persone. Una soluzione indicata per chi desidera coniugare il comfort di un soggiorno al mare, dal quale distano 400 metri, rimanendo a contatto con la natura della Sardegna, sorgono in prossimità del Parco Naturalistico Bellavista, dello splendido Centro Benessere & Spa e delle aree dedicate allo sport. Contano 121 camere, Standard e Comunicanti, sempre in stile mediterraneo.. Nell’area dedicata alle Ville del Parco si trovano tutti i principali servizi, piscine, ristoranti e bar. Gli Ospiti potranno consumare i pasti nel Ristorante L’Oleandro, situato a pochi metri dalle camere.

Gli interni di una Standard Tripla delle Ville del Parco

Dune

Riconoscibili dalla caratteristica forma esagonale, si tratta di 90 sistemazioni recentemente rinnovate per dare un tocco di freschezza seguendo lo stile mediterraneo. Si trovano incastonate in una zona panoramica distante dai 10 ai 150 metri dal mare e sono particolarmente apprezzate da una clientela giovane ed informale. Sono matrimoniali/doppie ma per alcune di esse c’è la possibilità di aggiungere una culla per bambini fino ai tre anni non compiuti.

Gli interni di una camera Vistamare degli alloggi Dune

Cottage

Si tratta di 55 chalet situati a pochi passi dal mare, immersi nella macchia mediterranea tra alberi di eucalipto e bouganville, situati in un’area esclusiva del resort e circondati da giardini colorati perfetti per coppie alla ricerca di relax e spazi privati senza rinunciare a tutti i comfort. Gli ospiti dei Cottage hanno accesso esclusivo alla Piscina Relax (riservata agli adulti) e hanno un ristorante dedicato.

Gli interni di una Superior degli alloggi Cottage

Suites del Mare

Le più lussuose ed esclusive, tipologia di abitazioni inaugurate nel 2019, sono camere ampie e spaziose, tutte con terrazzo o giardino privato e molte delle quali con accesso diretto al mare. Le Suites, tutte diverse tra loro, sono caratterizzate da artigianato sardo (tessiture artistiche e sculture in pietra) ed elementi particolari, spesso frutto del recupero di materiali ritrovati sul luogo, sapientemente mixati con manufatti di artigianato orientale. Il Ristorante del Mare con menu à la carte è riservato agli ospiti delle Suites del Mare.

Gli interni di una Suite del Mare con letto barca

Borgo Cala Moresca

Il Borgo Cala Moresca prende il nome dall’omonima insenatura su cui si sviluppano gli alloggi. Ci troviamo nella parte più alta della penisola a picco sulle rocce di porfido rosso che caratterizzano la zona. Si tratta di 225 camere (Classic, Superior vista mare e Comunicanti) inserite in un borgo ricostruito prendendo spunto da un vecchio paesino della Sardegna realmente esistito. Il fascino rustico è dato anche dall’attento recupero di antichi materiali: dal ferro battuto agli architravi in ginepro. Nella piazza centrale del borgo si trovano il bar, il ristorante centrale con ampie sale panoramiche e terrazze, ed una grande piscina. Nella parte sottostante troviamo l’anfiteatro, una seconda piscina e la pizzeria La Vela. L’insenatura di Cala Moresca dista dai 150 ai 300 metri dalle camere ed è presente una piattaforma solarium in legno attrezzata con ombrelloni e lettini.

Il Borgo Cala Moresca

Monte Turri

All’Arbatax Park Resort & Spa, nonostante l’attenzione per i bambini e la famiglia sia importante, esiste anche uno spazio dedicato alle coppie che vogliono trascorrere del tempo in un contesto per soli adulti, infatti, nell’estremità più alta di Capo Bellavista è situato Monte Turri, un hotel a ridosso del Borgo Cala Moresca ideato per coloro che vogliono vivere una vacanza all’insegna del silenzio e del relax in un ambiente elegante ed accogliente. Percorrendo un vialetto e utilizzando un ascensore panoramico in cristallo e, scendendo alcuni scalini di roccia, gli ospiti possono accedere alla Baia Monte Turri, una caletta rocciosa a picco sul mare attrezzata con lettini ed ombrelloni su piattaforma. La posizione sopraelevata di Monte Turri permette di ammirare la costa Ogliastrina dal punto panoramico (forse) più affascinante di tutto il resort. L’hotel dispone di un ristorante panoramico e di una piscina con solarium.

La terrazza di Monte Turri 1/2 La sala d'attesa di Monte Turri 2/2 Previous Next

La natura incontaminata del Parco Naturalistico e Faunistico Bellavista

Dei 60 ettari che ospitano l’Arbatax Park Resort & Spa ben 40 sono occupati dal Parco Naturalistico e Faunistico Bellavista. Qui si possono trovare fauna e flora autoctona della Sardegna e gli ospiti hanno la possibilità di osservare gli animali nel loro habitat naturale. Tra le diverse specie animali troviamo i mufloni, i cinghiali, cavalli di razza e cavallini della giara, i daini, gli asini, i lama, le caprette tibetane, le pecore e le mucche sarde, oltre a diverse varietà di volatili come il gabbiano reale o il falco della regina. Tra la vegetazione troviamo piante tipiche della Sardegna come oleandri, mirti, rododendri e olivastri. Il parco comprende un percorso di 2,5 km percorribile a piedi in autonomia o con l’ausilio di uno dei Ranger del Parco che, oltre ad occuparsi della manutenzione di piante e paesaggio o della cura degli animali, offrono il servizio di guida turistica. A fare da sfondo all’itinerario, oltre il blu profondo del mare anche il rosso fiammante tipico degli scogli di porfido dell’Ogliastra. Un percorso adatto anche ai bambini che si divertiranno a scovare gli animali nascosti nella natura. Per finire c’è anche un orto biologico con coltivazione di verdura fresca in cui i più piccoli possono cimentarsi nella coltivazione e raccolta di ortaggi.

Uno scorcio panoramico all'interno del Parco Naturalistico Bellavista 1/3 Uno dei ranger al lavoro nell'orto all'interno del Parco Bellavista 2/3 All'interno del Parco Bellavista si possono trovare diverse specie di animali 3/3 Previous Next

Il Giardino delle Meraviglie: oasi sensoriale nel cuore di Arbatax Park Resort & Spa

All’interno del già vasto Parco Naturalistico Bellavista è collocata una perla naturale ancora più verde: il Giardino delle Meraviglie. Fortemente voluto dalla proprietà, è stato pensato originariamente per i bambini, ma sa stupire ospiti di ogni età. L’accesso è libero e si presenta con una porta in legno intagliata, stile regno delle fate. Varcato l’ingresso “magico” si entra in un vero e proprio percorso multisensoriale accompagnato lungo il cammino da fiori e alberi. Ci sono diverse zone, una per ogni stagione, in cui è la natura a stimolare i cinque sensi: ammirare i colori delle fioriture, annusare i profumi della macchia mediterranea, sfiorare la soffice erba, ascoltare il suono delle foglie al vento e il cinguettio degli uccellini, passeggiare nel labirinto di bambù. All’interno ci sono spazi per praticare yoga e meditazione, la Palestra degli Ulivi per stretching, e una casa delle Janas, le fate sarde. È un luogo talmente particolare che sembra di essere catapultati direttamente in un’ambientazione dei libri di Tolkien. E non finisce qui, a breve sarà possibile anche ascoltare la musica dei fiori, attraverso un particolare progetto che rileva le loro vibrazioni grazie a degli elettrodi e le trasforma in note musicali. Il Giardino delle Meraviglie è stato insignito del “World’s Leading Sensory Garden” nel 2021 e nel 2022 (Miglior Giardino Sensoriale al Mondo).

L'ingresso magico del Giardino delle Meraviglie 1/3 la variegata flora all'interno del Giardino delle Meraviglie 2/3 La casa delle Janas, le tipiche fate sarde 3/3 Previous Next

Spazio anche ai piccoli esploratori all'Arbatax Park Resort & Spa

Come già spiegato all’Arbatax Park Resort & Spa l’attenzione per i più piccoli è una componente fondamentale e non secondaria; infatti, seguendo la volontà di trasmettere alle nuove generazioni i valori del rispetto della natura e della sostenibilità è nato un progetto chiamato Vik Club (Very Important Kids), il cui obiettivo è quello di coinvolgere i bambini e trasformare la loro vacanza in un’occasione per scoprire e sperimentare la propria parte creativa attraverso il rapporto con la natura e l’arte.

I bambini riscoprono il contatto con la natura e gli animali

Ogni bambino che partecipa al programma ricreativo Vik, riceve il passaporto della Repubblica della Felicità (da far timbrare a ogni attività effettuata) e partecipa alle attività studiate su misura, come le passeggiate didattiche alla scoperta delle bellezze naturalistiche e faunistiche, diventando alla fine della vacanza Ranger del Parco. Chi da recluta diventa capitano dei ranger, può partecipare a settembre alla Fabbrica delle Favole, la settimana dedicata ai Ranger del Parco. Durante la loro vacanza i bambini possono scoprire le tradizioni sarde partecipando ai Contos de Foghile, le leggende e gli aneddoti che gli anziani raccontavano a tutta la famiglia radunata attorno a un fuoco all’imbrunire, scoprire la casa della Jana (la fata sarda) e le sue formule magiche, partecipare a laboratori e preparare il pane e il formaggio o a una divertente caccia al tesoro all’interno del parco. Sempre per i bambini, sono a disposizione la piscina Miniclub e la piscina Babyclub, mentre la soluzione ideale per famiglie con bambini è la Piscina tropicale, immersa nel verde e circondata dalle boungaville.

Relax a contatto con la natura al Centro Benessere & Spa Bellavista

Se quanto raccontato non è ancora abbastanza per soddisfare la vostra ricerca di una vacanza di puro relax, non dimenticate che all’interno del resort si trova anche il Centro Benessere & Spa Bellavista. È posizionato nella parte alta della penisola, con vista panoramica sulla baia, creato nel 2010 dalla riconversione di un centro equestre, che un tempo ospitava fino a 60 cavalli. All’ingresso si trova un’opera artistica in bronzo raffigurante la testa di un cavallo. La struttura si sviluppa su 2000 m² e si affaccia sulla grande piscina circondata da quelle che un tempo erano le stalle dei cavalli e che oggi ospitano alcune delle sale per trattamenti e massaggi. Sono presenti numerosi percorsi benessere come bagni turchi, saune, docce emozionali, idromassaggio, cascate e una decina di vasche di acqua dolce e salata, riscaldata a varie temperature, oltre ai trattamenti estetici e massaggi, con utilizzo di ingredienti locali come aromi e oli. Un solarium attrezzato con lettini consente agli ospiti di rilassarsi circondati da palme e alberi tipici della macchia mediterranea sarda.

Il centro benessere e Spa Bellavista 1/3 L‘idromassaggio esterno 2/3 Il bagno turco 3/3 Previous Next

Ogliastra, la Blue Zone italiana

Si è tornato recentemente a parlare delle cinque “Zone Blu” del mondo (noi ne abbiamo parlato qui), per chi non lo sapesse si tratta di cinque zone individuate dagli studiosi Michel Poulain e Gianni Pes durante uno studio demografico sulla longevità umana. È emerso che la zona con il più alto tasso di longevità si trova in Italia, più precisamente in Sardegna nella regione geografica dell’Ogliastra e in altre parti della provincia di Nuoro. Da quanto riportato sembrerebbe che la lunga aspettativa di vita sia influenzata soprattutto dallo stile alimentare, a cui si aggiungono fattori psico-sociali: basso stress emotivo, ottimismo, mantenimento di uno stile di vita “antico” in cui la tradizione ha ancora una forte influenza sulla vita quotidiana. La Sardegna è, quindi, l’unica regione italiana a ospitare una delle cinque Blue Zones del pianeta e in Ogliastra in particolare si evidenziano due primati mondiali certificati: l'area con la più alta concentrazione di centenari maschi nel Comune di Villagrande Strisaili, che detiene il primato mondiale di longevità maschile, e la famiglia Melis di Perdasdefogu insignita del Guinness World Record come famiglia più longeva del pianeta.

Le tradizioni passano dalle vecchie generazioni ai giovani 1/2 2/2 Previous Next

Questo fa compendere ancora meglio la “missione” dell’Arbatax Park Resort & Spa di salvaguardia e valorizzazione di questo stile di vita e incarnandone in pieno i valori. Anche in quest’ottica ogni sabato si organizza la tradizionale “serata sarda”, durante la quale gli ospiti possono sperimentare alcune delle pratiche tradizionali, come la lavorazione del latte, la cottura dell’arrosto di carne di pecora, la preparazione dei ravioli o del pistoccu (il pane tipico) o i dolci sardi. Il tutto accompagnato da frutta e verdura dell’orto. E non mancano le bancarelle allestite dagli artigiani del paese di Tortolì: dal coltellinaio al distillatore, dall’orafo al falegname, dall’erborista ai tessitori di lana. Altro modo di fare rete con il territorio e valorizzarne le produzioni. Una curiosità è che, considerata l’altra concentrazione di centenari, da queste parti si usa il termine “a Chent’Annos” come augurio di buon auspicio e di longevità e “Chent’Annos … a tavola!” è anche la kermesse, che si tiene da luglio a settembre, in cui gli chef del luogo portano gli ospiti del resort a scoprire le tradizioni gastronomiche del territorio.

Arbatax Park Resort

Via Capri, 49/B - 08048 Arbatax (Nu)

Tel + 39 0782 690590