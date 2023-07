Festa delle Torri al Boutique Hotel Torre di Cala piccola

Il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola di Porto Santo Stefano (Gr), nell’Argentario rievoca la suggestiva storia delle torri di avvistamento contro i saraceni, elemento architettonico intorno a cui è sorto. Quei tempi verranno rievocati il 7 luglio con l’esibizione di personaggi in costume e l’accensione di un segnale di fumo alla sommità della torre e di quella successiva, come veniva fatto nel Seicento all’interno di un sistema difensivo di segnalazione e di difesa realizzato per mezzo di una catena ininterrotta di torri ognuna visibile dall’altra. La location colpisce per la stupenda vista panoramica sulle isole di Giannutri, del Giglio, di Montecristo che al tramonto si accende di rosso e oro in uno spettacolo indimenticabile.

Alla scoperta della torre di avvistamento del Boutique Hotel Torre di Cala Piccola

La costruzione di questa torre sulla costa maremmana è dovuta alla posizione strategica, a picco sull’insenatura dove, secondo la leggenda, i corsari barbareschi nascondevano il bottino delle loro incursioni. Si narra che un contadino vi abbia trovato una pentola di coccio con moltissime monete d’oro... La cala sottostante la torre era un ottimo punto di ancoraggio per le galere già in tempi antichi e nei fondali vicini giace il relitto di una nave romana, depredato nel corso degli anni. Oggi, nella torre spagnola, il Boutique Hotel Torre di Cala Piccola propone intime cene a lume di candela.

Boutique Hotel Torre di Cala Piccola, tra relax e storia

Chi soggiorna qui, lo fa per godere di una tranquillità e di una riservatezza totali e del suo panorama straordinario a 360 gradi sul mare dell’Argentario, lo stesso paesaggio che conquistò Liz Taylor e Richard Burton negli anni ’60 e che oggi conquista personaggi di spicco della politica e dello spettacolo, come Claudio Santamaria, Anna Safroncik, Margaret Mazzantini e il marito Sergio Castellitto e Antonella Clerici.

Boutique Hotel Torre di Cala Piccola

via Belvedere 58019 - Monte Argentario (Gr)

Tel 0564 825111